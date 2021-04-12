«Калуга» одержала первую победу, а «Квант» вновь проиграл

Команды из Калужской области провели матчи в рамках 18-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги.

Выстрел Суханова

«Калуга» начала 2021 год из рук вон плохо. Нашей команде предстояло выдержать гостевое турне по маршруту Рязань-Воронеж-Саратов. Из двух первых городов калужане очков увезти не смогли. Если «Рязань» - один из претендентов на медали, то молодежная команда «Факела» - явно не выглядела непреодолимым препятствием. Но в итоге в двух первых матчах «космонавты» проиграли.

От встречи в Саратове с местным «Соколом» в свете двух поражений калужские болельщики многого и не ожидали. Но «космонавты», будто вспомнив о приближающемся «профессиональном» празднике, выдали очень качественный матч.

«Сокол» — ФК «Калуга» — 1:2 (1:0)

Голы: Перченок, 45+ — Яркин, 72 (с пенальти), Суханов, 77.

«Сокол»: Федоров, Молодцов (Кузнецов, 55), Доля, Олишевский, Столяренко, Кабутов (Бугаенко, 63), Майсултанов (Павлов, 75), Заерко (Захарян, 85), Борисов, Анисимов (Ермаков, 68), Перченок.

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий, Демин, Антипов, Семин (Агекян, 90), Баранов (Мкртчян, 81), Чуринов, Бурдыкин, Яркин (Никитин, 89), Манукян (Романюк, 46), Суханов.

Предупреждены: Доля, 16, Перченок, 34 — Яркин, 5, Баранов, 19, Бурдыкин, 90+.

Удален: Доля, 72 (второе предупреждение в матче).

Да, саратовцы в первые минуты немного ошарашили своей активностью наших футболистов. Но в дальнейшем игра выровнялась. И все бы ничего, если бы не пропущенный мяч в уже добавленное к первому тайму время.

Во втором тайме калужане продолжали хорошо играть. И добились своего. Сначала лучший бомбардир «космонавтов» Артем Яркин одним ударом убил трех зайцев. Нападающий заработал пенальти. После его удара мяч угадил в руку защитнику Александру Доля. Судья из Тамбова отправил игрока обороны отдыхать, показав красную карточку, а Яркина – бить одиннадцатиметровый. Артем с «точки» был точек – 1:1.

На 77-ой минуте, наконец, свое веское слово сказал один из главных талантов «Калуги» Николай Суханов. После затяжной атаки мяч попал в ноги к нападающему нашей команды. Суханов, долго не думав, пробил метров с 25-ти в самую «девятку» ворот «Сокола».

Обзор матча "Сокол" - ФК "Калуга"

- Очень понравилась игра нашей команды. Был хороший драйв, никто не хотел уступать. В пассив можно занести только первые пять минут матча, когда «Сокол» сильно давил. И отрезок перед перерывом, - прокомментировал ход матча в Саратове главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. - Если подводить итоги встречи, то мы как минимум не должны были проигрывать. А небольшое везение и отличная игра вратаря Михаила Бородько принесли нам очень важную победу. Парни сегодня просто молодцы,

Калужане добились важной победы со счетом 2:1 в Саратове и теперь будут в приподнятом настроении готовиться к первому домашнему матчу в 2021 году. 18 апреля в 15.00 в Анненках наша команда сыграет с курским «Авангардом».

Футболисты «Кванта» били по воротам много, но сравнять счет так и не смогли

12 матчей без побед

А вот обнинский «Квант» никак не может набрать первые очки в 2021 году. В 18-ом туре клуб из Калужской области, наконец, провел домашнюю встречу в Обнинске. В гости к обнинцам пожаловала молодая команда «Строгино» из Москвы.

«Квант» - «Строгино» - 0:1 (0:1)

Гол: Костюков, 11.

«Квант»: Монахов, Болтунов (Садовский, 74), Писаренко, Геворкян (Абрамов, 68), Захаров, Волков (Бойчук, 46), Феколкин, Демидов, Исаев, Семкин, Сергулев (Друщиц, 81).

«Строгино»: Ульянов, Шульга Е., Логинов (Чернышев, 79), Родионов, Шульга К., Агалаков (Камлашев, 75), Заерко, Несговоров (Слободчиков, 46), Парфенов, Белый (Чихрадзе, 90), Костюков (Канаплин, 59).

Предупрежден: Феколкин, 63 — Словобчиков, 84.

В Обнинске собралось немало зрителей. Благодаря этой поддержке «Квант» в течение всего поединка выглядел очень неплохо. Но гол, пропущенный на 11-ой минуте, стал для подопечных Олега Морозова фатальным.

Как не старались обнинские футболисты, огорчить вратаря «Строгино» Вадима Ульянова они так и не смогли.

0:1 – «Квант» не может выиграть 12 матчей подряд. Последняя победа обнинцев датирована 12 сентября 2020 года.

Послематчевые пресс-конференции главных тренеров «Кванта» и «Строгино»

- Радует, что на первый матч в Обнинске пришло много болельщиков. Поддержку мы ощущали на протяжении всей встречи. Надеюсь, и в дальнейшем жители Обнинска будут ходить на наши матчи, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер клуба «Квант» Олег МОРОЗОВ. В сегодняшней игре мы не заслуживали поражения. Но, к сожалению, нам не хватает мастерства. Сегодня еще и везение было не нашей стороне. Не использовали много моментов, а из вратаря «Строгино» сделали Акинфеева.

В 19-ом туре «Квант» также 18 апреля сыграет в Липецке против «Металлурга».

Турнирная таблица. Профессиональная футбольная лига. Группа 3