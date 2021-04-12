VIP-поздравления калужан с Днем космонавтики

Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Уважаемые жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днём космонавтики.

60 лет назад первый пилотируемый полёт по околоземной орбите Юрия Гагарина изменил мир. Космос стал ближе. С этого момента цивилизация открыла для себя доступ в новую среду с неограниченными пространствами и ресурсами.

Мы по праву гордимся тем, что этот беспрецедентный технологический прорыв осуществился в нашей стране, и Калужская область имеет прямое отношение к реализации заветной мечты человечества об освоении космоса. Стремление к звёздам нашего гениального земляка — Константина Эдуардовича Циолковского легло в основу советского ракетостроения. И сегодня значительный вклад в развитие космической отрасли вносят научные коллективы и предприятия нашего региона.

Роль космических исследований возрастает с каждым днём. Космические аппараты используют для организации систем связи, навигации, телевидения, изучения погодных условий и природных ресурсов Земли, освоения и изучения дальнего космоса, а космические технологии XXI века проникли в повседневную жизнь, сделав её комфортнее.

Желаю всем здоровья, как у космонавта, и выхода на новые жизненные и профессиональные орбиты!

Сенатор РФ, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ

Уважаемые работники и ветераны авиакосмической отрасли!

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем космонавтики и 60-летием первого полета человека в космос!

Триумфальный полет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года стал торжеством отечественной науки и положил начало эры пилотируемой космонавтики. Это эпохальное событие сделало Россию великой космической державой, показав удивительные возможности нашего народа, смелого, сильного духом, продемонстрировав высокий уровень науки и техники государства.

День космонавтики считается значимым праздником для калужан. На Калужской земле жил и работал основоположник космонавтики – Константин Эдуардович Циолковский. Здесь родились его гениальные идеи в области ракетостроения, появились самые важные научные работы.

Гордостью Калужской области являются наши предприятия и научные организации, которые вносят достойный вклад в развитие космической отрасли страны.

В честь 60-летия первого полета человека в космос в Калуге откроется вторая очередь Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Общая площадь нового здания составит около 12 тысяч квадратных метров, обновленный музей смогут посещать до 400 тысяч человек в год. Уверен, это он станет одним из самых значимых объектов культуры не только для Калужской области, но и для всей России.

Благодарю работников аэрокосмической отрасли за важный и сложный труд, профессионализм, целеустремленность и патриотизм! Желаю всем крепкого здоровья, удачи, благополучия и новых успехов в освоении космоса!

Депутат Государственной Думы Калужской области Александр АВДЕЕВ

Уважаемые жители Калужской области!

Поздравляю Вас с Всемирным Днём авиации и космонавтики!

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, произошло событие всемирно-исторического значения — впервые человек преодолел земное притяжение и вышел в космическое пространство.

Этот день стал днем нашей национальной гордости и славы. Наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил полет на околоземную орбиту. Это стало началом новой эры в истории человечества, нового этапа технического прогресса.

Этот праздник особенно значим для жителей Калужской области. Именно в Калуге жил и трудился основоположник космонавтики – Константин Эдуардович Циолковский, здесь он написал свои самые важные научные работы. Сюда приезжали Юрий Алексеевич Гагарин, Сергей Павлович Королев, Александр Леонидович Чижевский. Традиционно наш город посещают космонавты со всех уголков страны.

Мы гордимся удивительной историей нашего города, славными трудовыми традициями и достижениями!

В этот праздничный день от всей души желаю всем вдохновения и новых открытий, творческих успехов и неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и счастья!

Пусть свершения первооткрывателей космоса служат для всех нас примером подлинного патриотизма и преданности своему делу!

Депутат Законодательного собрания Калужской области Михаил ДМИТРИКОВ

Дорогие друзья, уважаемые калужане!

В этом году мы отмечаем 60-летний юбилей грандиозного события – наш Юрий Гагарин первым из землян на космическом корабле «Восток-1» совершил полет на околоземную орбиту.

В этот день триумфа науки, мы чествуем всех тех, кто трудится в космической отрасли и дарит для всех жителей Калужской области праздник! Ведь именно на нашей земле, в нашем городе- колыбели космонавтики - жил и творил великий ученый, основоположник космической теории - Константин Эдуардович Циолковский.

Калужская область по праву гордится своим вкладом в освоение межпланетного пространства. Предприятия нашей области продолжают работу в космической отрасли, способствуя достижениям нашей страны в этой непростой высокотехнологичной сфере.

От души благодарю всех, кто трудится на благо отечественной космонавтики!

В этот день пожелаем всем нам успехов во всех сферах деятельности и вдохновения для выдающихся свершений!

С праздником друзья, с Днём космонавтики!

Городской Голова города Калуги Дмитрий Денисов

Уважаемые калужане!

От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики!

60 лет назад произошло важное историческое событие мирового масштаба. Наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин открыл новую страницу в истории покорения космоса.

Триумф, известный всему миру, был невозможен без кропотливого труда конструкторов, особой выдержки, твердости духа и отваги инструкторов и летчиков.

Калужане с особым трепетом относятся к этому празднику. Именно в Калуге выдающийся русский ученый Константин Эдуардович Циолковский открыл человечеству дорогу в космос и дал старт его мирному освоению. Здесь творил Александр Леонидович Чижевский, а многим космонавтам присвоено звание Почетных граждан города.

Отрадно, что Калуга и сегодня вносит существенный вклад в развитие космической отрасли. Предприятия нашего города работают над становлением отечественных космических и внедрение российских разработок в мировые программы.

60-летие первого полета человека в космос в Калуге ознаменовано открытием нового корпуса Государственного музея истории космонавтики. Это новая веха в летописи музея и города.

Пусть свершения первооткрывателей космоса служат примером подлинного патриотизма и преданности своему делу!

Желаю вам исполнения желаний, здоровья, добра, мира и новых успехов на благо родного города и страны!

UPD. Напомним, открытие второй очереди музея космонавтики в Калуге внезапно было перенесено, а тексты поздравлений пришли до этого. Если спикеры внесут в них изменения, мы сделаем правки.

Афиша праздничных мероприятий, приуроченных к 12 апреля:

До 23 апреля

Квест для школьников «Космическая Калуга». Чтобы принять участие, необходимо получить маршрут квеста в визит-центре ТИЦ «Калужский край» (ул. Ленина, 124) ежедневно до 14:30. Предварительная запись не требуется. Участие в квесте бесплатное. 6+

12 апреля, 19:00

Калужская областная филармония. Концертная программа, посвящённая 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина (12+)

12 апреля (09:00, 11:00), 18 апреля (11:00)

Калужский областной театр юного зрителя. Спектакль «Крылья надежды», посвящённый 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина (0+)

12-17 апреля

Инновационный культурный центр. Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский» (0+)

17 апреля 11:00, 15:00

Калужский областной музыкальный колледж имени С.И. Танеева. Спектакль «Сказки о космосе» (театр «Эскизы в пространстве» г. Москва) (0+)

28 апреля 12:00