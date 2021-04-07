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Калужские футбольные клубы тонут в турнирном болоте

Николай Егоров , Фото: пресс-служба ФК «Факел».
Опубликовано: 07.04.2021 12:41 0 244
Калужские футбольные клубы тонут в турнирном болоте

В первенстве Профессиональной футбольной лиги прошли матчи 17-го тура. Клуб «Калуга» и обнинский «Квант» проводили поединки в гостях и синхронно проиграли.

«Факел-М» (Воронеж) — ФК «Калуга» — 1:0 (0:0)
Гол: Пухов, 60.
«Факел-М»: Ермаков, Неплюев, Сафронов (П.Бабенков 71), А.Крюков, Мамкин (Красильниченко, 46), Ямлиханов (к), Калугин, Широких, Перцев (Поляков, 59), Кердод.
ФК «Калуга»: Бородько, Антипов, Новицкий, Авагимян, Семин, Манукян (Романюк, 60), Бурдыкин, Чуринов, Дубровин (Мкртчян, 82), Суханов, Баранов.
Предупреждены: Сафронов, 55. Мамкин, 73 — Суханов, 73. Баранов, 87 .

Воронежская молодежь уверенно замыкает турнирную таблицу Третьей группы ПФЛ. Но после зимней паузы «Факел-М» смог добиться гостевой победы в Смоленске. А вот калужанам, видимо, тренировочные сборы на пользу не пошли. И даже болельщики, «пробившие» выезд в Воронеж, «космонавтам» не помогли.

Несмотря на то, что состав нашей команды выглядел намного более мастеровитым, «Калуга» так и не доказала свое превосходство в классе. Более того, хозяева поля на 60-ой минуте огорчили вратаря «космонавтов» Михаила Бородько. Гол Романа Пухова и стал в итоге единственным в этом матче.

Обзор матча «Факел-М» (Воронеж) — ФК «Калуга» 6 апреля 2021 года.

Главный тренер «Калуги» Константин Дзуцев в послематчевом комментарии отметил, что результат поединка незакономерен.

Пресс-конференция Константина Дзуцева.

ФК «Рязань» - ФК «Квант» - 3:2 (2:0)

Голы: Фасхутдинов, 29; Фасхутдинов, 40 (пенальти); Бояркин, 49; Радьков, 65; Бойчук, 90+

ФК «Рязань»: Правкин, Новичков, Поялков, Сараев, Демченко, Малахов (Клишин, 72), Котов (Климашин, 77), Дегтярев, Бояркин (Волков, 62), Мещеряков (Журавлев, 46), Фасхутдинов (Зайцев, 83).

ФК «Квант»: Монахов, Геворкян (Писаренко, 46), Радьков, Юлдашев, Болтунов, Садовский, Феколкин (Абрамов, 56), Семкин (Бойчук, 46), Волков (Житников, 78), Захаров, Сергулев.

Предупреждения: Геворякин, 39; Малахов, 50; Феколкин, 52; Поляков, 64; Радьков, 73; Поляков, 87; Журавлев, 90.

Удаление: Поляков, 87 (2 желтая карточка в матче)

Обнинский «Квант» проводил, по сути дела, второй гостевой матч подряд в 2021 году. В первой встрече в Калуге команда из наукограда уступила саратовскому «Соколу». Шансов в матче с «Рязанью» у подопечных Олега Морозова также было немного.

Уже в первом тайме хозяева поля оформили себе комфортное преимущество. Владислав Фасхутдинов записал на свой счет два мяча. Один из них рязанцы забили с очень спорного пенальти.

После перерыва хозяева поля увеличили разницу в счете. «Квант» все же ушел от разгрома. Усилиями Ильи Радькова и Максима Бойчука обнинцы сократили отставание до минимума, но на большее времени у подопечных Олега Морозова просто не хватило.

Обзор матча ФК «Рязань» - ФК «Квант» 6 апреля 2021 года.

Главный тренер «Кванта» Олег Морозов на послематчевой пресс-конференции отметил, что его команда была не готова к такой игре «Рязани».

Пресс-конференция Олега Морозова.

«Калуга» пока осталась на 11-ом месте в турнирной таблице. «Квант» располагается еще на 2 строчки ниже.

Турнирная таблица.

В 18-ом туре «Калуга» отправится в гости к одному из лидеров турнира – саратовскому «Соколу». А «Квант», наконец, сыграет в Обнинске против «Строгино». Встречи пройдут 11 апреля.

 

Николай Егоров , Фото: пресс-служба ФК «Факел».
Опубликовано: 07.04.2021 12:41 0 244
Тэги: спорт футбол фк калуга ск квант
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