Футболисты «Калуги» и «Кванта» проиграли первые матчи года

Обзор матча «Калуги» и «Рязани», который состоялся 1 апреля.

В первенстве Профессиональной футбольной лиги прошли первые официальные матчи в 2021 году. В 16 туре в третьей группе состоялись 8 игр.

Футбольный клуб «Калуга» 1 апреля гостил в Рязани, где одноименной клуб мог в самом начале матча открыть счет. Но «космонавтов» спас вратарь Михаил Бородько.

На 22-ой минуте хозяева поля все же открыли счет. Владислав Фасхутдинов оказался самым расторопным в штрафной после подачи углового – 1:0.

Удвоили свое преимущество рязанцы за 10 минут до окончания поединка. Вновь оборона «Калуги» действовала нерасторопно. Этим воспользовался Евгений Дегтярев. 0:2 – калужане проигрывают в первом официальном матче 2021 года.

Пресс-конференция Константина Дзуцева.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Калуги» Константин Дзуцев был недоволен действиями некоторых своих футболистов.

Гол в ворота обнинской команды.

Обнинский «Квант» проводил свой домашний поединок в Калуге. В наукограде только к следующему домашнему матчу смогут подготовить стадион.

Соперник «Кванту» попался непростой – саратовский «Сокол» в этом году претендует на медали турнира. Поэтому обнинским футболистам в основном приходилось обороняться. С задачей защита «Кванта» до поры до времени справлялась.

Но на 67-ой минуте матча обнинской команде стало еще тяжелее. За вторую желтую карточку с поля был удален Магомед Исаев.

«Сокол» все-таки дожал соперника. Денис Анисимов на 88-ой минуте ударом со штрафного принес победу саратовскому клубу – 1:0.

Пресс-конференция тренера «Кванта» Олега Морозова.

Турнирная таблица.

После 16-го тура положение команд из Калужской области в турнирной таблице ухудшилось. «Калуга» опустилась на 11-ое место, «Квант» идет на 13-ой строчке.

В 17-ом турне обнинская команда отправится в Рязань, а «Калуга» сыграет в Воронеже с дублем местного «Факела». Матчи пройдут 6 апреля.