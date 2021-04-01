Как калужане отреагировали на новость о муралах на домах города

Одна из работ стрит-арт художника Деониса Текко. Его творчество вдохновило не всех калужан. Некоторые увидели в нем «болезненную агрессивность».

Подарок губернатора

Тема муралов для Калуги не новая и в каком-то смысле болезненная: чего стоит один только скандал, разгоревшийся в городе вокруг работы молодой калужской художницы Виктории Вейсбрут. Она предложила украсить стену дома №11 по улице Гагарина, расположенного на въезде в Калугу, муралом с изображением первого советского космонавта. Эскиз представлял собой яркий коллаж, выполненный по мотивам работ советских художников-авангардистов. Многим калужанам рисунок, мягко говоря, не понравился. В итоге городские власти отказались от этой идеи.

Объявить новый конкурс среди мастеров стрит-арта планировали в ноябре 2019-го. Но в декабре стало известно, что его перенесли на лето 2020 года. Городские власти хотели провести тогда всероссийский фестиваль муралов. Из-за пандемии об этих планах пришлось забыть, до поры до времени о муралах в Калуге не вспоминали – не до того было. Разговоры об этом возобновились прошедшей зимой. Губернатор Владислав ШАПША на отчете городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА сообщил, что правительство Калужской области подарит городу к его 650-летию три мурала.

Добавить красок Калуге

Первую встречу на эту тему Дмитрий Денисов провел на прошлой неделе. Его собеседником стал стрит-арт художник Деонис Текко – создатель скандально известной стрит-арт композиции «Лава-ламповый курорт», которую в ноябре прошлого года закрасили серой краской.

Как сообщает пресс-службы горуправы, художник назвал несколько зданий в городе, которые, по его мнению, подходят для создания муралов. О каких домах идет речь, в пресс-релизе не уточняется. Градоначальник, со своей стороны, предложил подумать над росписью фасадов жилых домов на Правом берегу. Денисову также понравилась идея расписать стенку, укрепляющую склон второй очереди Музея космонавтики.

После этой встречи городской голова опубликовал в своих соцсетях бодрый пост: «Красивые муралы на фасадах многоэтажек и других объектах отлично вписываются в местность и преображают город. Причем это не обязательно могут быть яркие и кричащие рисунки. Положительные примеры есть в других городах. Почему бы и не добавить красок Калуге? Стрит-арт художник Deonis Thekko предложил украсить город своими работами. Думаю, будет здорово увидеть их к 650-летию Калуги».

Свою публикацию градоначальник проиллюстрировал одной из работ художника.

Что городу нужнее?

Реакция калужан на эту инициативу оказалась традиционно неоднозначной. Жители Калуги разбились на три лагеря. В первом оказались те, кто поддерживает эту идею безоговорочно. «Крутая идея! Отличное решение!» – пишут они в комментариях под публикацией Денисова.

Ко второму лагерю примкнули те, кто, в принципе, не против, самой идеи, но с некоторыми оговорками. Первая – «только не в исторической части Калуги». Вторая – смотря какие картинки предложат нарисовать. Творчество Деониса Текко вдохновило далеко не всех горожан.

«На фото – красивый мурал? – высказался по поводу картинки, которой градоначальник проиллюстрировал свой пост, известный калужский художник и дизайнер Антон ЛЯПИЧЕВ. – Не хочу никому навязывать свои представления о красоте, но это чудовищная мазня в цветовой гамме «вырви глаз».

И, наконец, в условный третий лагерь объединились те, кто считает, что в нынешних обстоятельствах тратить деньги на муралы – это баловство.

– Для начала было бы неплохо победить лед на тротуарах, – пишет в комментариях калужанин Кирилл САЛЬНИКОВ. – Хочу дороги без ям. Хочу, чтобы с домов после капремонта лепнина не падала. Хочу, чтобы набережная была, как в Туле. А вы нам в очередной раз муралы скармливаете.

– Отремонтированный фасад – лучшее украшение. Когда идёшь по тротуару, а тебе на голову кирпич падает – не до украшений. Когда нет денег, чтобы поставить заплатки, новые пуговицы не покупают, – написала еще одна калужанка. – Очень многие дома ждут ремонта. Привести их в порядок было бы лучшим подарком ко дню рождения города.

По этому поводу Дмитрий Денисов тоже высказался. «Муралы не отменяют наши обязанности по качественному содержанию города, – написал он в своей публикации. – Будем усиленно приводить Калугу в порядок и благоустраивать, несмотря на недостаток финансирования. Но я за то, чтобы молодежь могла свободно креативить и находить в Калуге применение своим талантам».

Ждем лета

С перечнем фасадов, которые отдадут под роспись, а также с концепциями работ власти должны определиться к началу лета. По словам городского головы, поучаствовать в проекте смогут все желающие художники. Но, судя по комментарию Виктории Вейсбрут, сами художники об этом пока не знают. «Откровенно говоря, узнала об этих планах из новостей, – пишет Виктория. – Главный архитектор Калуги Алексей Комов пока не ответил, кто и по каким критериям будет отбираться. Если можно будет сделать интересную работу в своей стилистике, то я открыта. Но я в это особо не верю».