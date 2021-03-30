Космонавты и мушкетеры: как в Калуге прошел международный день театра

В пятницу, 26 января, в Калужской драме отпраздновали Международный день театра.

Уже на улице, у входа в драмтеатр гостей ожидали красная дорожка и местные «Оскары» — колонны по обе стороны двери. Зрители торжественно поднимались по ступенькам, чувствуя себя знаменитыми кинозвездами. С первых же минут праздника не покидало ощущение, что всех ожидает настоящая магия.

Красная дорожка перед входом.

Как говорится, театр начинается с вешалки. Поэтому у входа гостей встречали персонажи разных спектаклей. Было приятно увидеть, например, мушкетеров. Также для зрителей организовали замечательные фотозоны, которые пользовались огромной популярностью и практически не пустовали.

Гостей встречали актеры в самых разных образах и в самых необычных декорациях.

Символ бесконечности

Торжество началось с капустника «Восемь любящих актеров». Название отсылает нас к недавней премьере «Восемь любящих женщин». Да и в целом представление было таким кроссовером из последних постановок.

Как пояснили зрителям в самом начале представления, цифра «восемь» выбрана не просто так.

­Задумка оказалась простой, но изящной: перевернутая восьмерка символизирует бесконечность.

С самого начала в глаза бросилось обилие декораций. На сцену было интересно смотреть, разглядывая детали. Все это многообразие подчеркивалось светом и туманом. В какой-то момент задействовали освещение и в зрительском зале.

Во время капустника на сцене было множество персонажей.

На сцене свели персонажей из самых разных спектаклей. Здесь подружились мушкетеры из недавней постановки и космонавты из «Отчаянных мечтателей». А в какой-то момент ожило настоящее немое кино с горничной и текстом, выведенным на экран. Такая вот получилась дань памяти Чарли Чаплину. Выглядело впечатляюще.

Шляпа в зале

Разнообразие музыки тоже не могло не порадовать. Вживую играла группа драмтеатра. Актеры развлекались и развлекали как ­могли. Звучали знакомые мелодии из инсценировок разных лет. А когда саксофониста вдруг подняли под потолок, многие зрители замерли.

Как и положено в капустнике, артисты зачастую ломали четвертую стену и взаимодействовали со зрительским залом. В один из моментов в зрителей со сцены полетела шляпа, которую позже попросили вернуть, поскольку это реквизит. А персонажи неожиданно сошли со сцены и оказались в зале.

На сцене присутствовало множество деталей.

Оценить работу художников по костюмам можно было на своеобразном дефиле, когда на сцене собрались и закованные в кандалы женщины, и дамы в пышных платьях.

В целом капустник пестрил необычными образами. Кому-то такое разнообразие показалось слишком похожим на междусобойчик, сделанный только для своих, другим же выпала отличная возможность познакомиться с персонажами тех постановок, на которые они не попали. Временами, конечно, отдавало сюрреализмом, но было очень занятно и вкусно.

Горничная «разговаривала» лицом в стиле немого кино.

Аплодисменты стоя

В перерывах между сценками состоялось награждение. Поздравляли сотрудников театра, актеров, режиссеров и даже водителей транспорта. Никто не остался забытым. Трогательным дополнением стал показ слайдов с фотографиями режиссеров под меланхоличную музыку.

Чествование вышло, конечно, скромным, но с изюминками. Если рассматривать праздник как свой для своих, то вопросов не остается совершенно. А в конце представления коллектив театра получил свою долгожданную и заслуженную награду — ​аплодисменты стоя, которые подарили зрители.

Артистичность зашкаливала.

Свет и разнообразие персонажей были на высоте.

Торжественное награждение.

В финале актеров засыпало конфетти.