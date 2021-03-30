$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года

Космонавты и мушкетеры: как в Калуге прошел международный день театра

Автор: Ирина Моргунова. Фото: Вадим Рыбаков.
Опубликовано: 30.03.2021 18:00 0 149
Космонавты и мушкетеры: как в Калуге прошел международный день театра

В пятницу, 26 января, в Калужской драме отпраздновали Международный день театра.

Уже на улице, у входа в драмтеатр гостей ожидали красная дорожка и местные «Оскары» — колонны по обе стороны двери. Зрители торжественно поднимались по ступенькам, чувствуя себя знаменитыми кинозвездами. С первых же минут праздника не покидало ощущение, что всех ожидает настоящая магия.

Красная дорожка перед входом.

Как говорится, театр начинается с вешалки. Поэтому у входа гостей встречали персонажи разных спектаклей. Было приятно увидеть, например, мушкетеров. Также для зрителей организовали замечательные фотозоны, которые пользовались огромной популярностью и практически не пустовали.

Гостей встречали актеры в самых разных образах и в самых необычных декорациях.

Символ бесконечности

Торжество началось с капустника «Восемь любящих актеров». Название отсылает нас к недавней премьере «Восемь любящих женщин». Да и в целом представление было таким кроссовером из последних постановок.

Как пояснили зрителям в самом начале представления, цифра «восемь» выбрана не просто так.

­Задумка оказалась простой, но изящной: перевернутая восьмерка символизирует бесконечность.

С самого начала в глаза бросилось обилие декораций. На сцену было интересно смотреть, разглядывая детали. Все это многообразие подчеркивалось светом и туманом. В какой-то момент задействовали освещение и в зрительском зале.

Во время капустника на сцене было множество персонажей.

На сцене свели персонажей из самых разных спектаклей. Здесь подружились мушкетеры из недавней постановки и космонавты из «Отчаянных мечтателей». А в какой-то момент ожило настоящее немое кино с горничной и текстом, выведенным на экран. Такая вот получилась дань памяти Чарли Чаплину. Выглядело впечатляюще.

Шляпа в зале

Разнообразие музыки тоже не могло не порадовать. Вживую играла группа драмтеатра. Актеры развлекались и развлекали как ­могли. Звучали знакомые мелодии из инсценировок разных лет. А когда саксофониста вдруг подняли под потолок, многие зрители замерли.

Как и положено в капустнике, артисты зачастую ломали четвертую стену и взаимодействовали со зрительским залом. В один из моментов в зрителей со сцены полетела шляпа, которую позже попросили вернуть, поскольку это реквизит. А персонажи неожиданно сошли со сцены и оказались в зале.

На сцене присутствовало множество деталей.

Оценить работу художников по костюмам можно было на своеобразном дефиле, когда на сцене собрались и закованные в кандалы женщины, и дамы в пышных платьях.

В целом капустник пестрил необычными образами. Кому-то такое разнообразие показалось слишком похожим на междусобойчик, сделанный только для своих, другим же выпала отличная возможность познакомиться с персонажами тех постановок, на которые они не попали. Временами, конечно, отдавало сюрреализмом, но было очень занятно и вкусно.

Горничная «разговаривала» лицом в стиле немого кино.

Аплодисменты стоя

В перерывах между сценками состоялось награждение. Поздравляли сотрудников театра, актеров, режиссеров и даже водителей транспорта. Никто не остался забытым. Трогательным дополнением стал показ слайдов с фотографиями режиссеров под меланхоличную музыку.

Чествование вышло, конечно, скромным, но с изюминками. Если рассматривать праздник как свой для своих, то вопросов не остается совершенно. А в конце представления коллектив театра получил свою долгожданную и заслуженную награду — ​аплодисменты стоя, которые подарили зрители.

Артистичность зашкаливала.

Свет и разнообразие персонажей были на высоте.

Торжественное награждение.

В финале актеров засыпало конфетти.

Автор: Ирина Моргунова. Фото: Вадим Рыбаков.
Опубликовано: 30.03.2021 18:00 0 149
Тэги: культура театр
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запустил систему видеоаналитики в Людинове Калужской области
МегаФон создал платформу киберразведки
Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 21 млрд рублей
За год в Калужской области число компаний, использующих интеллектуальный номер 8 800 от «Ростелекома», выросло вдвое
МегаФон создает Private LTE на крупнейшем* в России месторождении меди
ВТБ Лизинг передал бульдозер John Deere для лесозаготовок в Калуге
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Какого результата поможет добиться процедура СМАС-лифтинг?
Как устроены и какими бывают смесители для душевых кабин
Манга онлайн

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru