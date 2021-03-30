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Два или четыре: власти Калуги не могут решить, сколько этажей у дома

Николай Егоров , Фото: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 30.03.2021 12:58 6 2476
Два или четыре: власти Калуги не могут решить, сколько этажей у дома

Нетривиальное решение

В Калуге есть свои архитектурные достопримечательности. Причем многие из них далеко не старинные. Чего стоит уникальный зиккурат на въезде в город! Но есть другие дома, которые выделяются не своей изысканной или безвкусной архитектурой.

Кризисный 2008 год только отпускал жителей России. Денег у людей и в госказне было немного, потому, видимо, и приходилось придумывать нетривиальные способы решения разных проблем.

В 2009 году компания «Мансардстрой+» выступила со смелой идеей реконструкции двухэтажных домов в Калуге. Сносить ветхие дома и переселять граждан в новые квартиры — ​дело не самое дешевое. А вот нарастить дополнительные два этажа, продать эти квартиры и отремонтировать старый дом — ​решение, которое со всех сторон кажется привлекательным.

Так подумали и калужские власти. Губернатор и городские чиновники сияли улыбками на фоне домов на улицах Инженерной, Переходной и Телевизионной. К слову, тех фотографий и видеосюжетов региональных телекомпаний в Сети теперь днем с огнем не сыщешь. Удивительно, но все свидетельства поддержки проекта куда-то исчезли.

Но суть, конечно, не в этом. В 2010 году компания «Мансардстрой+» принялась за работу, засучив рукава. Квартиры продавались довольно хорошо. И первые четыре дома получили новую жизнь.

А вот дальше дело не пошло. Еще три дома, ожидавшие реконструкции, так ее на себе и не прочувствовали. Обманутые покупатели квартир на 3-м и 4-м этажах стали судиться с «Мансардстроем+».

Всего в период с 2007 по 2012 год Павел и его жена Оксана Берковские, директора «Мансардстроя+» и ООО «Мезонин», обманули 65 дольщиков на общую сумму свыше 157 млн. рублей.

Павлу Берковскому было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Оксана Берковская отправилась в колонию­поселение на три года. Приговор им был озвучен в августе 2015-го.

Кстати, отбыв наказание в колонии-поселении, бизнесмены уже вышли на свободу и преспокойно продолжают работать в Калужской области.

Строительство вскладчину

Жильцы двух домов по улице Переходной ожидают расселения. И наконец эти ветхие сооружения канут в Лету.

Но самая интересная ситуация сложилась вокруг дома номер 6 по улице Инженерной. Ему в прямом смысле снесли крышу в 2010 году и стали наращивать два дополнительных этажа. При этом собственники, которые изначально там проживали, подписали с фирмой «Мансардстрой+» договор. Согласно документу, компания обязывалась сделать ремонт в подъезде и подвале, заменить водопроводные стояки, наладить отопление и канализацию… Все это реализовали за счет новых жильцов, которые так и не въехали в свои квартиры.

— Последний взнос мы отдавали как раз для замены окон в подъезде. Порядка 450 тысяч. Но после этого начались суды, работы прекратились. Чтобы дом не обрушился, 12 новых собственников надстроенных квартир сбросились на общую сумму 3,5 млн. руб­лей, — ​рассказывает Светлана, купившая жилье в доме № 6 по улице Инженерной. — ​Работы на завершающем этапе, по сути, были сделаны на наши дополнительные деньги. Но въехать в квартиры мы так и не смогли.

Новые власти

С тех пор прошло 10 лет. Дом на Инженерной стоит в том же виде. Правда, ремонт в подъезде и подвале кажется уже не таким свежим. А вот крыша четырехэтажного дома постоянно дает течь.

При этом покупатели 12 надстроенных квартир так и не стали их собственниками. «Мансардстрой+» недооформил документы, и несостоявшиеся жильцы попали в бюрократический лабиринт, из которого пока не могут выбраться. При этом люди все 10 лет платят за коммунальные услуги и надеются, что ситуация все-таки разрешится.

— Мы встречаемся, проводим собрания. Один из собственников — ​старенький пенсионер — постоянно плачет, — ​продолжает свой рассказ Светлана. — ​Спрашивает у нас, доживет ли когда-нибудь до въезда в собственную квартиру. Остальные либо снимают жилье, либо обзавелись новым. Но в квартиры на Инженерной мы вложили очень много нервов и средств. Хотелось бы все-таки стать их собственниками.

По состоянию на март 2021 года жильцы третьего и четвертого этажей дома № 6 на улице Инженерной так и не смогли поставить жилье на кадастровый учет. По документам их дом по-прежнему двухэтажный, ведь разрешения на строительство и реконструкцию застройщик так и не получил.

К ситуации подключился городской голова Дмитрий Денисов. Он провел встречу с жильцами при участии руководства профильных управлений и организаций.

— Теперь городу решать эту проблему. Бросать людей мы не собираемся, — ​прокомментировал ситуацию Денисов после окончания рабочей поездки.

Жильцы также настроены на совместную работу.

— Мы продолжаем диалог с властью. Только совместными усилиями можем решить эту многолетнюю проблему Калуги, — ​считает Максим,​ другой несостоявшийся пока житель дома № 6 по Инженерной. — ​Видна заинтересованность городских властей нам помочь. Надеюсь, уже в 2021 году мы получим все необходимые документы и наконец станем собственниками.

Капитальный ремонт

Пока жильцы и городские власти стараются утрясти все «бумажные» дела, крыша продолжает течь. И ее все равно придется чинить. За счет средств, накопленных на счетах жильцов этого дома, сделать ремонт не получится. Инженерная, 6, кочует из одной управляющей компании в другую. При этом УК банкротятся, и все накопленные средства исчезают в неизвестном направлении. В таких случаях народный юрист Виталий Майков, которого мы попросили подключиться к делу, советует единственный и самый законный выход из сложного положения.

— Необходимо провести собрание собственников жилья. Принять решение, передать протокол собрания в городскую управу с просьбой о переносе срока капитального ремонта крыши, — ​говорит Виталий Майков. — ​С большой долей вероятности Фонд капитального ремонта прислушается к городской управе и крыша будет отремонтирована раньше намеченного срока.

Ремонт кровли крыши дома по Инженерной, 6, намечен на 2030 год. Жильцы вскоре проведут общее собрание собственников и обратятся в городскую управу. Чтобы их крыша перестала течь уже в 2022 году.

«Калужский перекресток» будет следить за судьбой дома по Инженерной, 6.

Николай Егоров , Фото: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 30.03.2021 12:58 6 2476
Тэги: недвижимость жкх
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