Зачем калужане каждую неделю начали бегать по 5 километров

КП40 рассказывает о большом легкоатлетическом движении в областной столице.

Паркран - еженедельные забеги на дистанцию 5 километров, которые проходят в городских парках. Любители активного образа жизни уже почти 20 лет собираются в десятках странах мира, чтобы в дружественной атмосфере не только улучшить свою физическую форму, но и просто пообщаться.

Калуга чуть больше трех месяцев назад присоединилась к большому мировому легкоатлетическому движению. «Паркран Губернский» организовал уроженец областной столицы Андрей Варыхтин. Сейчас калужанин живет и работает в Москве. Андрей обзавелся семьей в столице, но не забывает родной город. 16 января 2021 года Варыхтин в Губернском парке на Правобережье организовал первый забег и собирается развить со сподвижниками калужский паркран.

Атмосфера и общение

- Андрей, чем вас зацепил паркран?

- Это очень хороший повод для того, чтобы люди, которые ведут активный и здоровый образ жизни, встретились. Самое главное – атмосфера. Потому что люди, которые участвуют в паркране, очень позитивные. Они активные, хотят постоянно что-то привносить новое в проект. Постепенно большинство участников переходят в категорию волонтеров. Потому что все движение держится на добровольцах. Ведь никто за организацию и проведение спортивных событий не берет денег.

С каждым годом таких становиться все больше. Паркран в России около 7 лет. Проект активно развивается. Уже проходят около 100 забегов в 46 городах страны.

- Когда вы влились в спортивное движение паркран?

- В 2007 году. Посетил паркран в Митино. Мне очень понравилось. Стал узнавать, есть ли этот проект в Калуге. Оказалось, что нет. Понял, готов этим заняться. Собрал все необходимые документы, связался с руководителями проекта в России. И все закрутилось.

- Но для реализации проекта вам необходимо было найти активистов в Калуге. Тяжело это было сделать?

- Нет. Основной костяк у нас появился достаточно быстро. В Калуге хватает активных и спортивных людей. Постепенно наше движение начало набирать обороты. Люди тянутся к общению на интересные им темы, хотят бегать и улучшать свои результаты.

- Наверное, в связи с коронавирусной ситуацией ваше движение приостановилось?

- Мы продолжаем бегать, но пришлось сделать некоторые ограничения. В какое-то время близко общаться не удавалось. Нас, кстати, отличает то, что вне зависимости от условий, паркран всегда проходит. Дождь, снег, грязь, гололед, коронавирус – наше движение продолжает двигаться.

Паркран проходит в любую погоду

Волонтеры бега

- Бизнес составляющая в проекте есть?

- Все держится только на энтузиазме волонтеров. Добровольно тратим свое время, готовим дистанцию, награждаем победителей. Все делают волонтеры.

- Почему для проведения паркрана в Калуге вы выбрали Губернский парк?

- Пока это лучшее место в Калуге. Я многие варианты перебрал, но остановился именно на Губернском парке. Там есть хорошая беговая дистанция, отличное место для старта и финиша. Но, уверен, что этот паркран будет не единственным в Калуге. Движение в нашем городе наберет обороты, станет более известным. Тогда мы будем приглашать жителей Калуги и в другие локации.

- Что нужно для продвижения проекта в нашей области?

- Необходимо, чтобы люди говорили о нас. Самое главное – информационное сопровождение. Новостные заметки, ведение социальных сетей. Без работы со средствами массовой информации также движение будет буксовать. В этом плане нам обещал помочь новый министр спорта Олег Сердюков. Ведомство уже начало работу в этом направлении.

- Что нужно сделать калужанину, чтобы принять участие в паркране в Губернском парке?

- Первый шаг – прохождение регистрации на сайте parkrun.ru. После этого с распечатанным штрихкодом прийти в субботу к 9 утра в Губернский парк.

На паркране царит прекрасная атмосфера

Преодолевая барьеры

- Многих может отпугнуть от участия в паркране заблуждение, что в этом проекте участвуют только подготовленные спортсмены. Развейте этот миф.

- Конечно, мы призываем всех приходить на наши спортивные события. Вне зависимости от возраста, телосложения и подготовки. Вы придете к 9 утра, я расскажу, как правильно и безопасно преодолеть дистанцию. После бега вы получите на почту ваш результат. В этом также есть особый интерес. Бегая с нами каждую неделю, вы сможете наблюдать динамику улучшения ваших результатов.

- То есть на новичков, даже если они не очень спортивного вида, никто пальцем показывать не будет?

- Это наш основной постулат. Мы хотим видеть на наших забегах не спортсмена, а просто активного человека, который будет приходить в Губернский парк, участвовать, общаться. Главное хотеть бегать. Как только вы прочувствуете атмосферу паркрана, у вас улучшится настроение. Сможете избавиться от чего-то ненужного, что есть в вашей жизни. И будете с каждой неделей чувствовать себя все лучше и лучше.

- Какую дистанцию пробегают участники паркрана?

- Она для всех паркранов стандартна. Участники пробегают 5 километров. Старт также всегда происходит в 9 утра.

- На паркране безбарьерная среда?

- Конечно, мы идем в ногу со временем. Приглашаем и принимаем в свои ряды людей с особенностями здоровья. У нас, например, участвовал уже в забеге чемпион мира по керлингу на колясках Виталий Данилов. Кстати, в Губернском парке вместе с нами 5 километров преодолевают даже иностранцы. Ведь спорт не знает границ.

- Какую цель для себя вы ставите в Калуге?

- Хочу, чтобы на паркран в Губернском парке приходило как можно больше людей. Тогда калужане будут меньше болеть, чаще улыбаться и радоваться жизни.

Андрей Варыхтин - организатор «parkrun Губернский»

Ближайший «parkrun Губернский» пройдет 27 марта в Губернском парке. Регистрируйтесь на сайте parkrun.ru и присоединяйтесь к крупнейшему мировому спортивному движению. Забег стартует в 9 утра.

Активные участники и волонтеры говорят о паркране в Калуге:

Константин Горохов, пенсионер

«Несколько лет назад был у меня марафон в Битцевском парке. А там ребята с паркрана стартовали в 9 утра. Двое потом со мной ещё 10 километров пробежали. Они рассказали, что паркран — это бесплатные пробежки по субботам. Я-то за все старты плачу. Бегуну нужно быть финансово обеспеченным. А на открытие паркран в Калуге меня пригласили, я пришел».

Екатерина Кутявина, педагог

«Паркран - это бег без рамок. Вы можете бежать на результат, за компанию или просто в удовольствие. А можете стать организатором старта паркран или волонтером. Можете бежать в своем городе или поехать в гости на паркран в другие парки, города и страны. Выбирайте свой вариант или пробуйте все. Неизменными остается одно: день - суббота, время- 9:00, расстояние-5 километров».

Сергей Заболотный, пенсионер

«Движение паркран интересно тем, что каждый желающий может присоединиться к нему в любое время , независимо от своей подготовленности. Самое главное это желание бегать. Еженедельно можно использовать эту пробежку как контрольную тренировку и следить за своими результатами, что, несомненно, приведёт к совершенствованию в беге. А главное - общение с единомышленниками. Думаю, с развитием субботних забегов количество бегунов и популярность паркрана в Губернском парке увеличится».