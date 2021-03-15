В Калужской области собираются воспитывать игроков сборной России по баскетболу

Виктор ДЕМЕНТЬЕВ – один из тех людей, кто активно развивает баскетбол на территории Калужской области. Руководитель и основатель детско-юношеского клуба «Обнинск» родился в Махачкале. В 8 лет Виктор переехал к родственникам в Обнинск. Дементьев занимался лыжами, плаванием, волейболом. А в баскетбол пришел только в 13-14 лет. О своей карьере игрока и менеджера в активно меняющемся детско-юношеском российском спорте Виктор рассказал «Калужскому перекрестку».

Деньгин и студенческий баскетбол

- Виктор, как все-таки баскетбол в твоей жизни встал на первое место по сравнению со всеми другими видами спорта?

- Я был спортивным ребенком. В восьмом классе в моем окружении появился мальчик из Сухуми. Там началась война, его семья переехала в Обнинск, а он серьезно занимался баскетболом. В 10 классе в нашу команду добавился нынешний член Совета Федерации Вадим Деньгин. В классе сложилась группа ребят, которые занимались баскетболом.

На юношеском уровне я ничего не выигрывал. Первые матчи за Обнинск уже провел, когда учился в Москве.

- Виктор, как ты учился?

- Я очень много тренировался и играл, но это не помешало мне неплохо учиться и окончить вуз. Это был физико-химический факультет РХТУ. На первом курсе группа была из 24 человек, диплом защитили только 6. Я в их числе.

- На каком уровне тогда был студенческий баскетбол?

- Ничего не было понятно. Мы могли приехать в какой-то зал, тренер доставал мятый листок из кармана с турнирной таблицей. Говорил, что мы идем, скажем, на четвертом месте. Следующий матч играем в Выхино. Приезжаешь на игру, а ее отменили. Мобильников не было, никто ничего не знал. На следующую тренировку приезжаешь, а мы уже на третьем месте идем. В общем, информации ноль.

- В твоей карьере были предложения от каких-то серьезных команд?

- Я не люблю часто менять коллективы. За свою карьеру всего играл в четырех командах. За свой вуз, потом за московский клуб «IT-Москва». Сейчас в столице играю за «Беркутов». И за Обнинск, конечно. Никаких профессиональных клубов у меня не было.

Возвращение

- В каком году ты окончательно вернулся в Обнинск?

- Это был 2014 год. У меня уже было двое детей. Жена находилась в декретном отпуске. И мы решили переехать в Обнинск. Для моей основной работы нужен только интернет и компьютер, так что ничего не мешало вернуться в родной город.

- В каком состоянии ты застал баскетбол в Калужской области?

- У меня было понимание, что происходит в регионе. Все-таки тренировался иногда с ребятами, приглашали на какие-то матчи. В сравнении с Москвой, конечно, тут был совсем другой уровень. Первые два года после переезда я даже ездил в столицу играть.

- Ты решил заняться калужским баскетболом. И начал с детей и юношей.

- У меня появилось немного свободного времени. Решил открыть небольшую секцию для детей. Если говорить честно, то я не думал, что эта идея просуществует хоть какое-то длительное время. Характер у меня несладкий. К тому же, я вообще не понимал, как тренировать. Когда вспоминаю свои первые занятия 2014 года, то плохо становится. Не хотел бы, чтобы кто-то увидел те тренировки.

- Все было настолько плохо?

- Я, конечно, перфекционист. Но тренировки были так себе. Многие вещи мы делали неправильно. Сейчас, правда, все намного легче. За эти годы развился Ютуб. Можно найти любые тренировки, из США и Европы. Тогда не было столько доступной информации. Из книг черпал информацию, но на это ушло время.

- От твоих первых тренировок в Обнинске все юноши сбежали из спорта?

- Нет. На удивление практически все остались в баскетболе. В прошлом году они окончили общеобразовательную школу. Кто-то играет сейчас за Обнинск, другие разъехались по стране, но играют.

- В одном из интервью ты сказал, что больше считаешь себя менеджером, чем тренером. Это так?

- Не совсем. Понимаешь, есть целая каста тренеров, которые с осуждением смотрят на таких молодых специалистов, как я. Они ведь оканчивали ведущие российские вузы физической культуры. А я – самоучка, хотя диплом тренера у меня теперь тоже есть. К такому отношению уже привык. Правда, уверен, что не диплом делает из баскетболиста тренера. Ведь хороший детский специалист – это на 70 процентов ментор. Ты должен многое объяснить своим воспитанникам вне площадки. Вопросы дисциплины, как жить в коллективе, как относится к людям в жизни. Масса моментов.

Например, на одном из последних занятий я больше полчаса просто разговаривал с ребятами. В академиях этому точно не учат.

ДЮБК «Обнинск»

- Когда ты создал детско-юношеский баскетбольный клуб «Обнинск»?

- Это было в 2017 году. За это время мы сделали многое в плане развития. Но сейчас предстоит сделать сложный шаг вперед.

- Есть какие-то проблемы?

- Мы уперлись в потолок родительских возможностей. Хотим выйти на российский уровень, но понимаем, что нужна финансовая подпитка от бизнеса или каких-то других властных структур.

- Какая поддержка нужна?

- Нам в год необходимо около 300-400 тысяч рублей для финансирования одной команды клуба. Эти расходы пойдут на тренировочные сборы и поездки на соревнования. То есть на то, без чего дети расти в баскетболе не смогут.

- И вы не можете найти в Калужской области заинтересованных в детском спорте людей?

- Может быть, я не очень убедительно доношу свои идеи до бизнеса. Но пока к нашему социальному проекту никто интереса не проявляет.

- Сколько сейчас команда в клубе?

- Пока их четыре. Всего баскетболом занимаются около 100 детей.

- Вы берете всех жалеющих научиться играть в баскетбол?

- Старшие ребята уже оканчивают школу, поэтому там стабильный состав. В средний возраст может прийти любой спортивный ребенок. Из плавания, гимнастики, борьбы. А вот с младшими юношами мы выстраиваем совершенно новый подход. Дети 2011-2012 – наша лакмусовая бумажка. Эта команда покажет, правильным ли мы путем идем.

- Найти хорошего тренера, наверное, сейчас непросто. Как ты решаешь эту проблему?

- Просматриваю десятки кандидатур. В основном, конечно, из московского региона. Мы очень часто не можем найти общего языка со специалистами. Кто-то хочет много денег, кому-то нужны очень хорошие условия.

Но мы находим хороших ребят, которые скорее такие же любители, но фанаты. Одного тренера я перевез из Украины, второго из Омска. Например, сейчас с нашими самыми маленькими воспитанниками занимается Кирилл Трандафир. Он – двукратный победитель первенства России, 9 лет отработал в системе столичного ЦСКА и является 3-х кратным Чемпионом России. С такими кадрами мы можем сделать качественный шаг вперед.

- Новый подход, наверное, нужен и в работе с родителями?

- Это особая песня. Без работы с родителями ничего не будет. Приходится тратить очень много времени, чтобы достучаться до каждого. Иногда кажется, что мне больше надо, чем иному папе или маме ребенка. Но это наша работа, разговариваем, убеждаем.

Сейчас мы готовим родителей детей 2011-2012 годов рождения к тому, что у их детей будет много тренировочных сборов, соревнований. Игры на всероссийском уровне. И многие родители к этому серьезно относятся, хотят вырастить из своих детей профессиональных баскетболистов.

Калужский баскетбол

- Какие отношения внутри баскетбола в Калужской области? Как взаимодействуют детские тренеры?

- Наверное, сейчас как никогда раньше мы наладили контакт. В этом году впервые везем на соревнования Центрального федерального округа сборную команду области. Не победителя регионального турнира, а лучших ребят из Калуги, Обнинска, Малоярославца, Воротынска, Товарково…

- В Калужской области нет профессиональных баскетбольных клубов. Что должно случиться, чтобы такая спортивная организация появилась?

- Во-первых, нужна арена. В Обнинске, к сожалению, такого спортивного объекта нет. Ближайшее место, где можно проводить матчи, - это Малоярославец. Но и там новый спортивный комплекс уже испытывает проблемы с напольным покрытием.

Если мы говорим о Суперлиге-2, то меня никто не сможет переубедить в том, что в таких низших дивизионах должны играть только местные воспитанники. Может быть, позволительно пригласить одного легионера, чтобы помогал молодым ребятам быстрее набираться опыта. Но не более того. Подобные команды должны создаваться только на базе своих воспитанников. Пока такого количества молодых калужских баскетболистов нет.

Надо хорошо поработать всем баскетбольным школам, чтобы через 3-4 года ситуация изменилась. Например, наши воспитанники 2011-2012 года хорошо выступят на первенстве России. Тогда мы будем вправе прийти в региональное министерство спорта и обсуждать создание профессионального клуба. Чтобы нашим воспитанникам было где начинать свою карьеру.

Частное будущее

- Какие ты задачи ставишь перед собой на ближайшее будущее?

- Хочу, чтобы через 8-10 лет наш воспитанник играл в сборной России. В юношеской, молодежной, главной. Тогда и статус баскетбола в Калужской области повысится. На детский спорт будут выделять финансирования на должном уровне.

- Я знаю, что твой клуб мог войти в одну из региональных спортивных школ. Почему не захотел менять статус?

- Тут есть несколько причин. Наверное, одна из главных – свобода. Мы часами не просиживаем за заполнением документов. Можем устраивать график тренировок так, как считаем правильным и нужным. Опять же, от нас никто не требует результата здесь и сейчас. Это тоже очень важно. Наша задача – сделать так, чтобы дети после окончания нашего клуба остались в баскетболе. Полюбили эту игру настолько, что впоследствии долгие годы выходили на паркет. В качестве игроков или судей, а может, стали тренерами.

- Как будет развиваться баскетбол в Калужской области в ближайшие годы?

- Согласно общероссийскому тренду. Постепенно государственные спортивные школы уступят свое место частным. Посмотрите, только в калужском баскетболе уже три таких организации.

Этот процесс происходит по всей России. Кстати, Калужская область попала в число регионов, где государство будет помогать финансированием автономным некоммерческим организациям. В 2020 году мы уже обсуждали эту тему в министерстве спорта. Государство обратило внимание на то, что частные школы хорошо справляются с функцией развития спорта и физической культуры. Результаты как минимум не хуже.

Родители постепенно приходят к тому, что хотят получать для своих детей качественный тренировочный процесс. А это не всегда происходит в государственных школах.