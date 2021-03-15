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Масленицу сжигали под дождем: как в Калуге провожали зиму

Автор: Ирина Моргунова. Фото: Кристина Посохина.
Опубликовано: 15.03.2021 14:34 0 683
Масленицу сжигали под дождем: как в Калуге провожали зиму

В этом году калужане отпраздновали последний день Масленицы в воскресенье, 14 марта. Тысячи людей собрались на Театральной площади, чтобы посмотреть на заготовленное для них шоу.

Несмотря на дождливую погоду, горожане получили колоссальное удовольствие от праздника. Люди отплясывали и повторяли за задорными девушками и юношами в традиционных костюмах, что заводили публику со сцены.  Кое-где образовывались настоящие очаги танцующих гостей, которые пытались подвигаться и согреться в прохладный день.

Мы поинтересовались у присутствующих, чего они ждут от гуляний и не испортил ли дождь праздничное настроение.

- Очень ждем, когда мужчины на столб полезут! – рассказала Людмила, пришедшая на праздник вместе со своей семьей. – Ради этого здесь стоим. Конечно, еще ждем не дождемся, когда чучело сжигать будут.

Все окружающие, разумеется, были солидарны в своем мнении с Людмилой и приготовились, несмотря на дождь, дождаться кульминации - ритуального сжигания Масленицы.

- Погода – не главное, - улыбнулась одна из девушек в кокошнике. – Каждый сам создает себе праздник.

Но кроме угощения блинами, потешного столба, сожжения куклы и танцев калужан также порадовали огненным шоу. Эта часть программы вышла горячей в самом прямом смысле слова: от поднявшегося пламени перед драмтеатром стало теплее, а стоящие в первых рядах за время огненных танцев успели даже согреться.

Развлечения были предусмотрены не только для взрослых. Все-таки – семейный праздник. Детей веселили многочисленными мастер-классами: маленьких гостей праздника научили даже топить печь. Конечно, безопасность на таких уроках была на первом месте. 

Чем еще запомнился нам праздник – смотрите в этом фоторепортаже.

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

калуга масленица 2021 фото фоторепортаж театральная площадь 14 марта 2021 года

Автор: Ирина Моргунова. Фото: Кристина Посохина.
Опубликовано: 15.03.2021 14:34 0 683
Тэги: праздник масленица фоторепортаж
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