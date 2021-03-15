Масленицу сжигали под дождем: как в Калуге провожали зиму

В этом году калужане отпраздновали последний день Масленицы в воскресенье, 14 марта. Тысячи людей собрались на Театральной площади, чтобы посмотреть на заготовленное для них шоу.

Несмотря на дождливую погоду, горожане получили колоссальное удовольствие от праздника. Люди отплясывали и повторяли за задорными девушками и юношами в традиционных костюмах, что заводили публику со сцены. Кое-где образовывались настоящие очаги танцующих гостей, которые пытались подвигаться и согреться в прохладный день.

Мы поинтересовались у присутствующих, чего они ждут от гуляний и не испортил ли дождь праздничное настроение.

- Очень ждем, когда мужчины на столб полезут! – рассказала Людмила, пришедшая на праздник вместе со своей семьей. – Ради этого здесь стоим. Конечно, еще ждем не дождемся, когда чучело сжигать будут.

Все окружающие, разумеется, были солидарны в своем мнении с Людмилой и приготовились, несмотря на дождь, дождаться кульминации - ритуального сжигания Масленицы.

- Погода – не главное, - улыбнулась одна из девушек в кокошнике. – Каждый сам создает себе праздник.

Но кроме угощения блинами, потешного столба, сожжения куклы и танцев калужан также порадовали огненным шоу. Эта часть программы вышла горячей в самом прямом смысле слова: от поднявшегося пламени перед драмтеатром стало теплее, а стоящие в первых рядах за время огненных танцев успели даже согреться.

Развлечения были предусмотрены не только для взрослых. Все-таки – семейный праздник. Детей веселили многочисленными мастер-классами: маленьких гостей праздника научили даже топить печь. Конечно, безопасность на таких уроках была на первом месте.

Чем еще запомнился нам праздник – смотрите в этом фоторепортаже.