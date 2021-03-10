Районы, кварталы: капремонт с элементами декаданса

Чичерина называют одной из красивейших улиц Калуги. Оно и понятно – обширное количество сталинок, стоящих вдоль бульвара, действительно, задают тон всему району.

Возраст многих домов здесь перевалил за 80 лет. Этим одновременно прекрасна и ужасна данная улица. С одной стороны, здесь как нигде чувствуется та самая уютная атмосфера прошлого столетия. А с другой - многие здания за столько лет уже трещат по швам и нуждаются в капремонте.

Несколько лет назад мы уже писали об этой улице. Еще тогда мы заметили, что многие дома находятся в плачевном состоянии. С тех пор этот исторический райончик начали приводить в порядок. Мы решили проверить, как там обстоят дела сейчас.

Знаменитый бульвар открывает бюст Чичерина, напоминающий некоторым калужанам Ленина.

Сейчас излюбленное место для прогулок выглядит невзрачно и грязно, хотя в прошлые годы его активно чистили.

Перейдя дорогу, мы решили ближе рассмотреть дома.

Идя вдоль улицы, сложно не заметить, что на многих домах все еще виднеется осыпавшаяся штукатурка, лепнина уже лишь слегка напоминает о своем существовании, а некогда красивейшие балконы выглядят так, будто вот-вот начнут падать прохожим на головы.

Некоторые балконы до сих пор выглядят опасно.

Этот дом тоже явно ждет своей очереди на реставрацию.

Хотя где-то работы уже начались.

А кому-то из жильцов этого района все же посчастливилось жить в обновленном доме.

Стоит отметить, что некоторые здания действительно вычистили и вылизали. По сравнению с прошлым состоянием, теперь дом выглядит достаточно аккуратно и не вызывает слез своим видом, хоть и смотрится слишком ярко по сравнению со своими соседями.

Кстати, всего несколько лет назад это было вот так.

Но дому по соседству повезло меньше. На контрасте два здания, стоящих друг напротив друга, напоминают картинку из серии «До и после».

- Район мне нравится, - говорит местная жительница Наталья. – Если бы мне предложили куда-то переехать, я бы осталась. Только уборщиков не хватает, конечно, во многих местах не пройти. Но магазины хорошие, все рядом, очень удобно. Все в легкой доступности. А главное - нас тут ничего не беспокоит.

Уборка району и вправду пошла бы на пользу.

Кое-что, конечно, в районе почти не поменялось. Зеленая дверь, которая всем местным жителям напоминает о находившемся здесь годами питейном заведении, осталась прежней, сменив лишь надпись на желтом щите. Не так давно на месте слова «Магазин» красовалась «Закусочная».

- Вас не беспокоил местный контингент? – спрашиваем у Натальи.

- Нас – нет! – отвечает женщина. – Здесь всегда было очень тихо.

Парикмахерская на углу этого дома сгорела пару месяцев назад. Пожар начался в соседнем помещении.

Однако не всегда тихо на улице Чичерина. В конце 2020 года произошел пожар в популярной здесь парикмахерской. Помещение сгорело, досталось даже кондитерской лавке по соседству. Но, к счастью, никто из людей не пострадал. Да и салон, к тому же, быстро восстановили на радость местным жителям.

Что действительно осталось неизменным, так это местный мини-рынок, расположившийся в центральной части улицы. Сюда люди приходят затариваться абсолютно разными вещами: от молока и мяса до домашних халатиков и тапочек.

- Я живу тут уже несколько лет, - призналась местная жительница Александра. – Переехала сюда, потому что всегда хотела жить в сталинке. Мечта сбылась! Больше всего радует инфраструктура района. Рядом несколько остановок, магазины. Люблю на рынок зайти по дороге с работы. Летом очень приятно гулять по бульвару, деревья хорошо закрывают дорогу.

Презентабельно выглядят и эти несколько зданий в центре улицы.

А во дворах спрятались те самые неочищенные участки, о которых говорили жильцы.

В целом, несмотря на оставшиеся проблемы, за несколько лет улица Чичерина преобразилась по сравнению с нашим предыдущим визитом. Как по мне, можно, конечно, раскритиковать ярко-красную расцветку, которая была выбрана для покраски домов, но это все равно лучше, чем было пару лет назад. Общий облик зданий это вовсе не портит, в отличие от страшных и торчащих во все стороны конструкций, как было раньше.

Многие обветшалые фасады теперь как новенькие, да и ремонтные работы, к тому же, до сих пор продолжаются. Район уже не оставляет впечатление забытого всеми призрака прошлого.

Что же касается грязи во дворах и на аллее – это дело поправимое, ведь улица далеко не всегда выглядит непрезентабельно. Стоит отметить, что большую часть времени коммунальщики все-таки содержат район в чистоте.

Можно надеяться, что такими темпами в порядок приведут и оставшиеся дома на Чичерина, а не только те несколько зданий, что есть сейчас. Местные жители верят, что не за горами тот день, когда можно будет смело ходить под собственными балконами, не опасаясь обвала.