На улице Чичерина сгорели парикмахерская и ателье

Днем во вторник, 10 ноября, на улице Чичерина в Калуге в доме №17 произошел пожар.

На первом этаже трехэтажного здания загорелось помещение, в котором находятся парикмахерская, ателье и фотосалон.

Судя по видео, которое опубликовали очевидцы в группе «Дорожный патруль - Калуга», из окна валил плотный дым, внутри помещения работали спасатели.

Информация о причинах пожара и возможных пострадавших пока уточняется.

Тем временем

На подъезде к Калуге 10 ноября внедорожник взлетел на ограждение. Подробности.