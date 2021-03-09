«Разминай [вырезано цензурой], повеселимся»: коллектор терроризировал мать двоих детей за долги соседа

История, которая произошла с калужанкой Марией Буруновой (имена и фамилии в статье изменены), достаточно типична для нашего времени. Многие калужане сталкивались с коллекторами, даже обходя финансовые организации за 10 километров. А вот, что делать, когда тебе откровенно становится страшно за свою жизнь и безопасность своих близких, мало кто знает.

Долги Вовы

Мария Бурунова открыла входную дверь своей квартиры. После тяжелого рабочего дня мать двоих детей заждались холодильник и кухонная плита. Вот-вот муж привезет сына и дочку с кружков, а ужином дома даже не пахло.

И вот уже почищена картошка, мирно жарятся на сковородке котлеты. А в духовке томится яблочный пирог. И всю эту семейную красоту вероломно, без объявления войны, нарушило оповещение смартфона. Спустя пару минут Мария забыла про котлеты, пирог и картошку. Вообще про все...

Социальный «ВКонтакт» за секунды разрушил нейронные связи в голове Буруновой. Совершенно незнакомый мужик Сергей Магарилов, судя по аватарке весьма неприглядной наружности, обещал найти Марию и принести горе в ее семью. И все это за какие-то долги какого-то Вовы из Товарково.

Обычный психически здоровый человек воспримет подобные слова как угрозу, а вот с точки зрения закона тот мерзавец, что это написал, чист перед Фемидой.

В голове Марии творилось безумие. Бурунова немедля заколотила «дверь» на свою страницу в соцсети. Но как с этим дальше жить без страха? Кто этот Сергей Магарилов? Исполнит ли он свои жуткие угрозы? Кто такой Вова из Товарково?

Мария все же смогла взять себя в руки, поразмыслила и догадалась, о каком Вове говорится в угрозах - сыне соседки по лестничной клетке. Бурунова прописана в Товарково, но только давно там уже не живет.

На следующий день Мария обратилась с заявлением в полицию. И написала письмо главному редактору «Калужского перекрестка».

Во что вляпался Вова

Предоставленные нам скрины подняли волосы на голове даже у тех сотрудников редакции, у которых их уже нет.

Начали копать.

Соседа Владимира мы нашли достаточно легко. Он пошел с нами на контакт. Пусть только на телефонный.

Оказалось, что 1 сентября молодой человек взял кредит в микрозаймовой организации. Сумма была небольшая – 11 000 рублей. Но по каким-то необъяснимым обстоятельствам Владимир не смог обслуживать этот кредит.

Сначала ему стали звонить из микрозаймовой организации, а потом решили побеспокоить и коллекторы, которым якобы уже продан долг жителя Товарково.

Владимир, на свою беду, потерял оригинал договора. Копию попытался получить в офисе злополучной для него компании, там обещали выслать на почту, но так и не отправили.

А угрозы тем временем продолжались. Причем, долг уже увеличился с 11-ти до 200 тысяч рублей.

Владимир из Товарково обратился в полицию. Написал пару заявлений, после чего был опрошен участковым. Правда, ничего хорошего для себя мужчина не услышал.

- Меня самого полицейские стали обвинять в мошенничестве, - рассказывает горе-заемщик. – Говорили, что я специально взял долг, чтобы его не отдавать. Хотя у меня и мыслей таких не было. Просто так сложилась жизненная ситуация.

Владимир отправился в микрофинансовую организацию, чтобы участковый ему больше не предъявлял обвинений в мошенничестве, и в феврале 2021 года даже оплатил 1 000 рублей.

Милая девушка, которая работал в офисе филиала «старухи процентщицы», спокойно приняла денежную купюру и сообщила, что за время просрочки платежа набежала большая пеня. Теперь именно микрозаймовой организации мужчина должен порядка 30 тысяч.

Правда, коллекторам эта сумма неизвестна. Сейчас они уже не выставляют конкретных счетов с пятью нулями на конце, просто вводят в состояние психологического грогги таких же, как Мария Бурунова.

Угрозы уже получили десятки жителей Калужской области – как знакомые Вовы, так и просто имевшие несчастье быть заподозренные в этом.

Состава нет, угрозы тоже…

Пообщавшись с юристами, мы выяснили, что полиция заниматься виртуальными угрозами не будет. Оказывается, нет в этих ужасных словах состава преступления и реальной угрозы жизни.

Куда бежать и в какие двери стучаться, нам посоветовали в аппарате уполномоченного по правам человека в Калужской области.

- Гражданин вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов с приложением документированных материалов, свидетельствующих о нарушении закона….. При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может быть исключена из госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность, - такое пояснение дали в аппарате уполномоченного по правам человека в Калужской области.

Мария Бурунова написала заявление в Службу судебных приставов. При этом приложила скрины из переписки в социальных сетях. Приставы сделали запросы в «В Контакте». Это позволит выяснить номер телефона, который указывался при регистрации аккаунта Сергея Магарилова. Далее по номеру телефона оператор сотовой связи предоставит данные о человеке, который покупал сим-карту.

Расклады на будущее

- В день коллекторы имеют право звонить человеку только один раз. В неделю – два. Если даже в этом права человека ущемлены, то необходимо обращаться в Службу судебных приставов, написать заявление. Хорошо, если будут предоставлены аудиозаписи, детализация звонков. Необходимо также принести договор с финансовой организацией, - прокомментировали нам ситуацию в Федеральной службе судебных приставов по Калужской области. – Даже лучше, чтобы жители сразу обращались к нам в случае взыскания просроченной задолженности. В дальнейшем мы можем перенаправить запрос в другие органы: Роспотребнадзор, Роскомнадзор, МВД.

Понятно, что Сергей Магарилов может оказаться Васей Пупкиным, который отбывает уголовное наказание где-нибудь в Тамбовской области. Но найти его скорее всего смогут и даже оштрафуют на 20-200 тысяч рублей.

Но станет ли от этого легче Марии Буруновой?

- Если не делать ничего в таких ситуациях, то это можно сравнить с плевком в лицо тебе и твоим близким, - рассказала она нам после того, как подала заявление судебным приставам. - Читать угрозы в свой адрес и в адрес близких людей и оставаться равнодушным… Возможно, кто-то именно так и поведет себя в сложившейся ситуации. Это личный выбор человека. Не будьте равнодушными, когда видите хамство и несправедливость.

Владимир из Товарково также написал заявление в ФССП. Коллекторы должны прекратить его мучить, только вот долг все равно придется выплачивать.