Диджей CasperSiquence: о ночных клубах, разбитых головой колонках и расслабляющих драчунов песнях

9 марта во всем мире отмечается День диджея. Эта профессия даже в новейшей российской истории претерпела немало изменений. От танцев на дискотеках вокруг женских сумок и массовых драк, до Luxe-вечеринок и закрытых показов модных модельеров.

Чем жила ночная Калуга в начале 21 века и как развивается клубное движение сейчас, рассказал Dj Вадим Бабанов, он же CasperSiquence.

- Когда ты начал заниматься диджеингом?

- Учиться тогда было негде, а вот понять и приблизиться к этой профессии было вполне реально. Вариантов было немного. Самый распространенный – это попасть в пионерский лагерь и познакомиться там представителями этой профессии. Подчеркну, не диджеями, а именно с представителями. Нажимать две кнопки может каждый, а вот качать тысячную толпу намного сложнее.

В пионерском лагере «Белка» под Калугой, как раз и состоялось мое первое знакомство с Виталием Куцывым. Во многом, именно он стал отправной точкой. От него узнал, что в 17 школе есть кружок по интересам.

- Туда после лагерной смены ты и отправился?

- Конечно. Желание было дикое. Все покрутить и попробовать самому.

Руководил этим кружком известный радиоведущий Олег Чугунов. Когда я пришел туда, то увидел всех самых известных, на тот момент гуру ночных клубов – «No passaran», «Лагуна», «Симба», «Эпицентр».

Всей тусовкой в одном месте. Я со всеми познакомился и втянулся в это дело.

- Наверное, как выучил пару кнопок, сразу стал называть себя Dj?

- Мне было 15. Я учился в 9 классе. Руководство моей школы всегда было против дискотек. Тогда считалось, что проще запретить, чем дать возможность нормально провести. Впервые за несколько лет мы уговорили директора сделать новогоднюю вечеринку. Дискотека прошла так, что и учиться после нее уже было не нужно. А на следующий день я уже проснулся звездой.

- Наверное, такое внимание со стороны девушек было очень приятным?

- Внимание было от всех. Одноклассников, старшеклассников. Даже от учителей. Нам просто отдали социальный блок школы:

- Вы, главное, мальчики, занимайтесь творчеством. Проводите мероприятия. Остальное будет «автоматом».

Любили нас все. А вот со «звездой» приходилось бороться. Конечно, в таком возрасте тяжело с таким вниманием справиться.

На 14 февраля в школе работала специальная почта для поздравительных валентинок. Согласись. Словить «звезду» очень просто, когда во время урока открывается дверь, всего две валентинки уходят моим одноклассникам, «А вот этот мешок для Вадима передайте».

Но я запомнил один очень важный разговор с моей подругой. Она тогда очень доходчиво объяснила мне простые и правильные вещи. Хочешь быть звездой? Работай и развивайся. Иначе быстро закончишь.

Очень правильные были слова.

- Где ты набирался опыта?

- Первым местом работы стал клуб «Синема-2» в Азарово. Это, конечно, была очень своеобразная тусовка.

Представь, приезжают молодые ребята и девчонки с Азарово, Северного, Терепца, Поселковой. Я там впервые в жизни увидел, как отдыхает местная молодежь. Это, конечно, полная дичь. Стрельба, разбитые головой колонки... Но Dj были кастой неприкосновенных. Все нас любили и хотели общаться.

Где-то около двух лет я там набирался опыта. Его становилось больше, а вот зарплата была смешной. Так я и начал двигаться дальше.

- Как ты учился диджейскому ремеслу?

- В начале 2000-х играли еще с кассет. Многому там не научишься. Главное было найти нужную музыку, переписать ее.

У меня есть товарищ, которому родители в то время привозили кассеты из-за рубежа. Я их брал послушать. Записывал то, что мне нравится. А дальше во многом Dj-сообщество помогало.

Вообще, в этой тусовке было как-то принято друг друга поддерживать. Тогда это была норма.

- Помню, что самым большим сокровищем для того времени была сумка с дисками.

- Да, без нее диджея того времени себе представить точно невозможно. Этими дисками мы обменивались между собой. И, кстати, очень важную роль в жизни диджея играли компьютерные клубы. Это единственное место, где был нормальный интернет. Находили сборники, скачивали их сутками. А потом что-то выбирали из всего этого массива музыки. То, что в последствии становилось хитами этого города.

- Тяжело было попасть в калужскую диджейскую тусовку?

- Это был закрытый круг людей. Попасть туда было практически невозможно. Все друг друга знали и мало радовались «новеньким».

Надо было заслужить свое место долгой работой. Существовал еще один вариант – тебя должен был кто-то привести, но и тут, как себя покажешь. Если это случалось, то точно навсегда.

Бывших Dj не бывает.

- Тебе все-таки удалось это сделать. Много времени отнимала эта работа?

- Каждые пятницу-субботу в клубах. Постоянно. Не важно - устал ты или заболел. С 17 до 28 лет. Эта совсем другая жизнь. Люди идут на работу с утра, а я иду домой спать. Было время, когда я даже не представлял, что это такое - жить днем.

- Ты, наверное, не стоял на месте…

- Да, стал работать с крупным агентством. Мы вместе уже 15 лет. И мероприятий стало в разы больше. От банальных свадеб до легендарных эвентов. Я открывал салон Mercedes Benz и был специальным гостем на закрытом показе Pierre Cardin.

- Распространенная история, когда к диджею кто-то из гостей подходит и настоятельно просит поставить какую-то музыкальную композицию. Причем, почти всегда она не вписывается в рамки вечера. С тобой такие случаи были?

- Конечно. В мои годы даже были специальные охранники диджеев.

Как-то меня упрашивали поставить одну песню 30 раз подряд. Не самая веселая история, но как-то договорились в итоге.

Но веселее всего было в клубе «Молодежный». Одному постоянному клиенту очень нравилась песня из фильма «Буратино». Он был очень большой, поднимал диджейскую стойку вместе с гвоздями. Отказать такому сложно.

Экстремальных ситуаций в то время хватало. Но как-то выбирались и из них.

- Магия диджея сильна?

- Разумеется. Я за свою карьеру отправил в ЗАГС очень много калужан. Когда ты достигаешь определенного уровня, ты можешь творить с людьми на танцполе все, что тебе хочется.

Заставить их танцевать до потери сознания, обниматься, целоваться, ругаться. Ко мне несколько раз подходили люди и говорили, что познакомились во время моей работы. А сейчас у них счастливые семьи. Значит, все не зря.

Министерство труда и социальной политики, наверное, мне когда-нибудь грамоту за это даст.

- Но, наверное, неприятных историй тоже хватало.

- Конечно они были. И много. Но самая экстремальная история произошла в Азарово на 8 марта.

Совпало, что этот праздник выпал на субботу, народу было очень много. Я играю сэт, поднимаю глаза, а на танцполе в этот момент начался «чемпионат по смешанным единоборствам». Не 5 на 5, а человек 200. Я даже не понимал, что делать. В голове родилось только поставить песню Светы «Хватит довольно, мне уже не больно».

Сейчас, конечно, смешно, но ситуация была страшная.

- Но вряд ли ночная жизнь Калуги ограничивалась только попсовыми дискотеками.

- Были андеграундные вечеринки. Причем, очень масштабные. Кинотеатр «Космос» готовили к сносу. Огромный холл идеально подходил для рейва. Но само здание было настолько уже обшарпанное, что с потолка от громкой музыки падала штукатурка.

Мы не знали, что с этим делать, но нашли выход. Привезли военный парашют в «Космос», натянули его на весь потолок. Краска конечно падала, но уже не на нас.

А вообще, это была, наверное, самая большая тусовка в Калуге за всю историю.

- У тебя были кумиры из Калуги?

- Несомненно. Всегда надо равняться на самых лучших. Уехать за границу тогда мне было невозможно, а видеть своих в городе можно было постоянно.

Сережа Green - резидент «Эпицентра». Коля Sokol – человек, который один из первых стал в Калуге играть на винилах. Ну, и конечно Serga. Его, мне кажется, знали, знают и будут знать. Он всегда в топе.

- Назови топ-3 действующих диджеев в Калуге на твой взгляд.

- LANGA – крутая девчонка. Играет очень красивое техно и теч хаус. На втором месте, наверное, PAPA TRAP. У него очень мелодичный Liquid – разновидность драм-н-бейс. Ну и на первом месте ветеран сцены ALEX SEROV. Сколько лет он работает, а всегда у него полные танцполы. Плюс Серов раскручивает свой лейбл, а это серьезно в нашей профессии.

- Любой человек может стать диджеем?

- Самое главное желание. Я, как увидел работу парней, сразу загорелся этой идеей. И уже два десятка лет, несмотря на то, что уже есть дети и куча других забот, все равно вертушки кручу и крутить буду.

Это, я думаю, навсегда со мной. Для нового поколения ребятишек в наушниках возможности просто безграничны. В сети есть куча уроков, мастер-классов. Если не бросать и упорно идти к своей цели– все обязательно получится.