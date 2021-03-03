$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Статьи, аналитика, мнения
COVID-19 Снегопад Районы, кварталы Глас народа Клиника года

Новый фильм Ренаты Литвиновой показали в Калуге

Автор: Ольга Дымова. Фото: kinopoisk.ru
Опубликовано: 03.03.2021 09:03 6 544
Новый фильм Ренаты Литвиновой показали в Калуге

Любовная история оборвалась, не успев начаться.

Калужские поклонники творчества актрисы и режиссера ренаты Литвиновой уже планировали ехать в Москву, чтобы увидеть ее новый фильм, но – чудо! Кинотеатр «Центральный» сделал им роскошный подарок и показал «Северный ветер» в Калуге.

В огромном зале кинотеатра было холодно, но это, возможно, помогло немногочисленным зрителям еще глубже погрузиться в атмосферу бескрайних Северных полей и их странных обитателей.

Рассказывать о фильме можно, не боясь спойлеров, потому что главное в нем – не сюжет, а атмосфера: старинный особняк с панорамным окном, антикварной мебелью и роскошной люстрой, шампанское и дичь на столе, роскошные наряды, диадемы, броши, кольца. «Северный ветер» очень театрален. Все действие прекрасно смотрелось бы на сцене, «киношных» сцен очень мало. А еще фильм интересен явными и неявными цитатами и ассоциациями. Что увидите, узнаете – то и ваше.

северный ветер отзывы калуга

В новогоднюю ночь весь клан собирается за праздничным столом.

В суровом северном краю царит матриархат. Правят женщины богатого влиятельного клана, повелительницы времени, у которых в сутках есть два лишних часа: тринадцатый и двадцать пятый. Может быть, поэтому годы идут, а они почти не меняются.

Главная героиня, великолепная Маргарита – сама Рената Литвинова. В маленькой, но ключевой роли стюардессы Фанни снялась ее красавица-дочь Ульяна Добровская.

Живет семья в старинном особняке. В новогоднюю ночь весь клан собирается за праздничным столом и проводит хорошо всем нам известный ритуал: каждый пишет на бумажке желание, сжигает ее, размешивает пепел в хрустальном бокале с шампанским и, пока бьют часы, выпивают волшебный напиток. Разница только в том, что желания сбываются, а часы бьют не 12, а 13 раз. Значит, все хорошо – волшебство работает.

Новогодние подарки здесь тоже непростые. Маргарита дарит семье выступление оперной дивы. Дива в фильме самая настоящая – Хибла Герзмава, а ее приватный концерт – явная цитата из фильма «Пятый элемент». В певицу с первого взгляда влюбляется кузен Борис. Он жаждет спасти великолепную женщину от унижения быть «певицей по вызову», мотаться в непогоду по богатым домам, чтобы развлечь своим искусством их обитателей и заработать на жизнь. Увы, его трофеем становится лишь хвост от ее платья.

Хибла Герзмава цитирует «Пятый элемент».

Музыку к фильму написала Земфира Рамазанова, и она придает картине еще больше и драматизма. Некоторые критики пишут, что песня «Злой человек» слишком примитивна для Земфиры, но так ли это? Что-то шаманское, колдовское есть в этом мотиве, и к фильму это отлично подходит.

Радуют глаз не только колоритные персонажи, но и животные. Лотта приводит в дом бесхозного оленя, который «лежит поперек всего», и что-то в этом есть от сказок Андерсена. В доме живут крупные лайки и хаски – реверанс «Игре престолов», где клану Старков служат волки? «Новогоднего» щенка, как ребенка, носит на руках Бенедикт, королевский черный пудель сидит у ног Фаины. Рената-Маргарита забавляется с вороном – дает ему в клюв горящую лучинку и прикуривает от нее. Эта сцена очень красива и совершенно самодостаточна. 

За всем этим великолепием прячется множество оттенков женских переживаний. Да-да, жизнь представительниц влиятельного клана отнюдь не безоблачна. Пожалуй, среди них нет ни одной по-настоящему счастливой.

После гибели Фанни, невесты Бенедикта, в северные поля пришли тление и смерть. Что тому причиной – опасное желание, которое загадала девушка в новогоднюю ночь, или слабость ее жениха Бенедикта, который не смог достойно принять потерю?

Рената-Маргарита в ожидании неведомого возлюбленного.

Фаина, сестра Фанни, вышла за Бенедикта и согласилась на роль презираемой всеми «подделки».

Маргарита ждет звонка от неведомого возлюбленного. Сначала кажется, что ждет только в эту новогоднюю ночь. Но нет – ждет столько, сколько помнит ее сын Бенедикт, и потом – сколько помнит ее внук Хьюго. Ждет, пока живет. Шампанское и бесконечные сигареты в мундштуке скрашивают ожидание, но со временем потребуется более сильный «допинг».

Сестра Маргариты Лотта – скаредный семейный казначей. Она заведует закопанными в полях сундуками, в которых хранятся сокровища семьи: северный клан не доверяет банкам. Ее последняя надежда на женское счастье – индийский актер, которого она как-то увидела на экране. Но - не судьба.

«Надо худеть!» - говорит Маргарита своей племяннице, безобразной Аде, которая заедает одиночество перепелками. Уродство Ады очаровало пластического хирурга Жгутика, но «пигмалион» оказался мелочным и мстительным. Когда мужчина забирает обратно свои подарки – это, согласитесь, моветон.

Среди мужских образов в фильме нет ни одного по-настоящему привлекательного. Про ревнивого Жгутика уже все понятно. И про брутального кузена Бориса, который пытается покорить женщину, разорвав ей платье. Секретарь Маргариты – вялый полный Мишенька. Ему бы лежать в халате, но приходится помогать хозяйке в ее не всегда красивых делах. Сын Бенедикт и внук Хьюго – хрупкие и нервные, слабые духом и телом. Видимо, другие в «великом матриархате» не выживают. Так и проходит эта длинная-длинная жизнь – в ожидании счастья, мечтах и томлении, в опьянении и наркотическом бреду. А мечты сбываются лишь иногда, и то за гранью жизни и реальности.

Автор: Ольга Дымова. Фото: kinopoisk.ru
Опубликовано: 03.03.2021 09:03 6 544
Тэги: культура кино
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
В России Spotify оказался популярнее AppleMusic
К пятилетию тарифа «Игровой» от «Ростелекома» абонентская плата для новых клиентов снижена в два раза
Новый «Трансформер» — первый тариф Wink, который сам подстраивается под пользователя
RAMZES666, LeBwa и AlinaRinRin стали амбассадорами тарифа «Игровой» от «Ростелекома»
«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новую платформу Wi-Fi 2.0
В марте на more.tv и Wink выходит документальный фильм «NAVI. Рожденные побеждать»
МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге
ВТБ: спрос россиян на кредиты вырос в январе в 1,5 раза
ОПРОС
А вы уже привились от коронавируса? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Современные дома из клееного бруса
Работа вахтовым методом
Новостройки у метро в Питере и области

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru