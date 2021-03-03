Новый фильм Ренаты Литвиновой показали в Калуге

Любовная история оборвалась, не успев начаться.

Калужские поклонники творчества актрисы и режиссера ренаты Литвиновой уже планировали ехать в Москву, чтобы увидеть ее новый фильм, но – чудо! Кинотеатр «Центральный» сделал им роскошный подарок и показал «Северный ветер» в Калуге.

В огромном зале кинотеатра было холодно, но это, возможно, помогло немногочисленным зрителям еще глубже погрузиться в атмосферу бескрайних Северных полей и их странных обитателей.

Рассказывать о фильме можно, не боясь спойлеров, потому что главное в нем – не сюжет, а атмосфера: старинный особняк с панорамным окном, антикварной мебелью и роскошной люстрой, шампанское и дичь на столе, роскошные наряды, диадемы, броши, кольца. «Северный ветер» очень театрален. Все действие прекрасно смотрелось бы на сцене, «киношных» сцен очень мало. А еще фильм интересен явными и неявными цитатами и ассоциациями. Что увидите, узнаете – то и ваше.

В новогоднюю ночь весь клан собирается за праздничным столом.

В суровом северном краю царит матриархат. Правят женщины богатого влиятельного клана, повелительницы времени, у которых в сутках есть два лишних часа: тринадцатый и двадцать пятый. Может быть, поэтому годы идут, а они почти не меняются.

Главная героиня, великолепная Маргарита – сама Рената Литвинова. В маленькой, но ключевой роли стюардессы Фанни снялась ее красавица-дочь Ульяна Добровская.

Живет семья в старинном особняке. В новогоднюю ночь весь клан собирается за праздничным столом и проводит хорошо всем нам известный ритуал: каждый пишет на бумажке желание, сжигает ее, размешивает пепел в хрустальном бокале с шампанским и, пока бьют часы, выпивают волшебный напиток. Разница только в том, что желания сбываются, а часы бьют не 12, а 13 раз. Значит, все хорошо – волшебство работает.

Новогодние подарки здесь тоже непростые. Маргарита дарит семье выступление оперной дивы. Дива в фильме самая настоящая – Хибла Герзмава, а ее приватный концерт – явная цитата из фильма «Пятый элемент». В певицу с первого взгляда влюбляется кузен Борис. Он жаждет спасти великолепную женщину от унижения быть «певицей по вызову», мотаться в непогоду по богатым домам, чтобы развлечь своим искусством их обитателей и заработать на жизнь. Увы, его трофеем становится лишь хвост от ее платья.

Хибла Герзмава цитирует «Пятый элемент».

Музыку к фильму написала Земфира Рамазанова, и она придает картине еще больше и драматизма. Некоторые критики пишут, что песня «Злой человек» слишком примитивна для Земфиры, но так ли это? Что-то шаманское, колдовское есть в этом мотиве, и к фильму это отлично подходит.

Радуют глаз не только колоритные персонажи, но и животные. Лотта приводит в дом бесхозного оленя, который «лежит поперек всего», и что-то в этом есть от сказок Андерсена. В доме живут крупные лайки и хаски – реверанс «Игре престолов», где клану Старков служат волки? «Новогоднего» щенка, как ребенка, носит на руках Бенедикт, королевский черный пудель сидит у ног Фаины. Рената-Маргарита забавляется с вороном – дает ему в клюв горящую лучинку и прикуривает от нее. Эта сцена очень красива и совершенно самодостаточна.

За всем этим великолепием прячется множество оттенков женских переживаний. Да-да, жизнь представительниц влиятельного клана отнюдь не безоблачна. Пожалуй, среди них нет ни одной по-настоящему счастливой.

После гибели Фанни, невесты Бенедикта, в северные поля пришли тление и смерть. Что тому причиной – опасное желание, которое загадала девушка в новогоднюю ночь, или слабость ее жениха Бенедикта, который не смог достойно принять потерю?

Рената-Маргарита в ожидании неведомого возлюбленного.

Фаина, сестра Фанни, вышла за Бенедикта и согласилась на роль презираемой всеми «подделки».

Маргарита ждет звонка от неведомого возлюбленного. Сначала кажется, что ждет только в эту новогоднюю ночь. Но нет – ждет столько, сколько помнит ее сын Бенедикт, и потом – сколько помнит ее внук Хьюго. Ждет, пока живет. Шампанское и бесконечные сигареты в мундштуке скрашивают ожидание, но со временем потребуется более сильный «допинг».

Сестра Маргариты Лотта – скаредный семейный казначей. Она заведует закопанными в полях сундуками, в которых хранятся сокровища семьи: северный клан не доверяет банкам. Ее последняя надежда на женское счастье – индийский актер, которого она как-то увидела на экране. Но - не судьба.

«Надо худеть!» - говорит Маргарита своей племяннице, безобразной Аде, которая заедает одиночество перепелками. Уродство Ады очаровало пластического хирурга Жгутика, но «пигмалион» оказался мелочным и мстительным. Когда мужчина забирает обратно свои подарки – это, согласитесь, моветон.

Среди мужских образов в фильме нет ни одного по-настоящему привлекательного. Про ревнивого Жгутика уже все понятно. И про брутального кузена Бориса, который пытается покорить женщину, разорвав ей платье. Секретарь Маргариты – вялый полный Мишенька. Ему бы лежать в халате, но приходится помогать хозяйке в ее не всегда красивых делах. Сын Бенедикт и внук Хьюго – хрупкие и нервные, слабые духом и телом. Видимо, другие в «великом матриархате» не выживают. Так и проходит эта длинная-длинная жизнь – в ожидании счастья, мечтах и томлении, в опьянении и наркотическом бреду. А мечты сбываются лишь иногда, и то за гранью жизни и реальности.