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Калужане победили тульский «Арсенал»

Николай Егоров
Опубликовано: 24.02.2021 09:35 0 1164

В спортивном комплексе «Анненки» прошел межрегиональный турнир по мини-футболу среди юношей 2010-2011 года рождения. Соревнования были приурочены ко Дню защитника отечества. В турнире принимали участие восемь команд из Калуги, Тулы и Смоленской области.

В финальном поединке встретились воспитанники спортивной школы по футболу «Калуга» и тульского «Арсенала». Хозяева площадки победили со счетом 2:0. Третье место заняли футболисты спортивной школы «Лидер» из Кирова.

Поздравил игроков и тренеров Герой России Сергей Александрович Левашов: «Футбол, который вы сегодня показали, куда более искренний и эмоциональный, чем в российской Премьер-лиге. Когда вы вырастите, играйте также, мы будем радоваться за вас».

Кировский "Лидер" занял третье место

Тульский "Арсенал" выиграл серебряные медали

Первое место заняла команда спортивной школы по футболу "Калуга"

Поздравлял футболистов Герой России Сергей Левашов и директор СШ "Калуга" Николай Сидоров

Герой России Сергей Левашов отметил искренность футбола в исполнении юных спортсменов

Николай Егоров
Опубликовано: 24.02.2021 09:35 0 1164
Тэги: футбол калуга тула смоленск школа герой россии
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