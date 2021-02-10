Полярный волк Ирина Петухова: калужанка месяцами живет в тайге

Во время регулярных выездов и тренировок. Отрабатывались техники работы с веревками.

Коварные горы Алтая, непредсказуемый Урал, Кавказ, Саяны и Хибины… Чемпионка Калужской области по спортивному туризму Ирина ПЕТУХОВА месяцами живет в тайге, преодолевает бурные реки, непроходимые болота, покоряет горные вершины.

Она руководит маршрутами высших категорий сложности, знает, как выжить в самых суровых условиях. В 2019 году была награждена почетным знаком «Полярный волк». А еще Ирина ведет бесплатные занятия в школе туризма, организует спортивные мероприятия, поездки по местам боевой славы.

Успевает писать стихи и прозу и даже преподает стихосложение молодым поэтам. Она не смотрит сериалы и не сидит в гаджетах, ей жалко на это тратить время. Вокруг же столько всего интересного!

- Как и все, днем я на работе - на любимой работе, - говорит Ирина. - По образованию я инженер, защитила диплом на отлично. Но время расставляет всё на свои места, так что работаю не по профессии, а с людьми, занимаюсь подбором персонала. И делаю это с удовольствием! Мне нравится раскрывать в людях талант и потенциал. Вне офиса принципиально не зарабатываю. Я не готова брать инструкторский гонорар с участников своих проектов. Это моя философия!

Не хочу свою деятельность делать товаром. И стараюсь осуществлять свои планы, а не жаловаться, что это невозможно. Жизнь слишком стремительна, чтоб находить время для печали. А планов множество! Исполнить бы хотя бы часть задуманного…

Светлана Швыдченко, Мария Соломатина и Ирина Петухова с рюкзаками за плечами. Хибины. Под холодным проливным дождем надо пройти перевал.

Первый поход

- Я родилась в Калуге, но значительная часть детства прошла в Прибалтике, на Балтийском море. Там очень красиво! Потрясающее побережье, лес. По вечерам мы с родителями ходили гулять. И я бегала. Мне хотелось выработать выносливость, закалить характер. Задавала себе цель - пробегать час, не останавливаясь.

Папа занимался спортом, и я брала у него гантельки, делала упражнения. А однажды в передаче «До 16 и старше» рассказывали, как правильно подтягиваться, чтобы укрепить мышцы рук. И я начала подтягиваться каждый день по 10 раз.

С отцом мы уходили в походы пешком и по воде. Да и с друзьями много времени проводили на улице, на природе. Детство было активное, без гаджетов.

А спортивным туризмом я стала заниматься, когда переехала в Калугу. Уже взрослая, успев выйти замуж и родить ребенка.

Однажды меня пригласили в школу туризма, а мне всегда нравилось осваивать что-то новое. Отучившись, я пошла в свой первый поход по Калужской области. Было непросто! Я серьезно готовилась. Но вдруг, буквально за день до выхода, до меня дошло, что пить мы будем воду из встречающихся по пути источников. Это стало шоком.

Отказаться от похода было неловко, но и преодолеть психологический барьер сложно. Сейчас, конечно, я знаю, как происходит выживаемость в автономии. Вода в Центральном Федеральном округе кипятится минимум 20 минут, основное биогенное загрязнение за это время удаляется. Так же существуют фильтры, которые в основном убирают механические примеси. Хлорировать воду без необходимости нет смысла, она не до такой степени загрязненная.

Но в первый поход я набрала довеском десяток литров питьевой воды. И не представляла, как это потащу. Раньше в офисе, мне охранник грузил в лифт 5-литровую бутылку, чтобы самой не поднимать, я ведь женщина! Поэтому я с ужасом думала, как нести такой рюкзак. Теперь уже привыкла, да и прокачала нужные группы мышц. На самом деле это несложно. Если правильно подобран рюкзак, страшней его сперва поднять. При правильном ходовом ритме группы, рюкзак накидывается только раз в 40 минут, не чаще.

В первом походе я была фотографом (в спортивных маршрутах у каждого своя роль). И вот я тащила огромный рюкзак с лишней водой, на животе у меня висел фотоаппарат в твердом защитном чехле. Было лето. Мы шли через лес, попали на участок, где зимой была вырубка и остались торчать острые колья. Пробирались через заросли, внизу - глина, грязь и ползучий вьюн, который цеплялся за ноги. Мы падали, вставали, снова шли. И вот на этой вырубке, я падаю прямо на острые колья. И сверху меня накрывает тяжеленный рюкзак. Хорошо, что приземлилась на фотоаппарат, там разбилось защитное стекло на объективе. Но, может быть, фотоаппарат даже жизнь мне спас. С тех пор я усвоила урок – каждый лишний грамм веса - это потенциальный риск. Если есть возможность снизить нагрузку на группу, надо это делать.

Легендарная Белуха.

Красота Алтая. 260 км пешком через тайгу и горы.

И летом, и зимой

- Спортивный туризм затягивает, это всегда приключение! Поход первой категории обычно длится 6 дней, второй категории - 8 дней, третей - 10 дней. Всего шесть категорий. Женщинам для выполнения норматива мастера спорта достаточно пяти категорий. «Пятерку» я прошла в прошлом году –вершины и тайга Алтая.

Один из важных критериев маршрута –автономность. Там, где есть сеть, более двух категории не зачтут. А ребятам, конечно, хочется повышать квалификацию, а не ходить вокруг дома. Поэтому выбираем места, где обеспечен критерий удаленности. А у нас в стране их много: Якутия, Урал, Саяны… А еще Камчатка, где, кстати, пока мы не были.

Горы – это летние маршруты. Но в походы мы ходим и зимой. В прошлом году, на 23 февраля я повела первый в своей жизни зимний маршрут. Волновалась, готовилась основательно. Несколько ночей выбиралась одна с палаткой. Друзья сидели в машине и на рациях контролировали меня. А я лежала среди снежного леса и пыталась справиться с холодом, проверяла снаряжение и реакцию организма. Почему-то боялась, что буду засыпать. Нет! От холода было заснуть вообще невозможно! От дыхания холодным воздухом промерзал язык. Подготовила себя и группу по снаряжению, и сам поход, в итоге, прошел легко.

Важно постоянно учиться новому. В прошлом году я даже в свой 30-летний юбилей повышала инструкторский уровень. Был холодный день, мы под Каменным мостом вязали узлы – переправы, носилки, отрабатывали с альпинистами техники преодоления препятствий. А в Москве я прошла курсы экстремальной медицины. У руководителя постоянно идет повышение знаний, надо быть подготовленным ко всему. Потому что мы уходим в автономию, где на сотни километров не ловит никакая связь.

Приполярный Урал, маршрут 4-й категории сложности, после которого Ирине присвоили почетный знак «Полярный волк». Группе предстоит сплавиться по реке на катамаранах.

Алтай. Маршрут 5 категории сложности.

Ледники Алтая. Группа идет на четырехтысячник.

Алтай, Хибины, Турция, Саяны

- В 2020 году было много карантинных ограничений. Но у меня год прошел насыщенно – руководила пятью сложными маршрутами и еще шестой прошла сама. Самыми яркими стали путешествие на Алтай и в Хибины, учеба в Школе инструкторов на Кавказе и, конечно же, Саяны.

На Алтай рванула летом. Мне нужно было повысить свой уровень опыта, считаю важным, преподавая, на своей шкуре испытать все сложности маршрутов. Иногда, повышая свой опыт, хватаюсь за любую возможность, даже когда знакомимся с составом и руководителем лишь в поезде.

В итоге пятерка пройдена, мы одолели 263 км пешком сквозь горы. Почти месяц там провели. Встретилась Легендарная Белуха! Невероятные по энергетике горы! Восходили на четырехтысячники. На вершинах в июле бывает хороший мороз, примерно -10 градусов. Мы попадали в такую метель, что ничего не видно, кругом снег!

Нам пришлось вслепую преодолевать перевалы, где, как метеориты, пролетали камни с вертикальной высоты. Порой, выдалбливать каждую ступень собственноручно ледорубом. Проходить мощные реки, пробираться через колючие заросли: дикие розы, шиповник, облепиху, крыжовник.

Троп вообще нет, даже на конях в тех местах никто не проезжал. Такое впечатление, что в некоторых участках маршрута по 20 лет никого не было. Неудивительно, что именно в спортивном, не любительском туризме, порой, можно наткнуться на невероятные вещи.

Гуляли по рощам Мёш – это священное у алтайцев дерево, сибирская кедровая сосна. Но найти целую шишку удавалось, только если ее принесло потоком горной реки или она упала, и ее не успели схватить бурундуки. Эти зверьки прямо на глазах сгрызали их. В местах нетронутой природы человек зверю не враг и животные легко подходят, без опаски.

А сколько там ягод! Места, конечно, очень красивые, но опасные и сложные горы с «живыми» осыпями.

В походе всё лишнее из головы отсеивается, нет места грустным мыслям, сожалениям, тревогам, даже страху. Ведь впавший в панику в горах- это пропавший. На пределе собственных возможностей, именно там, над пропастью, и обретается баланс.

Иногда самой опасной оказывается дорога назад с вершины горы или перевала. Не могу сказать, что мне не страшно. Наверно, страшно каждый раз. Но ситуации часто заставляют выбирать: бояться или идти дальше. Когда я сдавала экзамены на очередное судейское удостоверение, училась у коллег Центра по приёму нормативов ГТО, опытный тренер по пулевой стрельбе рассказывал, как перед выстрелом сделать спокойный выдох, чтобы не дрогнула рука. Примерно так и в нашем экстремальном спорте.

В Хибинах. Алина Клочкова – участница маршрута под руководством Ирины Петуховой.

Вернувшись в Калугу с Алтая, я буквально через несколько дней повела свою подготовленную заранее группу в Заполярье, в Хибины. Это был маршрут третьей категории сложности. Прошли его легко, благодаря слаженности группы и моим надежнейшим туристам.

Порой, на нашем позитиве мы и побеждаем стихию. Хибины осенью часто в снегу, но они мне хорошо знакомы, и повела маршрут уверенно, но почти на грани возможного. МЧС пропустил нас, хотя и со скрипом. Попали в сильный ветер, но в целом, все прошло гладко. И все молодцы.

Иногда я даже задумываюсь, что те герои (я так своих спортсменов называю), кто проходит с нами бок о бок эти испытания, занимают особое место в моем сердце.

После Хибин мы посетили музеи Мурманска и искупались в Северном Ледовитом океане. Нашли на берегу редкое целебное растение – радиолу розовую. Встретили водоросли, подобные ламинарии, очень удивились. А ракушек-гребешков было огромное количество, их можно ловить руками.

В итоге, группа заняла первое место на Чемпионате Калужской области по спортивному туризму в дисциплине «Маршрут», а я еще и «золото» в личном зачете, плюс первое место в рейтинге всех видов туризма региона и стала Чемпионкой области.

После похода я улетела с дочкой Варей на море. Когда походный сезон заканчивается, мы вдвоем отправляем изучать мир. Несмотря на то, что дочка еще не ходит в школу, мы с ней совершили четыре восхождения.

На спортивные маршруты МЧС не пропускает детей. И мы с Варей ходим в небольшие походы. В том году поднялись на гору Олимп в Греции. В этот раз в Турции отправлялись на Таврский хребет встречать рассвет над Средиземным морем. Об этом я даже небольшую прозу написала.

Вернувшись, дома побыла недолго - уехала на очередную инструкторскую учебу в горы Кавказа, а потом - в Саяны.

Подвела погода

- В этом году планируем с ребятами вернуться на Приполярный Урал. Однажды я там проходила «четверочку». Это тоже был непростой маршрут. Тогда сильно поднялась вода. Дождь лил, не переставая. В команде было более 10 человек. Когда большие группы, это вообще здорово, весело. Команда отличная, слаженная.

Добирались до Урала на поезде. И нам повезло, доехали нормально. А вот товарный поезд, который шел следом за нами, смыло рекой. В итоге была перекрыта единственная железнодорожная ветка в этом направлении. Автодорог там нет, связь не ловит. Сообщения с цивилизацией никакого. А нам предстоял длинный маршрут.

Начинался он возле легендарной горы Манарага. На станции нас встретил военный автомобиль «Урал», который должен был забросить группу на исходную точку. Но даже мощный «Урал» не смог справиться с огромным потоком воды, и задний мост оставил в реке. У него просто отвалились колеса. Вот такой поток был!

И дожди не прекращались, но когда мы поднимались на высшую точку Урала - гору Народную – распогодилось, светило солнце.

Пройдя сложный и безумно красивый перевал Кварцитовый, мы остановились в Долине смерти, рядом с Манарагой. Стояли несколько дней – опять непогода. Дождь!

Мы ждали, когда появится «окно». Потому что перевал скользкий, камни покрыты мхом и лишайником. По ним, не падая, невозможно даже в горных ботинках пройти. Тем более, что внизу перевала бушуют потоки: слившиеся водопады и горные реки. Свалиться туда ни в коем случае нельзя.

Мы ждали, когда дождь стихнет, но не дождались. Ночью ветер порвал палатки, погнули металлический каркас. В той палатке, где я находилась, он вырвал кусок ткани! Мы в темноте, даже не позавтракав, бежали от непогоды. Тогда приняли решение двигаться дальше. Вышли на перевал полегче. Потому что сибирские ветры очень коварные!

Нас зажало в Долине смерти непогодой и ряд вершин пришлось отложить. В этом году летом обязательно вернемся и попытаемся взять пару «зубов» легендарной Манараги.

Хибины -2020. Третья категория сложности.

Приходите в клуб

- Сейчас, зимой, у нас в клубе начинается подготовка к походам. К нам приходят люди разного достатка и возможностей. Проводим также бесплатные экскурсии, организуем спортивные соревнования. Кто хочет с нами – пишите, приходите! Обучение бесплатное! По результату выпускного некоммерческого маршрута с радостью захватим вас на более серьезный маршрут.

Есть у нас и детские программы - тренировки, и лекции по краеведению и истории Калужской и не только местности, походы небольшой сложности. Но я специализируюсь на самых сложных маршрутах для взрослых. Записаться на курс можно, прислав заявку на адрес : kaluga_tour_club@mail.ru.

Впечатления – в стихах

- Образование у меня высшее техническое, но так как моя мама - филолог, мне всегда нравилась литература, русский язык. Я перечитываю классику, люблю Достоевского, Толстого, Чехова, Куприна. Постоянно к ним возвращаюсь.

В прошлом году со стихотворением «Фантом» завоевала Приз зрительских симпатий на конкурсе Чижевского. Бываю на литературных встречах, фестивалях. Буквально на днях вернулась с вступления в Туле.

Пишу, когда меня что-то сильно впечатлило. Писала на Алтае и вернувшись из похода. Обычно фото во время маршрута мы делаем чисто технические, чтобы предоставить отчет, как преодолеваем препятствия. Редко устраиваем в горах фотосессии. А в памяти остается многое, и я делюсь этим в своих стихах и прозе.

Горы меняют людей навсегда

Строили планы и грезили ими,

Ноги несли нас в скалистые дали.

Наша задача: вернуться живыми.

В мир принеся то, что здесь осознали.



Важно сегодня дожить до рассвета.

С первым лучом к ледопадам свернуть.

Мило, что небо в другой части света

Ярче, и виден ясней Млечный Путь.



В спальнике я обнимаю ботинки,

Грею их телом, чтоб не было льда.

В сердце навечно останутся льдинки,

Горы меняют людей навсегда.