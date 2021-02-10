Обзор катков Калуги: где горожанам реально покататься, а где лед закопан глубоко под снегом

Зима в центральной части России полна красот. Правда, в последние годы она не часто радует морозной погодой и снегом. Сезон 2020-2021 как раз из числа настоящих зим. Да, это головная боль для коммунальщиков. Зато сказка и исполнение грез для детей и любителей здорового образа жизни. Первые, не зная, что такое усталость, гоняют на горках, используя в качестве инструмента управления санки. А вот любители зимних видов спорта с радостью заполняют лыжные трассы и катки. Правда, с последними в Калуге вышла странная ситуация.

Областная столица со всероссийским размахом отпраздновала новогодние праздники. Гуляли целый месяц. И, казалось бы, самое простое и действенное, что могли предложить городские чиновники жителям и гостям Калуги, – это катание на лыжах и коньках. Но тут произошел конфуз.

Как мы уже рассказывали, в начале декабря чиновники отчитались о первом залитом катке на Правобережье. И вдогонку добавили, что таких спортивных объектов в Калуге будет с десяток.

Но только в январе 2021 года управление физической культуры, спорта и молодежной политики получило задание: «Катки, наконец, надо залить». По словам чиновников, в декабре этого не случилось, потому что зима-проказница оказалась теплой, малоснежной. Но как только установился свирепый минус, катки были залиты. Случилось это в первой половине января. То есть Калуге на это потребовалось больше месяца.

Погода – вещь субъективная. Кому-то тепло, кому-то холодно. Кому-то снега много, для кого-то его совсем нет. Но есть и объективные вещи. В соседней Туле, которая ну никак не Норильск, к 12 декабря уже были залиты 15 катков. Хотя согласно данным синоптиков погода там стояла такая же как и у нас плюс-минус градус.

Да и сами калужане, которые хотели создать себе новогоднее настроение, не стали ждать чиновников. Вот, например, в Кошелеве жители самостоятельно залили площадку. Отличный получился лед, даже в оттепель люди катались на нем без проблем.

В микрорайоне "Кошелев" жители сами залили себе каток

Так как 10 городских катков все-таки были залиты, мы решили посмотреть, каким это сделано образом и что с ними сейчас и прошлись по этим ледовым площадкам. Вот что мы увидели.

Начнем с хорошего.

Великолепный лед на улице Никитина, 121. Здесь за катком следят работники Центра «Красная звезда».

Хоккейная коробка на улице Никитина всегда готова к приему фигуристов и хоккеистов

Также чуть ли не круглосуточно функционирует площадка на улице Спартака, 6. Работают здесь сотрудники детского подросткового клуба «Правобережье». На катке есть время и для свободного катания, и для тренировок хоккеистов. А лед, как и всегда, на твердую «пятерку».

На На улице Спартака играют в хоккей на 1/3 площадки.

Вечером на правобережном катке спортсменов всегда хватает

Другие восемь катков обслуживает МАУ «Дирекция спортивных сооружений» г. Калуги. Тут не все так однозначно. Особенно на площадке в сквере Волкова. Зачем работники управления физической культуры, спорта и молодежной политики указывали в ответе на наш запрос этот адрес, понять сложно. По их словам, осмотр этого «катка» проводится в ежедневном режиме. В зависимости от степени износа льда и погодных условий тут даже принимаются меры для бесперебойного функционирования площадки.

Во-первых, даже найти этот каток в сквере Волкова оказалось крайне сложно. Но все-таки мы сумели откопать в чистом поле лед. Он находился под несколькими сантиметрами утрамбованного снега. Что тут осматривают ежедневно и какие принимаются меры, понять трудно.

Снег в сквере Волкова утоптан так, что до льда даже при большом желании трудно докопаться

"Каток" в сквере Волкова обозначает себя только снежными бортами...

...но здесь можно играть разве что в мини-футбол.

На улице Суворова, 69 ситуация также сложная. В самом центре Калуги каток, действительно, залит. По словам местных жителей, в первой половине января площадку пролили, лед встал, снежные борта также есть. На каток даже специально приезжали из других районов города. Только со временем лед тут испортился.

Весь пошел буграми, посередине катка возвышаются несколько холмиков. Видно, что за катком никто не следит. А если и осматривают площадку специалисты «Дирекции спортивных сооружений», то дальше этого осмотра дело не идет.

Площаку на улице Сувророва рассчистили и залили в начале января. Но дальше что-то пошло не так.

Кататься на таком "катке" опасно для здоровья

Наконец, есть и примеры отличной работы «Дирекции спортивных сооружений». Три катка на площади Маяковского, ул. Степана Разина, 60 и Маршала Жукова, 3 выглядят ухоженными. Видно, что за площадками следят, регулярно чистят.

Так что тут местные жители могут быть довольны работой городских организаций.

Каток на улице Степана Разина чистый от снега. Лед хорошего качества.

На На улице Жукова лед на "пятерку".

Площадь Маяковского как всегда радует отличным льдом.

В заключение

Когда этот текст уже ждал только нажатия кнопки «Опубликовать», в редакцию поступил ответ на наш запрос от «Дирекции спортивных сооружений». Оказывается, что по договорам возмездного оказания услуг к каждому катку прикреплено ответственное лицо. Работы выполняются как правило 3-5 раз в неделю. С такой же периодичностью происходит заливка и обновление льда.

Получается, ответственные лица не везде одинаково ответственные. Но за выполнением их работы должны и следить сотрудники «Дирекции спортивных сооружений». Кстати, они по-прежнему настаивают, что экспериментальный, как его назвали работники подведомственной городской управе организации, каток в сквере Волкова существует и поддерживается.

Смотрите фото и судите сами, уважаемые читатели.