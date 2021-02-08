От тренировки до тренировки: в калужской школе откроется футбольный класс

В Калужской области футболом занимаются тысячи детей. Спортивная массовость в нашем регионе явно не хромает. А вот с воспитанием качественных профессиональных футболистов проблемы есть.

Чтобы их решить такие специалисты, как тренер школы «Калуга» Игорь РУКАВИШНИКОВ, придумали и реализовали в калужской школе №26 интересный проект. Там 1 сентября появится специализированный футбольный класс.

О том, кто будет в нем обучаться рассказал сам Игорь РУКАВИШНИКОВ.

С чистого листа

- Игорь, откуда появилась идея создания специализированного футбольного класса?

- У нас есть хороший пример. На базе второй городской школы уже существует такой класс. Там собраны ребята 2006 года рождения, воспитанники спортивной школы «Калуга».

Юные футболисты сильно прибавили в своем мастерстве с того момента, как стали учиться вместе. Но они начали получать специализированную подготовку только с 6 класса. Сейчас принято решение начать все с чистого листа.

Дети 2010 года рождения завершают обучение в начальной школе и будут переходить уже в новый футбольный класс.

- Какие результаты ты ждешь от этого проекта?

- Главная цель – воспитание профессиональных игроков, в первую очередь, для футбольного клуба «Калуга». Если ребята перерастут уровень нашего региона, то смогут попробовать себя в более сильных командах, ведущих академиях Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

- С чего начинался проект? Какие были трудности?

- Прежде всего, требовали решения организационные вопросы. Общеобразовательная школа должна была подстроить под футболистов определенный график. Было много согласований на уровне министерств и управлений. Только после этого я провел родительское собрание.

- Как отреагировали родители?

- Естественно, никто никого не заставляет переводить своего ребенка в футбольный класс. Ведь у всех родителей разные цели. Кто-то хочет вырастить профессионального спортсмена, а кто-то просто водить ребенка на футбол, чтобы он рос здоровым и крепким.

Поэтому даже те дети, которые не будут обучаться в специализированном классе, продолжат тренировки. Просто по другой программе. Они будут заниматься в общей группе с футбольным классом один раз в неделю, в остальное время занятия будут идти отдельно.

Будни лучших академий

- Почему выбор пал на 26-ю школу?

- Это решение обусловлено понятной и простой логистикой. Школа №26 находится в микрорайоне «Анненки». Здесь же располагается наша прекрасная футбольная база: 2 полноразмерных поля, спортивный зал.

Также при общеобразовательной школе есть небольшой бассейн. Легкоатлетический манеж рядом. Если договоримся, то дети также будут плавать в бассейне «Сокол». Все очень удобно. К тому же, директор школы №26 Елена Климова очень сильно заинтересовалась нашей идеей. По ее словам, мы задумали большое дело. Все, что требуется от общеобразовательной школы, они реализуют.

Футбольная команда 2010 года СШ «Калуга» превратится в класс 26 школы

- Как будет проходить обычный день в специализированном классе?

- Наша жизнь станет похожа на будни лучших футбольных академий России. Ведь дети будут получать не только обычные школьные и спортивные нагрузки, они смогут еще и дополнительно развиваться. Фитнес, плавание, шахматы – все это станет нормой жизни наших воспитанников.

Два дня в неделю у нас будут двухразовые тренировки. То есть утром мы занимаемся футболом, потом идем в школу. Вечером – снова тренировка. Только после этого родители забирают детей домой.

По одному дополнительному занятию у нас будет по плаванию, хореографии и шахматам. Все в одном месте, школе №26.

- Как дети будут загружены в выходные дни?

- Естественно, мы не должны перегружать ребят этого возраста. Им сейчас всего лишь 10 лет. В субботу и воскресенье у нас будут теоретические занятия, без физических нагрузок.

- Сколько детей продолжат обучение в специализированном футбольном классе?

- Нам дали 30 мест. Сейчас мы их заполним 25 воспитанниками. Оставляем немного места, потому что в будущем наверняка кто-то еще захочет попасть в наш класс.

Усиленный Ин.яз.

- Школьная программа для футболистов будет обычная?

- Да, такая же, как и для всех. Также наши дети будут изучать в обязательном порядке два языка. Для профессионального спортсмена это очень важно. Английский точно нужен, второй язык также не повредит.

- Наверное, и для тебя, как для тренера, это большой вызов? С воспитанниками придется проводить очень много времени, можно сказать, даже жить в Анненках.

- Хорошо, что мы сейчас работаем в тандеме. Ребят тренирует также опытный специалист Александр Качан. В любом случае, времени придется уделять очень много. Но я понимаю, на что иду. С понедельника по пятницу будем безвылазно работать в Анненках, чтобы наши дети росли и гармонично развивались.

- В конце 2020 года два калужских футболиста получили вызовы в юношеские сборные России. Это о чем-то говорит?

- Только об одном. Наши молодые тренеры получили необходимый опыт, знают, как грамотно организовать учебный процесс. Хотелось бы, чтобы таких специалистов у нас становилось как можно больше. Ведь какая главная задача детского тренера? Это не победа во всех соревнованиях. Главное – воспитание высококлассных футболистов, которые в дальнейшем смогут проявить себя в профессиональном спорте.

Специализированная подготовка поможет юным футболистам СШ «Калуга» добиваться новых побед

Цели и задачи

- Какие ты ставишь цели перед новым специализированным классом, футболистами 2010 года рождения?

- С каждым своим выпуском моя планка повышается. Хочется воспитывать как можно больше профессиональных игроков.

Сейчас Максим Шичанин успешно играет в академии санкт-петербургского «Зенита». Тимур Ким на хорошем счету в московском «Спартаке». В эти дни Даниил Кнуров подписывает свой первый профессиональный контракт с футбольным клубом «Калуга».

Это те игроки, которых мне удалось воспитать. Тимур Ким также претендует на попадание в юношескую сборную России. Лично общался с главным тренером команды 2005 года рождения, они при первой возможности дадут ему шанс проявить себя.

Будем усиленно работать, чтобы и ребята из нового футбольного класса смогли также вырасти в профессиональных игроков.

- Расскажи, как сейчас живут детские футбольные тренеры в Калуге?

- Я могу говорить о спортивной школе «Калуга». Мы являемся центром подготовки. Поэтому сейчас наша жизнь как никогда преобразилась. Ежегодно выделяются большие средства на приобретение инвентаря и экипировки.

Сейчас, например, я планирую с командой 2005 года рождения выехать на тренировочные сборы в Белгород. С 9 по 18 марта, на 9 дней. Финансирование хорошее. Приятно, что есть программы, которые позволяют футбольным школам преобразиться. Да и на зарплаты жаловаться тренерам сейчас нет смысла, они конкурентоспособны.

У нас качество инфраструктуры в спортивных школах уже превосходит уровень мастерства специалистов. Раньше некоторые тренеры сетовали на то, что не могут воспитать футболистов из-за отсутствия полей и залов. Теперь этих разговоров и быть не может.

- Возвращаясь к специализированному футбольному классу на базе 26 калужской школы, когда наступит окончательная ясность по его созданию?

- Сейчас наши воспитанники должны окончить 4 класс. С 1 июня мы начнем подачу документов в 26 школу.