Фотонастроение: Калуга в снегу - как убирают город

Вечером среды, 13 января, Калугу накрыло снежной бурей. Ну, пусть бурей – громко сказано, но все равно снега в городе намело по самое не балуйся.

Когда снегопад почти прекратился, наш фотокорреспондент прошелся по улицам любимого города и посмотрел, что на них происходит.

Дороги и тротуары в центре города почистили неплохо, но в отдельных местах люди все же выходят на проезжую часть.

Частники взялись за лопаты и самостоятельно разргебли подъезды к своим домам, навалив сугробы с человеческий рост.

На пешеходной части улицы Театральной спецтехника отработала быстро.

Подснежник.

Во дворах ситуация хуже. Кое где убирают, но чаще нет.

На Старом Торге само собой полный порядок.