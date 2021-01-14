Фотонастроение: Калуга в снегу - как убирают город
Вечером среды, 13 января, Калугу накрыло снежной бурей. Ну, пусть бурей – громко сказано, но все равно снега в городе намело по самое не балуйся.
Когда снегопад почти прекратился, наш фотокорреспондент прошелся по улицам любимого города и посмотрел, что на них происходит.
Дороги и тротуары в центре города почистили неплохо, но в отдельных местах люди все же выходят на проезжую часть.
Частники взялись за лопаты и самостоятельно разргебли подъезды к своим домам, навалив сугробы с человеческий рост.
На пешеходной части улицы Театральной спецтехника отработала быстро.
Подснежник.
Во дворах ситуация хуже. Кое где убирают, но чаще нет.
На Старом Торге само собой полный порядок.
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