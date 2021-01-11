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В калужском областном драмтеатре начался фестиваль «Свой выбор»

Екатерина Шевелева , Фото: Андрей Горлачев.
Опубликовано: 11.01.2021 15:22 2 795
В калужском областном драмтеатре начался фестиваль «Свой выбор»

Ирина Бургонова в спектакле «Дочь генерала».

В калужском областном драматическом театре начался фестиваль «Свой выбор». В январе зрители увидят пять спектаклей, поставленных артистами театра - стипендиатами Союза театральных деятелей России.

Стартовал фестиваль 8 января. Его открыл моноспектакль Ирины Бургоновой «Дочь генерала» по произведению Родиона Берёзова. (16+)

15 января зрители увидят драму «Пушкин. Выстрел. Метель», поставленную Светланой Никифоровой по мотивам «Повестей Белкина» Александра Пушкина. (16+)

18 и 19 января Александр Панов представит моноспектакль «Смерть хороша по чуть-чуть» по произведениям поэта Бориса Рыжего. (16+)

24 января в программе фестиваля «Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Казанцева, литературно-музыкальная композиция по роману Александра Пушкина. (16+)

30 января зрители увидят спектакль по пьесе Гарольда Пинтера «Любовник». Режиссер-постановщик – Кирилл Бессонов. (16+)

31 января спектакль Ирины Бургоновой «Дочь генерала» (16+) будет показан еще раз. Он и завершит фестиваль «Свой выбор».

Поскольку премьера этого спектакля уже состоялась, хотелось бы сказать о нем несколько слов. В небольшом зале «Сцены под крышей» был аншлаг – у камерных спектаклей в Калуге, безусловно, есть своя аудитория.

На сцене – два венских стула, стол с пишущей машинкой и разбросанные диванные подушки. Ирина Бургонова рассказывает историю своей героини, генеральской дочери Веры. Под мелодию мазурки - о счастливой благополучной жизни до октября 1917 года, под революционный марш – о тяжелых временах, наступивших после него. Лязг железной двери – арест отца. «Пьяный» вальс – падение героини, бесконечная череда «кавалеров».

Но кончается все хорошо. Генеральская дочь, превратившаяся в уличную проститутку, пьяницу и матершинницу, возрождается к новой жизни, становится приемной матерью троих детей, верной женой и христианкой.

Проникновенный голос актрисы завораживает, в «рождественскую сказку» хочется верить, хотя при здравом размышлении история поражает своей противоречивостью и неправдоподобием.

Кто же такой Родион Берёзов?

Настоящая фамилия писателя – Акульшин. Он родился в 1896 году в Самарской губернии, в бедной крестьянской семье. В 20-30-е годы публиковал стихи и прозу, стал известным автором книг для детей и юношества. Одну из пьес Акульшина поставил Всеволод Мейерхольд. В своих книгах Акульшин пропагандировал достижения Страны Советов и коммунистической партии.

В 1941 году писатель, мобилизованный в народное ополчение, попал в немецкий плен и согласился сотрудничать с фашистами. Все годы войны он занимался антисоветской пропагандой. Писал статьи для немецкой газеты «Новый путь», которая выходила на оккупированных территориях СССР.

В соавторстве с другим писателем-коллаборационистом написал радиопьесу о партизане, перешедшем на сторону фашистов. На Родине Акульшина за такие дела ждал расстрел, поэтому в 1945 году, освобожденный из немецкого концлагеря, он эмигрировал в США.

Писатель поселился в Лос-Анжелесе и стал прихожанином баптистской церкви. Он продолжил активную литературную деятельность, но теперь главной его темой стало христианство.

Возможно, «Дочь генерала» - своего рода притча, попытка писателя оправдать себя. Не по своему желанию генеральская дочь Вера сделалась проституткой, а из-за нищеты и голода. Так и советский писатель Родион Акульшин сотрудничал с фашистами и предавал Родину, потому что попал в концлагерь и хотел спасти свою жизнь.

В конце спектакля звучит евангельская история о Христе и грешнице: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень».

Но правильно ли оправдывать словами Евангелия свои собственные грехи?

Екатерина Шевелева , Фото: Андрей Горлачев.
Опубликовано: 11.01.2021 15:22 2 795
Тэги: культура театр
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