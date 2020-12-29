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Уличный опрос: Как вам новогодняя столица России-2021?

Николай Егоров , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 29.12.2020 11:00 9 997
Уличный опрос: Как вам новогодняя столица России-2021?

Этот статус Калуга получила в нынешнем году. В преддверии праздника мы опросили горожан на улицах на предмет того, понравилось ли им украшение города и праздничная программа?

Татьяна - преподаватель

- Вечером очень хорошо в Калуге, красиво. А вот днем не хватает новогоднего настроения. Мне кажется, в целом украсили город неплохо.

Валерий Востриков - рабочий

- Я вообще Нового года не чувствую. Нет праздничного настроения. В 2019 году мне больше нравилось, как выглядели центральные улицы города. Было больше ощущения праздника.

Анатолий – охранник

- Я сам родом из Тулы. Наш город был также новогодней столицы. И я могу сравнить два праздника. Калуга явно не тянет на роль новогодней столицы. В Туле главная елка была в два раза выше, чем здесь. Бесплатных развлечений было много. Каток большой для детей. Да и в плане украшения города Тула выглядела намного лучше.

Александр - рабочий

- 2020 год стоит особняком в вопросе украшения города. Все сделали более праздничным, чем обычно. Мы уже ходили в городской парк гулять. Новогодняя елка очень понравилась. Суперская. В новогоднюю ночь не планирую никуда идти, надо поберечься. Все-таки пандемия.

Кристина - продавец

- В этом году Калуга украшена особенно. Уже гуляли по городу. Видели много красивых инсталляций. На Театральной площади палаточки создают атмосферу праздника.

Денис - букмекер

- Особо не ощущаю Нового года. Немного приукрасили город, но не сильно. Но мне даже не глобальные изменения во внешнем виде Калуги нужны. Просто убраться на улицах можно хоть немного. Чтобы перед гостями, которые приедут в наш город, было бы не стыдно.

Юлия – молодая мама

- Мне очень нравится новогодняя Калуга в этом году. Я еще никогда не видела такой красоты в нашем городе. Ребенок очень доволен, когда мы гуляем по новогодней Калуге. Мы прямо в восторге. Еще не все места посетили, так что впечатления только улучшатся.

Зоя Николаевна – пенсионер

- Настроение новогоднее. Город наш стал еще красивее. Видно, что поработали. А мы уже елку купили, так что ждем Новый год.

 

А как вы относитесь к проведению массовых мероприятий в Калуге нынешней зимой? Пишите в комментариях!

Николай Егоров , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 29.12.2020 11:00 9 997
Тэги: новый год опрос новогодняя столица россии праздник
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