Фотосюжет: как Калугу украсили к Новому 2021 году

До Нового года осталась неделя. В нынешнем году Калуга стала новогодней столицей всей России. Различные мероприятия в нашем городе проходят с 12 декабря. И до 9 января запланированы еще десятки событий.

Как украсили Калугу в этом необычном новогоднем статусе? Наш фотограф Сергей Константинов посетил основные праздничные локации и сделал большой фотосюжет.

А как вы оцениваете новогоднее украшение Калуги нынешней зимой? Пишите в комментариях!