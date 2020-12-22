В каких нарядах выходили в свет в XIX веке

В Калужский музей изобразительных искусств привезли выставку из собрания музея Тропинина, посвященную балам, маскарадам, домашним салонам…

Балы давались круглый год, но особенно часто – с поздней осени до весны. Гости начинали съезжаться после шести или девяти вечера, некоторые появлялись лишь к одиннадцати, а то и к полуночи. Иногда за вечер особо расторопные могли побывать на двух-трех балах. Балы заканчивались под утро. И в последующие дни было принято делать визиты, обсуждать произошедшее, делиться впечатлениями. Фотографий не было, поэтому дворяне нанимали художников, и составляли из картин летопись своей семьи.

Тропинин. Портрет московской купчихи Екатерины Карзинкиной в русском наряде.

Олешкевич. Портрет композитора Алексея Львова – автора гимна «Боже, царя храни».

Тайные знаки

- К балу готовились. Наряды были очень дорогими. При этом дамы не могли надевать платье более двух раз, - рассказывает сотрудник музея Тропинина Владимир БОГАЧЁВ. – По этикету девушки надевали белые или очень светлые платья. Иногда у них роза в руках или в волосах, или приколота к платью. Так можно было подать знак: чайная роза - влюбленность, розовая – отношения, красная - страстная любовь. Обязательно на бал брали лорнет, веер, книжку для записи танцев. Дамы записывали пригласивших их кавалеров, и отказать не могли, это считалось дурным тоном.

В ХIХ веке вслед за дворянами балы стали проводить и купеческие семьи. Они были с шикарными застольями. Купцы все это очень любили. И есть портрет купчихи Карзинкиной, которая собирается на бал. Она - в русском костюме. При Николае I была в моде патриотическая тема. И все купеческое сословие выезжало на балы в русских костюмах, расшитых золотом и жемчугом.

Актриса вышла замуж за дворянина

- Портреты были невероятно популярны. Их заказывали на государственном уровне, - поясняет Владимир Богачев. - Были придворные живописцы, которые выполняли государственный заказ. Когда чиновник получал орден, он дополнялся написанием портрета. И чем выше ранг чиновника, тем выше статус художника. Пробиться к таким живописцам было невозможно, они все время были заняты. А портреты вешали на самом видном месте в доме, чтобы приходящие гости видели заслуги хозяина.

На выставке, люди как будто выходят из картин в зал, все они могли здесь, в калужской усадьбе, присутствовать. Вот - портрет композитора Алябьева, написавшего знаменитого «Соловья». Принадлежит он кисти Тропинина. Судьба композитора была трагична. Во время карточной игры в его доме произошла ссора, позже оппонент Алябьева погиб от апопкесического удара. Пошли слухи об убийстве, которые не подтвердились. Но композитора все равно арестовали за «допущение запрещенной игры, пьянство и побои». Он был осужден и отправлен в Сибирь. После возвращения Тропинин написал портрет Алябьева, испытавшего тяготы жизни.

Неизвестный художник. Потрет девушки в маскарадном костюме. Роза могла быть знаком, который дамы подавали кавалерам.

Веер. Китай, середина ХIХ века. Кость, перья гуся и павлина.

Дамская сумка? середина ХIХ века. Атлас, шелк, шерсть, бисер, шитье.

Интересен портрет композитора Львова, автора гимна «Боже царя храни». Он был офицером, но любил скрипку. А в России дворянам было запрещено давать концерты. Это считалось лицедейством. Потому все концерты Львова проходили за границей.

Между балами дворяне посещали салоны. В Москве известными хозяйками салонов были Авдотья Елагина, Екатерина Левашова, Каролина Павлова, Екатерина Свербеева. Очень популярен был салон Зинаиды Волконской. Из Италии она привозила известных певцов, музыкантов. Собиралась вся местная знать. Пушкин описывал ее салоны как центр культуры.

На выставке есть прекрасная работа Крамского - портрет трагической актрисы Екатерины Семеновой. В нее был влюблен князь Иван Гагарин. Но так как он был дворянин, то не мог женится на актрисе. Она должна была бросить сцену. А Семенова в то время была очень популярна. Гагарин все-таки добился ее любви, она ушла со сцены. Они обвенчались. Но Семенова скучала по театру. И тогда они решили открыть в усадьбе салон. Семёнова становится его хозяйкой, устраивает спектакли, встречает гостей, среди которых были Пушкин, Аксаков, ученый, журналист, критик Надеждин, коллекционер, историк Погодин.

Девушку вытащил из-под кровати

На открытие выставки приехал коллекционер, исследователь жизни и творчества композитора Петра Ильича Чайковского Денис фон Мекк.

- Надежда фон Мекк была ближайшим другом и покровителем Чайковского, - говорит Денис. - Переписка между ними составляет 1220 писем. И я бы хотел зачитать отрывок из воспоминаний моей прапрапрапрабабушки Галины фон Мекк, посвященный балам: «Во время поездки императора Александра по югу России покровительница Сашеньки Потаповой устроила в своем Киевском доме бал. Там было много красивых дам. Но в середине вечера император вдруг заметил застенчивую девушку, которую не часто приглашали танцевать. Он тут же направился через весь зал к ней и самым вежливым поклоном пригласил на контрданс, Сашенька вместо того, чтобы сделать реверанс и принять приглашение бросилась бежать. Император последовал за ней длинными коридорами и по лестнице в заднюю часть дома. Сашенька бежала, а высокий император (он кстати, был больше чем 1 м 90 см) быстро шагал. Наконец девушка добежала до своей комнаты и спряталась под кроватью. Но ее ноги торчали оттуда. Император всея Руси Александр I наклонился, вытащил ее из-под кровати, взял на свои сильные руки и понес в зал, где они протанцевали контрданс, как он этого и хотел».

Выставка «Гостеприимство муз. Салоны и балы в Москве XIX века» из собрания Музея Тропинина продлится до 8 марта. Вы сможете окунуться в светскую жизнь московского общества и познакомиться с замечательными произведениями искусства.