Человек с гвоздодером и поединок на пальцах: как прошла премьера в калужском драмтеатре

Долгожданная премьера спектакля «Мизантроп» по Мольеру состоялась 11 декабря в Калужском областном драматическом театре. Спектакль был готов к встрече со зрителем еще в марте этого года, но из-за пандемии «пролежал на полке» почти девять месяцев. Собственное прочтение классика представил режиссер из Москвы Евгений Маленчев.

Образ человека, который отвергает общество и презирает весь род людской, интересует драматургов давно. Жан-Батист Мольер, написавший «Мизантропа» в 1666 году, вдохновлялся комедией «Брюзга» древнегреческого автора Менандра. Во многом похожа на пьесу Мольера комедия «Горе от ума» Александра Грибоедова.

По Мольеру, главный герой Альцест не приемлет лицемерия ни в каком виде – даже ради приличия. Он презирает весь род людской, обличает всех и вся, вплоть до своей возлюбленной Селимены и лучшего друга Филинта.

В роли Селимены - Зоя Останина.

Начинается спектакль с длинного диалога Альцеста (Вячеслав Соклов) и Филинта (Кирилл Бессонов). Сцену закрывает плотный черный занавес – все внимание зрителей должно быть приковано к героям. Это надо пережить, дальше будет веселее.

Актеры нередко произносят текст невнятно или скороговоркой, иногда вплетают в классический текст современные фразы, фрагменты из Грибоедова и даже Высоцкого. Видимо, текст здесь - не самое главное. А если что-то совсем непонятно, всегда можно обратиться к первоисточнику.

Наконец, занавес поднимается, и зрители могут оценить работу сценографа Анастасии Бугаевой. В центре – огромный фанерный ящик, обращенный к залу открытой стороной. Внутри него – сюрреалистическое пространство с огромными серебристыми омарами и морскими звездами, блестящими силуэтами водорослей и пальм, которые «растут» даже на стенах и потолке. Среди них танцуют причудливо одетые люди.

На сцене - фанерный «аквариум» с водорослями, омарами, морскими звездами. И пальмами.

Все это сияющее великолепие по ходу спектакля будет демонтировать Альцест. Снимет мишуру, вытащит пальмы и омаров. Потом облачится в рабочий халат и фартук, возьмет гвоздодер, притащит лестницу и начнет разбирать сам фанерный ящик. Вместо фанерных пальм он принесет на сцену живое растение – правда, ядовитое и колючее.

Вместо фанерных пальм Альцест (Вячеслав Соколов) выносит на сцену колючий молочай.

Хочется отметить костюмы, созданные художником Анастасией Бугаевой, каждая деталь которых «работает» на образ персонажа. И грим: лица «светских лицемеров» покрыты слоем белил.

Одним из самых ярких (в буквальном смысле) персонажей оказался графоман Оронт (Дмитрий Казанцев). Балетная пачка и корона из белых перьев, белое трико и золотой корсет – и уже не важно, что он говорит и какие пишет сонеты. Дополняет образ игрушечный синтезатор, на котором он себе аккомпанирует.

Оронт (Дмитрий Казанцев) – в перьях, блестках и с игрушечным синтезатором.

«Мизантроп» - комедия, и некоторые попытки «сделать смешно» действительно удались. Например, при слове «король» персонаж, который его произносит, каждый раз взрывает хлопушку с серебряными блестками. Разговаривая со своей возлюбленной Селименой, Альцест то и дело падает без чувств и так же неожиданно приходит в себя. В первый раз забавно, потом не очень.

Альцест (Вячеслав Соколов) то и дело неожиданно падает.

Маркизы Клитандр и Акаст (Захар Машненков и Роман Чечерин) - «золотая молодежь», у которой нет и не может быть никаких проблем. Они то и дело громко хохочут (хочется сказать – ржут), и все у них понарошку и не всерьез – и интриги, и дуэль - не на шпагах, а на пальцах. Это получилось действительно забавно и очень похоже на то, как пытаются уязвить друг друга оппоненты в соцсетях.

Возлюбленную Альцеста Селимену играет актриса Зоя Останина. Она создала образ «звезды инстаграма», которая говорит нараспев, любуется собой, постоянно позирует для фото и самозабвенно сплетничает и смеется в компании поклонников.

Удивила своей пластикой актриса Ирина Якубенко, сыгравшая влюбленную в Альцеста Арсиною.

После антракта ящик на сцене превратиться в помост, и главный герой продолжает его разбирать. В финале он останется один на последнем листе фанеры, словно потерпевший кораблекрушение на маленьком плоту. Обличая людские пороки, Альцест оттолкнул от себя даже тех, кто был ему дорог и не захотел защитить себя от неправедного суда и разорения – чтобы получить полное право ненавидеть всех и вся. Получается, что благородный герой Альцест - разрушитель, и разрушает он, в общем-то, свою собственную жизнь.