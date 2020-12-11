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Калужане в декабре остались без кровли, зато у чиновников все под контролем

Николай Егоров , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.12.2020 15:14 3 402
Калужане в декабре остались без кровли, зато у чиновников все под контролем

Пирамида Хеопса – одно из Семи чудес света, которое греется на жарком египетском солнце в пригородах Каира. Другое творение «Хеопса» - так называется подрядная организация из Брянска – выживает в морозы в самом центре Калуги.

Дому номер 11 на улице Кутузова не повезло попасться на пути фирмы, названной в честь великого фараона Древнего Египта. В Каире на брянских работяг наверняка бы не жаловались, там и без крыши прожить можно, а вот в Калуге под брезентом зимовать невыносимо.

Предыстория

Дом по указанному адресу - некий пазл истории. Его первая часть появилась в центре нашего города еще в 19 веке. Вторая – творение сталинских времен, а свой нынешний вид дом принял в начале лихих девяностых и с тех пор ветшал, пока, наконец, в тяжелом 2020 году жильцы на улице Кутузова не получили долгожданный подарок – капитальный ремонт фасада и кровли.

капремонт калуга

Работы должны были завершиться еще 23 августа, но вместо крыши у калужан натянут брезент.

Подрядная организация «Хеопс» из Брянска вышла на площадку в апреле. Рабочих было немного. Спешить-то некуда. Срок окончания контракта - только 23 августа.

- Рабочие то появлялись, то исчезали. Делали фасад дома. Но это же все коту под хвост, - возмущаются жители дома. – Посмотрите, на новой штукатурке уже видны разводы от воды. Крыши, желобов и водостоков ведь не было. Кто за это заплатит, кто будет переделывать?

Брезент, притворявшийся несколько месяцев крышей, в июле сменился натяжной пленкой, но и это не спасло от наводнений в квартирах калужан.

До этого случая жильцы дома даже и не думали о том, что их соседство с районным судом неслучайно. Теперь же калужанам приходится обивать пороги храма Фемиды.

- У меня вся квартира плавала. Мириться с такой ситуацией я не собиралась. Эксперты оценили мой ущерб, подала иск, - рассказывает калужанка Ольга КОРНЕВА. – 15 декабря пройдет второе заседание суда. Туда уже будут приглашены представители фирмы «Хеопс».

 

«Спасибо» за праздник

Жители дома без крыши на Кутузова уже на грани. Ни о каких новогодних праздниках голова думать не может, когда на нее течет вода, а в квартире чуть больше 10 градусов тепла. 

- Хорошо, что Калуга стала новогодней столицей Росси, потрачены десятки миллионов рублей, - с горечью говорит пенсионерка Марина ШТАПУРА. - Однако я ведь тоже хочу отпраздновать Новый год, но, когда поднимаю глаза и смотрю на свой потолок, вижу плесень, чувствую этот зловонный запах, уже ничего не хочется отмечать. Праздники, салюты – все это делается для людей. А мы замерзаем, нас полгода заливает. Получается, что кто-то человек, а мы не люди вовсе?

Куда только ни обращались калужане. В «Хеопсе», жилищной инспекции, в Фонде капитального ремонта в течение года был один ответ: «Все под контролем». Дом без крыши, но под контролем.

Единственное, что хоть как-то подстегнуло подрядную организацию и местных чиновников, обращение к губернатору Владиславу Шапше.

- Отправили свое письмо. Через неделю уже возле дома стояли и представители Фонда капитального ремонта, и другие властьимущие. Работа медленно, но пошла, - продолжают рассказ жители.

Действительно, на крыше во время разговора с заложниками «Хеопса» трудились несколько рабочих. Правда, с такими темпами работы жители на Кутузова встретят праздники на свалке с крышей в виде временной пленки. В шубах и валенках.

- На верхних этажах у нас проходит отопление. Если начнутся сильные холода, это будет катастрофа. Мы вообще замёрзнем, - говорят калужане.

И окон нет

Крышей грехи подрядной организации не ограничиваются. Согласно сметной документации, деревянные окна на лестничных площадках должны были превратиться в пластиковые, но воз и ныне там.

Большинство жильцов дома хотели пойти на мировое соглашение, так как строители обещали все возместить. Но пока это только слова.

Как итог - больше десятка семей продолжают жить в 2020 году в центре региона лидера в доме без крыши. Что делать? Молиться египетским богам и Хеопсу, будь он не ладен?

Оперативный ответ на наши вопросы по этой ситуации в ГЖИ и Фонде капремонта нам дать не смогли, потому мы отправили туда официальные запросы и ждем ответа.

Николай Егоров , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 11.12.2020 15:14 3 402
Тэги: недвижимость жкх капремонт
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