Народный юрист: калужанин, который помогает людям бесплатно

Ранее мы уже писали о народном юристе, который занимается бескорыстной юридической помощью нуждающимся. Это Виталий МАЙКОВ. Он без высшего юридического образования берётся даже за сложные дела и выигрывает их.

Он родился и вырос в Таджикистане, в городе Ленинабад. Более 30 лет назад переехал в Калугу. Впоследствии преподавал в Коммунально-строительном техникуме. Потом работал заместителем директора лицея №6 и ведущим инженером на Машзаводе, в отделе кооперации.

А 25 лет назад стал народным юристом. Начал помогать простым калужанам в судебных делах. На него и сейчас, как признается Виталий, многие смотрят, как на идиота. Но Майков продолжает заниматься юридическим волонтерством. И 5 декабря вместе со всеми отметит день добровольца.

К этой негромкой дате мы и приурочили наше интервью с Виталием Майковым.

Високосность на проблемы не влияет

- Как вас находят калужане?

- Это просто сарафанное радио. Люди, которым я уже помог, передают мои контакты другим. И главное, что все свои дела я выкладываю в социальных сетях. Там меня многие находят. Пишут личные сообщения, обращаются со своими бедами.

- В этом тяжелом високосном году проблемы калужан, с которыми вы сталкиваетесь, изменились?

- Нет. В основном все обращаются с обычными жизненными сложностями. Сейчас я работаю с жительницей Товарково, которая якобы должна банку 2 миллиона рублей. Уже почти год ходим по судам. Хотя никогда в этот банк она не обращалась, никаких кредитов не брала.

Дело вроде бы понятное. Явное мошенничество со стороны третьих лиц. Но у банков в российских судах выиграть дело очень сложно. Посмотрите, никто не сделал почерковедческую экспертизу, даже оригинал договора мы в глаза не видели. А банк вообще вспомнил о долге только спустя 8 лет. Хотя обычно при просрочке вам будут звонить каждый день. В итоге получается, что она якобы брала один миллион рублей, а еще один был накоплен в виде пени.

- Вы же продолжаете оказывать помощь бесплатно? Для этой женщины из Товаркова вы являетесь чуть ли единственной надеждой.

- Ничего не изменилось. Я везде заявляю, что оказываю юридическую помощь бесплатно. Представляете, как сможет эта жительница Товарково выиграть такое дело? У нее небольшой достаток. Ей придется еще десятки тысяч рублей отдать за услуги адвоката. При этом никаких гарантий, что они выиграют суд, нет.

Думаю, что мы или выиграем это дело, или сумма, которую хочет взыскать Управляющая компания с этой женщины, значительно снизится. 9 декабря 2020 года состоится второе судебное заседание.

Виталий Майков: «Надо воспитывать нашу молодежь и все общество в целом. Чтобы в приоритете у людей не были только деньги».

Беззлобные

- Как относятся к вам обычные адвокаты? Не со злобой? Ведь вы, по сути дела, отбираете их хлеб.

- Нет, никто на меня не злится. Даже иногда адвокаты обращаются ко мне за помощью, советом.

- Вас часто спрашивают, зачем вы работаете бесплатно?

- Постоянно задают этот вопрос. Меня в этом плане поддерживает только жена. Многие другие людей называют просто лохом. Что я бесплатно оказываю помощь людям. Сейчас это не очень модно.

Хотя никогда не скрывал, что после выигранных дел люди меня благодарят. Я всегда отказываюсь, но оставляют конверты на столе и уходят. Но я никогда не прошу денег.

- Бывает, что вы отказываете людям в юридической помощи?

- Такие случаи есть. Но я это делаю во благо людей. Когда ко мне обращаются, я беру несколько дней на рассмотрение проблемы. Изучаю судебную практику, ищу зацепки. Если их не нашёл, то я в лицо говорю, что нет смысла браться за это дело.

Обычный адвокат в 99 случаях из 100 не отказался бы. Потому что он все равно получит гонорар за оказанные услуги. Я в этом случае экономлю деньги, время и нервы людей, которые ко мне обращаются.

- Сколько дел вы выиграли в своей судебной практике?

- Я сам не считал. За меня это сделали другие люди. Более ста.

- Вы делаете много добрых дел. Причем, безвозмездно. Добрые дела возвращаются назад?

- Еще как. Я приехал в Калугу из Таджикистана 30 лет назад. Если бы я там не делал добрых дел, не смог бы здесь встать на ноги. Мне многие люди в Калуге помогали.

- Есть какой-то конкретный пример?

- Да. Совсем свежий случай. Я сейчас занимаюсь делом калужанки, которая проживает на улице Болотникова. В ее доме произошел пожар. В квартире сгорело все. Соответствующая служба зафиксировала возгорание от телевизора. Хозяйка квартиры подписывала все бумаги, которые ей давали. Просто находилась в шоковом состоянии. При тушении пожара был нанесен ущерб подъезду.

Спустя почти три месяца был сделан ремонт, составлен акт, который потерпевшая от пожара женщина подписала. Управляющая компания ей предложила оплатить более 80 тысяч рублей. А ведь подъезд до пожара никто не ремонтировал десятилетиями. Разве она должна за это платить? 9 декабря будет заседание суда. Думаю, что мы выиграем это дело. Я помогу калужанке. А она, кстати, работает медсестрой в больнице.

Недавно мне надо было узнать, как проходит лечение одного человека. Мне эта медсестра ответила добром на добро и помогла.

Фишка

- Вы занимаетесь делами, которые могут рассматриваться в судах по несколько лет. Ищете зацепки, анализируете. Этим не каждый человек смог бы заниматься. Вам всегда была интересно докапываться до истины?

- Я – скорпион по знаку зодиака. А это очень дотошные люди. К тому же, я всегда довожу свои дела до конца. Никогда не бросаю их.

- Как вы ведете себя в суде?

- Я никогда не волнуюсь. Человек, за которым стоит правда, не должен переживать.

- Вы не берете гонораров за свою работу. Тема денег вас вообще не интересует?

- Это моя фишка. Я никогда нигде не беру денег. Я являюсь старшим по своему дому. Соседи несколько раз подходили и говорили, что готовы скидываться за мою работу. Я сразу отказался. Будучи помощником депутата Законодательного собрания также изначально сказал, что денег мне никаких не надо.

Почему? Во-первых, у меня чиста совесть. Во-вторых, я никому и ничем не обязан. Поэтому говорю то, что думаю. Меня знают таким в Калуге и во всей нашей области.

- 5 декабря в России отмечается день добровольца. Это ведь и ваш праздник тоже. Как вы считаете, в нашем городе, области, стране хватает волонтеров?

- Их достаточно много. Но могло бы быть и больше. Надо воспитывать нашу молодежь и все общество в целом. Чтобы в приоритете у людей не были только деньги.

Волонтеры должны понимать, где в них больше нуждаются, для чего они делают добрые дела. Тогда мир вокруг нас станет лучше.