$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Статьи, аналитика, мнения

«Бог Владислав Валерьевич и все мы»: в Калуге вручили «ТЭФИ-Регион-2020»

Николай Егоров
Опубликовано: 27.11.2020 10:25 2 611
«Бог Владислав Валерьевич и все мы»: в Калуге вручили «ТЭФИ-Регион-2020»

Весь свет региональной журналистики 26 ноября сиял в областной филармонии. Время экскурсий по готовящейся к юбилею Калуге и лекций в узком профессиональном кругу подошло к концу. Пришла пора 60 финалистам крупнейшего телевизионного конкурса России надеть вечерние платья и один-два смокинга и получить престижные награды.

Но для начала элита региональной журналистики выстроилась в очередь в фойе Концертного зала. Нет, финалисты не спешили сдать одежду в гардероб, просто ждали, когда же освободится место для фотографии возле громадного бронзового Орфея.

В зале непривычно пусто для «ТЭФИ». Как признавались члены жюри и организаторы, хорошо, что вообще смогли провести премию в живом формате. А то пришлось бы собираться только в «Зуме». А там и ни праздничного шампанского, ни аплодисментов уважаемых коллег.

Наконец, все готово. На сцену первой пригласили генерального директора фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиеву.

- Как мы оказались в Калуге? Я до сих пор не знаю. Бог, Владислав Валерьевич [губернатор Калужской области Владислав Шапша, - прим. ред.] и все мы это сделали, - начала свою речь Левиева.

Причем, судя по интонации, никакой запятой после слова «Бог» быть не должно. Посмеявшись над этим фактом, журналисты принялись один за другим выбегать на сцену за заслуженным Орфеем.

На правах хозяина финала калужане вправе были ожидать своей победы в двух номинациях, куда пробилась телерадиокомпания «Ника»: «Новости» и «Документальный фильм». Но один из самых престижных бронзовых Орфеев – за ежедневные выпуски новостей – оказался в объятиях коллег из Ярославля.

В этом году на конкурс поступило порядка 600 работ, организаторы отобрали 450 из них от 130 телекомпаний. В финал вышли всего 60 участников — по три работы в каждой номинации.

Главное, что объединяло всех победителей, которые выходили на сцену в этот вечер, - у каждого из них «сердце выпрыгивали из груди». Так во всяком случае со сцены, иногда даже со слезами на глазах, говорили сами журналисты.

Члены жюри в этом году представляли самые известные российские каналы. Хотя имена, а тем более внешний вид профессионалов телевидения для обывателя ровным счетом ничего не скажут.

Счастливые победители сменяли на сцене друг друга. У некоторых телекомпаний даже отведены специальные места для хранения бронзовых Орфеев. Уж слишком много раз они получали признание на финале «ТЭФИ». А кто-то шел к этой награде десятки лет. Так, журналист из Якутии был настолько рад дебютной статуэтке, что пригласил в гости к себе всех собравшихся. Пока там еще тепло. В Якутске всего-то лишь минус 30.

В этот праздничный вечер зал аплодировал стоя только один раз. И не победителям финала. Этери Левиева предложила поблагодарить всех российских врачей. Зал, конечно, оглушительно поприветствовал такую инициативу.

Вообще тема коронавируса витала над Орфеями. Во-первых, все собравшиеся соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. А во-вторых, в этом году на «ТЭФИ» сделали специальную номинацию «Красная зона», цель которой — показать, как представители СМИ работают во время пандемии COVID-19.

Вечер клонился к закату, бронзовые Орфеи разлетались по России, но один из них все же остался в Калуге.

В номинации «Документальный фильм» приз получил журналист Максим Васюнов за фильм «Доктор Пауст». Рассказ о выдающемся советском писателе Константине Паустовском высоко оценили на «ТЭФИ».

- Для меня этот фильм очень значимый. Он самый тяжелый в моей жизни и телевизионной карьере. Было потрачено очень много сил, нервов и энергии. Пришлось многое преодолеть, чтобы получить этого бронзового Орфея. Мне кажется, что это заслуженная победа, - прокомментировал свой успех Максим Васюнов.

Автора «Доктора Пауста», едва он спустился со сцены, окружили его калужские коллеги - команда, которая работала над созданием фильма-победителя. Операторы, режиссёры, продюсеры. Вообще слово «команда» звучало в этот вечер чаще всего.

Поздравления со сцены Концертного зала в Калуге летели в Барнаул, Тулу, Екатеринбург. Туда, где за онлайн трансляцией следили сотни профессионалов телевизионного искусства, которые вложили силы и мастерство в успех своих региональных компаний.

Церемония награждения «ТЭФИ-Регион – 2020» заняла чуть больше двух часов. Но счастливые обладатели бронзовых Орфеев ещё долго фотографировались в фойе Концертного зала. Впереди их ждала последняя ночь на калужской земле. Время, когда можно ещё раз отпраздновать успех и укрепить межрегиональные телевизионные связи.

Николай Егоров
Опубликовано: 27.11.2020 10:25 2 611
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
В главных ролях — ваши домашние любимцы: конкурс от «Ростелекома»
«Ростелеком» установил оборудование измерения температуры в Калужском областном драматическом театре
Гейминг нового уровня: «Ростелеком» и Huawei представляют роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
Банк «Открытие» о сберегательных стратегиях
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Прокат лыж и сноубордов в Сочи
Все о выборе стиральной машины автомат: обзор характеристик и советы экспертов
Федор Николаевич Щербаков – жизнь и призвание

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru