«Бог Владислав Валерьевич и все мы»: в Калуге вручили «ТЭФИ-Регион-2020»

Весь свет региональной журналистики 26 ноября сиял в областной филармонии. Время экскурсий по готовящейся к юбилею Калуге и лекций в узком профессиональном кругу подошло к концу. Пришла пора 60 финалистам крупнейшего телевизионного конкурса России надеть вечерние платья и один-два смокинга и получить престижные награды.

Но для начала элита региональной журналистики выстроилась в очередь в фойе Концертного зала. Нет, финалисты не спешили сдать одежду в гардероб, просто ждали, когда же освободится место для фотографии возле громадного бронзового Орфея.

В зале непривычно пусто для «ТЭФИ». Как признавались члены жюри и организаторы, хорошо, что вообще смогли провести премию в живом формате. А то пришлось бы собираться только в «Зуме». А там и ни праздничного шампанского, ни аплодисментов уважаемых коллег.

Наконец, все готово. На сцену первой пригласили генерального директора фонда «Академия российского телевидения» Этери Левиеву.

- Как мы оказались в Калуге? Я до сих пор не знаю. Бог, Владислав Валерьевич [губернатор Калужской области Владислав Шапша, - прим. ред.] и все мы это сделали, - начала свою речь Левиева.

Причем, судя по интонации, никакой запятой после слова «Бог» быть не должно. Посмеявшись над этим фактом, журналисты принялись один за другим выбегать на сцену за заслуженным Орфеем.

На правах хозяина финала калужане вправе были ожидать своей победы в двух номинациях, куда пробилась телерадиокомпания «Ника»: «Новости» и «Документальный фильм». Но один из самых престижных бронзовых Орфеев – за ежедневные выпуски новостей – оказался в объятиях коллег из Ярославля.

В этом году на конкурс поступило порядка 600 работ, организаторы отобрали 450 из них от 130 телекомпаний. В финал вышли всего 60 участников — по три работы в каждой номинации.

Главное, что объединяло всех победителей, которые выходили на сцену в этот вечер, - у каждого из них «сердце выпрыгивали из груди». Так во всяком случае со сцены, иногда даже со слезами на глазах, говорили сами журналисты.

Члены жюри в этом году представляли самые известные российские каналы. Хотя имена, а тем более внешний вид профессионалов телевидения для обывателя ровным счетом ничего не скажут.

Счастливые победители сменяли на сцене друг друга. У некоторых телекомпаний даже отведены специальные места для хранения бронзовых Орфеев. Уж слишком много раз они получали признание на финале «ТЭФИ». А кто-то шел к этой награде десятки лет. Так, журналист из Якутии был настолько рад дебютной статуэтке, что пригласил в гости к себе всех собравшихся. Пока там еще тепло. В Якутске всего-то лишь минус 30.

В этот праздничный вечер зал аплодировал стоя только один раз. И не победителям финала. Этери Левиева предложила поблагодарить всех российских врачей. Зал, конечно, оглушительно поприветствовал такую инициативу.

Вообще тема коронавируса витала над Орфеями. Во-первых, все собравшиеся соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. А во-вторых, в этом году на «ТЭФИ» сделали специальную номинацию «Красная зона», цель которой — показать, как представители СМИ работают во время пандемии COVID-19.

Вечер клонился к закату, бронзовые Орфеи разлетались по России, но один из них все же остался в Калуге.

В номинации «Документальный фильм» приз получил журналист Максим Васюнов за фильм «Доктор Пауст». Рассказ о выдающемся советском писателе Константине Паустовском высоко оценили на «ТЭФИ».

- Для меня этот фильм очень значимый. Он самый тяжелый в моей жизни и телевизионной карьере. Было потрачено очень много сил, нервов и энергии. Пришлось многое преодолеть, чтобы получить этого бронзового Орфея. Мне кажется, что это заслуженная победа, - прокомментировал свой успех Максим Васюнов.

Автора «Доктора Пауста», едва он спустился со сцены, окружили его калужские коллеги - команда, которая работала над созданием фильма-победителя. Операторы, режиссёры, продюсеры. Вообще слово «команда» звучало в этот вечер чаще всего.

Поздравления со сцены Концертного зала в Калуге летели в Барнаул, Тулу, Екатеринбург. Туда, где за онлайн трансляцией следили сотни профессионалов телевизионного искусства, которые вложили силы и мастерство в успех своих региональных компаний.

Церемония награждения «ТЭФИ-Регион – 2020» заняла чуть больше двух часов. Но счастливые обладатели бронзовых Орфеев ещё долго фотографировались в фойе Концертного зала. Впереди их ждала последняя ночь на калужской земле. Время, когда можно ещё раз отпраздновать успех и укрепить межрегиональные телевизионные связи.