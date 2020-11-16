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«Значит украли»: так ответили калужские власти на пропажу люков с улицы в Калуге

Николай Егоров , Фото и видео автора.
Опубликовано: 16.11.2020 16:14 8 896

В Калуге продолжается ремонт дорог. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Жители улицы Беляева относятся ко второй категории калужан.

Пенсионерка Светлана ЧЕРНЫШОВА возмущена до предела ремонтом, который уже два месяца длится рядом с ее домом. Началось все 21 сентября. Тогда подрядная организация появилась на улице Беляева. Ремонт начался от пересечения с улицей Знаменской до пересечения с переулком Знаменским.

- В течение месяца, пока велись работы, с проезжей части пропало несколько люков. Мы видели, как их демонтировал рабочий. Потом какими-то палками все заделали. Больше люков своих мы не видели, - рассказывает Светлана Чернышова.

Светлана Чернышова.

Редакция «Калужского перекрестка» попросила прокомментировать эту ситуацию в городской управе. И вот какой ответы мы получили.

- По улице Беляева никакой плохой ситуации с реконструкцией канализационных колодцев не было, - прокомментировала ситуацию директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - Велась только замена дорожного покрытия. В связи с тем, что на данной улице старые водопроводные сети, пришлось восстанавливать часть колодцев. Поднимать, ставить новую опечайку вместе с люком. Все колодцы были восстановлены. Никаких отсутствующих колодцев на проезжей части сейчас нет. Проблема существует с тяжелым транспортом, который ездит от строительного магазина. Эти машины наезжали на свежий асфальт. Колодца, естественно, просели. Поэтому подрядчик все это будет устранять. Бордюрный камень на Беляева не снимался. Возможно, его отсутствие связано с ремонтом детского сада, который находится рядом. На Беляева подрядчик завершить работы планирует в течение этой недели, до 22 ноября. Работы у подрядчика не приняты и не оплачены.

Светлана Чернышова рассказала о проблемах на их улице.

Сегодня, 16 ноября, мы лично побывали на улице Беляева. Ремонт дороги, как и сказала Татьяна Арен, явно не завершен. Автомобили здесь петляют между люками, как в гонках с препятствиями, на свой страх и риск.
И это днем. Вечером, хотя уличное освещение на Беляева присутствует, ситуация выглядит куда более аварийной. В службе единого заказа городского хозяйства утверждали, что все люки находятся на своих местах. По факту оказалось, что это неправда. Мы нашли не все люки. Два из них отсутствовало. В одном из колодцев просто виднелся дорожный знак, запрещающий езду со скоростью выше 70 километров в час.

Мы вновь обратились в городскую управу. Ответ получили понятный: «Значит, их украли».

Опасные колодцы.

В городской управе говорят, что люки украли.

Этот колодец местные жители накрыли сами.

Пропали не только люки, но и бордюрный камень. Он доблестно защищал долгие годы жильцов домов и их подвалы от воды, которая стекает по улице Беляева. По словам местной жительницы Светланы Чернышовой, она лично видела, как демонтаж бордюра осуществляли те же люди, которые занимались ремонтом дороги.

Как бы там ни было, пенсионерке и жителям участка улицы, на которой идет ремонт, ждать осталось немного. До 22 ноября подрядчик должен сдать объект. Примут ли его? Большой вопрос.

Николай Егоров , Фото и видео автора.
Опубликовано: 16.11.2020 16:14 8 896
Тэги: авто дороги фоторепортаж видео
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