«Калуга» не смогла разрушить белгородское проклятие, «Квант» ожидаемо разгромили

Голы в матче «Калуга» - «Салют Белгород».

Матчи 13 тура Первенства России среди команда Профессиональной футбольной лиги оба калужских профессиональных клуба провели на домашних стадионах. Однако помочь болельщики своим игрокам так и не смогли. Поединки в Калужской области прошли без зрителей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Салют в честь клуба из Белгорода

«Калуга» - «Салют Белгород» - 2:3 (1:0)

Голы: Яркин, 31 (1:0, с пенальти), Бородько, 53 (автогол, 1:1), Новицкий, 68 (2:1), Грибанов, 84 (2:2), Дегтев, 89 (2:3).

«Калуга»: Бородько, Новицкий, Демин, Романюк (Авагимян, 59), Семин, Ахильгов, Чуринов, Волгин, Жердев, Суханов, Яркин.

«Салют Белгород»: Цыгулев, Басов, Есин (Жилмостных, 90+), Погребняк, Семейкин, Худобко (Ивантеев, 59), Манаев (Морев, 64), Штыпула, Бурыкин (Кучерявченко, 90+), Грибанов, Дегтев.

Предупреждения: Жердев, 25, Демин, 65, Чуринов, 84, Волгин, 89, Яркин, 88 – Есин, 34, Бурыкин, 35, Штыпула, 36.

29 октября. Калуга. Стадион «Анненки»

Второй гол «Салюта».

«Калугу» ждала встреча с самым неприятным соперником последних лет – белгородским «Салютом». Как бы не складывались матчи между этими командами, итоговый счет оказывается не в пользу «космонавтов». Перефразируя высказывание Гари Линекера, в футбол играют 22 человека, а выигрывает всегда белгородский «Салют».

Травмы футболистов по-прежнему не дают возможности главному тренеру «Калуги» Константину Дзуцеву выставить на матч оптимальный состав. Опыта Юрия Дубровина и Дмитрия Баранова, а также активных действий Сергея Храпова нашей команде явно не хватает. Еще и во встрече с «Салютом» «космонавтам» не смогли помочь калужские болельщики. Надо отдать им должное, хоть и не на трибуне, а за забором, около 20 фанатов на протяжении 90 минут поддерживали нашу команду.

Игроки калужского клуба порадовали болельщиков по истечению получаса. Артем Яркин заработал пенальти, который сам же и реализовал.

Первый тайм еще запомнился парой опасных моментов у ворот обеих команд. Белгородцы даже отметились выходом один на один с Михаилом Бородько, но праздничного салюта после стопроцентного момента за воротами «космонавтов» гости не увидели.

Спустя 10 минут после начала второго тайма гости провели хорошую атаку по правому флангу, Владимир Есин пробил с 11 метров, мяч заметался на линии ворот, и Михаил Бородько отправил его в сетку, автогол – 1:1.

После пропущенного мяча калужане полностью завладели инициативой, гостили на чужой половине поля часто, но при этом редко тревожили вратаря «Салюта» Цыгулева. На помощь команде Константина Дзуцева пришел «стандарт». После подачи углового белгородцы оставили в одиночестве центрального защитника Александра Новицкого, который и вывел «Калугу» вперед.

Калужские фанаты болели за забором.

Ближе к концу встречи «Салют» начал раскрываться, «космонавты» имели несколько перспективных контратак, но выжить из них ничего не смогли.

Один из ключевых эпизодов поединка случился на 84 минуте, когда белгородцы сравняли счет. «Салют» вновь подал мяч с правого фланга, а реализовал момент скучавший на линии вратарской Денис Грибанов. Правда, за секунду до того, как «Салют» забил гол, капитан «Калуги» Андрей Волгин получил удар локтем в голову от игрока гостей. Судья Сергей Осипов из Смоленска гола не отменил.

Абдурахман Ахильгов делает подачу в штрафную белгородской команды.

Развязка наступила на последней минуте матча. Подачу со штрафного кивком головы в гол преобразовал один из лучших бомбардиров нашей зоны Денис Дегтев.

2:3 – «Калуга» вновь уступает «Салюту» и опускается на девятое место в турнирной таблице.

Константин Дзуцев – главный тренер ФК «Калуга»:

- Никаких претензий к футболистам не было 83 минуты. Мы держали игру под контролем, забили два гола, при этом у наших ворот гости моментов практически не создавали. В конце матча не хватило какого-то духа, слишком рано поверили, что результат для нас будет положительным. Не доиграли эту встречу. Как мы сыграли последние 7 минут, ни в какие ворота не лезет. Будем разбираться.

Инопланетный разгром

«Квант» - «Сатурн» - 1:5 (1:2)

Голы: Кавындиков, 15 (0:1), Абрамов, 21 (1:1), Радостев, 45 (1:2), Корж, 62 (1:3), Родионов, 66 (1:4), Шаров, 88 (1:5)

«Квант»: Яковлев, Болтунов, Боровков, Геворкян, Юлдашев (Мельниченко, 65), Семкин (Архипов, 58), Демидов (Волков, 68), Абрамов (Садовский, 70), Феколкин, Бойчук, Авагян.

«Сатурн»: Межиев, Желтиков, Романов, Чечеткин, Горовых, Корж (Максимчук, 84), Родионов (Шаров, 74), Коробков (Доронин, 80), Широков (Железнов, 76), Радостев, Кавындиков (Захаров, 52).

Удаление: Чечеткин, 47.

Предупреждения: Юлдашев, 3, Геворкян, 14, Семкин, 28, Феколкин, 29, Болтунов, 43.

29 октября. Обнинск. Стадион «Труд».

Матч «Кванта» и «Сатурна» увидели несколько десятков человек. В Обнинске, как и в Калуге, встреча проходила без зрителей. К этому прибавилось бесхозяйственность «Кванта», который за 2 недели не смог починить ноутбук, обеспечивающий видеотрансляцию матча.

Но исход поединка этого поединка предугадать было достаточно просто. «Сатурн» набрал потрясающий ход. Команда из Раменского выиграла последние 5 игр. «Квант» давно буксует и набирает очки по большим праздникам. 29 октября таковым не является.

«Сатурн» почти тайм играл в меньшинстве и при этом разгромил «Квант» со счетом 5:1. Обнинский клуб опустился на 11 место.

Олег Морозов – главный тренер ФК «Квант»:

- Что тут комментировать. Глупейшей поражение, причем, играли не так плохо. Как ни странно, удаление соперника сыграло ключевую роль. Куда-то побежали в нападение, побросали все зоны, пропустили в контратаке. Когда делаешь детские ошибки, положительного результата ожидать не приходится.

Первенство России среди команд Профессиональной футбольной лиги. Зона 3. 13 тур

Сахалин – Рязань – 1:0

Квант – Сатурн – 1:5

Химки-М – Химик-Арсенал – 1:1

Калуга – Салют Белгород – 2:3

Авангард – Строгино – 1:0

Факел-М – Знамя – 0:1

Металлург-Видное – Красный – 1:3

Сокол – Металлург Лп – 1:3

Турнирная таблица

Первенство России среди команд Профессиональной футбольной лиги. Зона 3

№ Команда И В Н П Мячи О 1 Сатурн 13 9 2 2 31-8 29 2 Металлург Лп 13 8 3 2 29-13 27 3 Сокол 13 7 3 3 23-11 24 4 Салют Белгород 13 6 5 2 22-10 23 5 Рязань 13 7 1 5 21-16 22 6 Красный 13 6 5 2 17-12 22 7 Знамя 13 4 6 3 17-14 18 8 Химик-Арсенал 13 4 6 3 14-15 18 9 Калуга 13 5 2 6 18-15 17 10 Строгино 13 5 2 6 15-21 17 11 Квант 13 4 3 6 14-26 15 12 Авангард К 13 3 6 4 14-18 15 13 Химки-М 13 4 1 8 16-30 13 14 Металлург-Видное 13 4 0 9 16-29 12 15 Сахалин 13 3 2 8 11-21 11 16 Факел-М 13 2 0 11 9-28 6

В 14 туре «Калуга» и «Квант» сыграют в гостях. «Космонавты» проведут матч с клубом «Строгино», а обнинские футболисты попробуют набрать очки в поединке с молодежной командой «Химок». Обе встречи начнутся в 14.00 во вторник, 3 ноября.