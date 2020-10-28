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Продюсер «Глухаря» снимает в Калуге фильм со звездой «Эпидемии»

Сергей Константинов, фото автора
Опубликовано: 28.10.2020 15:20 10 877
Продюсер «Глухаря» снимает в Калуге фильм со звездой «Эпидемии»

«Молодые и сильные выживут» - так называется сериал, который Мосфильм снимает в Калуге и области в эти дни. Очередные съемки прошли во вторник, 27 октября, на улице Театральной, излюбленной киноиндустрией Воскресенке и на крыше одного из отелей Калуги.

Режиссер фильма – молодая и подающая надежды Екатерина КРАСНЕР, известная своими короткометражками.

Одним из продюсеров этого постапокалиптического экшена, согласно информации «Кинопоиска», является Ефим ЛЮБЛИНСКИЙ.

Это довольно известная личность в телеиндустрии. Именно Люблинский продюссировал таке телехиты, как сериалы «Глухарь», «Меч», «Пятницкий».

Интересно, что в фильмографии этого продюсера практически все работы – детективы, комедии,драмы и боевики, а вот фантастики нет. Возможно, на решение включиться в нетипичный для него проект Люблинского подтолкнула взрывная популярность сериала «Эпидемия», который в эти дни бьет рекорды просматриваемости в «Нетфликс» по всему миру.

Он, кстати, стал первым российским продуктом, права на которые приобрел этот международный интернет-кинотеатр.

Очень положительно о работе русских кинематографистов высказался даже великий Стивен Кинг, который в Сети завалил «Эпидемию» дифирамбами.

С этим хитом «Молодых и сильных» связывает не только жанр, но и исполнитель одной из главных ролей Кирилл КЯРО, чья блистательная игра в «Эпидемии», где он также исполняет одну из главных ролей, снискала благосклонность и критиков, и зрителей.

Правда, в Калуге в эти дни на съемочной площадке Кяро замечен не был. Будем надеяться, что все-таки увидим его завтра, когда съемки в нашем городе продолжатся. А сегодня съемочная группа отбыла в Ферзиковский район.

Пока же мы предлагаем читателям ознакомиться с фоторепортажем нашего корреспондента Сергея КОНСТАНТИНОВА со съемочных площадок.

Режиссер фильма Екатерина Краснер в рабочем движении.

По сюжету сериала после глобальной катастрофы, о причинах которой выжившие только догадываются, люди потеряли память.

Выжили не все. Только люди определённого возраста - от 25 до 35 лет. А вот дети и старики погибли.

В съёмке принимают участие не менее восьмидесяти человек персонала, не считая актёров и массовок.

В центре на переднем плане - оператор Роберт Саруханян готовится к съемке.

Слева направо: исполнитель одной из главных ролей Сергей Тэслер, Роберт Саруханян и Екатерина Краснер

Кирилл Каганович известен по сериалу "Глухарь. Возвращение"

В фильме также снимаются Михаил Кремер, Анна Лаврентьева, Мария Лисовая, Вячеслав Манучаров и др.

Пока декорации готовили к переезду  с одной съемочной площадки на другую, калужане фотографировались с ними.

Создавая постапокалиптический антураж, на Воскресенскую свезли горы металлолома.

Съемочную площадку окутали клубы дыма.

По окончании подготовки съемки начались.

Работа продолжилась до вечера, после чего съемочная группа уехала на новую съемочную площадку - крышу одного из отелей Калуги, а на Воскресенке началась генеральная уборка.

Сергей Константинов, фото автора
Опубликовано: 28.10.2020 15:20 10 877
Тэги: общество культура кино эпидемия
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