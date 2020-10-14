Главврач инфекционки: врачи работают на грани нервного истощения

О текущей ситуации с коронавирусом в Калужской области мы поговорили с главным врачом Калужской областной инфекционной больницы Еленой Алешиной.

- Елена Николаевна, можно ли уже говорить о «второй волне» коронавируса?

- Не о «второй волне», а о втором подъеме заболеваемости. Первая волна не закончилась. Даже летом, в условиях высокой инсоляции и 30-градусной жары, когда случаев ОРВИ практически не было, люди продолжали болеть коронавирусом. Наша больница продолжала принимать пациентов с ковидом. И когда уже казалась, что первая волна будет заканчиваться, начался второй подъем. Люди расслабились, перестали соблюдать меры предосторожности, начали участвовать в массовых мероприятиях, поехали отдыхать – и начали заражаться и распространять эту инфекцию дальше.

- Что мы можем сделать для профилактики заражения коронавирусом?

- Самый важный момент – это личная ответственность человека. Если вы плохо себя почувствовали, если появились признаки ОРВИ - температура, кашель, чихание, выделения из носоглотки – оставайтесь дома и вызовите врача. В течение суток будет понятно, чем вызвано ваше недомогание – переутомлением, ОРВИ или заболеванием, не связанным с вирусной инфекцией.

Одноразовые маски и перчатки я всегда ношу их с собой и надеваю при входе в магазин или в общественный транспорт. Да, я уже переболела ковидом, но это вопрос дисциплины и личного примера. К тому же остальные вирусные инфекции никто не отменял, болеть ими я не хочу.

Если же вы пользуетесь многоразовыми масками, важно каждый день их стирать и проглаживать с обеих сторон горячим утюгом для дезинфекции. Вышли из магазина или из автобуса – обработайте руки спиртсодержащим антисептиком, вернулись домой – первым делом вымойте руки.

- Большинство заболевших коронавирусом лечится дома. Что вы им посоветуете?

- Для лечения любых респираторных вирусных инфекций применяют обильное питье, витамин С в дозе 1-2 грамма в сутки (разделить на несколько приемов), интерферон или гриппферон в нос, а внутрь – индукторы интерферона (арбидол, ингавирин, кагоцел и другие). Эти препараты можно применять и для профилактики, и для раннего начала лечения. Они продаются без рецепта.

А вот принимать антибиотики при первых признаках вирусной инфекции нельзя. Против вирусов они неэффективны, зато они нарушают кишечную микрофлору и вызывают резистентность бактерий. Когда человек приезжает в больницу с осложнениями, мы вынуждены назначить ему более мощные препараты. Антибиотик должен назначать врач. Даже домашнее лечение должно проводиться под медицинским контролем.

- Насколько сейчас доступна медицинская помощь?

- Реальность сейчас такова, что врачей не хватает – в области дефицит кадров, многие на больничном. Остальные продолжают работать из последних сил и находятся буквально на грани нервного истощения.

При этом мы видим массовое недовольство медицинским сообществом, поток жалоб от пациентов – как объективных, так и неоправданных. Я хочу призвать врачей и пациентов к взаимопониманию, к тому, чтобы объединиться против болезни.

- В соседних регионах уже вводят ограничения в связи с распространением коронавируса. Как вы оцениваете ситуацию в Калужской области?

- Калужская область не может быть «оазисом» среди ухудшающейся эпидобстановки. Мы далеко не первые по росту заболеваемости, но относимся к территории риска. Калуга – достаточно крупный город, через который проходят транспортные пути, у нас много мигрантов. Играет роль и соседство с Москвой, так называемая маятниковая миграция.

Постепенно заполняются больницы, снова открываются коронавирусные отделения в Сосновой роще, в областной больнице в Анненках, в БСМП. Наша больница продолжает принимать больных с ковидом.

В первую очередь открывают отделения в многопрофильных больницах, чтобы можно было оказать медицинскую помощь больным с ковидом и с сопутствующей патологией, в том числе хирургической. В роддоме есть койки для рожениц с короновирусной инфекцией.

Главное - у нас есть опыт работы с ковидом, как лечебный, так и организационный. Восстановить отделения не так сложно, как создать их с нуля.

- Что нового вы узнали о COVID-19? Поменялись ли подходы к лечению?

- Мы теперь абсолютно убеждены в том, что вирус может спровоцировать развитие инфаркта и инсульта. Вирус поражает также центральную нервную систему, из-за чего у пациентов бывает потеря обоняния, изменение вкусовых ощущений. Могут появиться головокружения, часто развивается энцефалопатия – неадекватное восприятие окружающей среды. Ее проявления могут быть разными, от эйфорического состояния до немотивированной агрессии.

Мы знаем, какие препараты и методы лечения необходимо применять, чтобы избежать тяжелых осложнений и спасти жизнь человека. Все необходимые препараты у нас в больнице есть, и мы знаем, когда их можно применять, а когда они опасны.

В частности, коронавирус запускает механизмы, которые приводят к повышению свертываемости крови. Чтобы это предотвратить тромбоэмболию, мы используем разжижающие кровь препараты гепаринового ряда.

Если организм пациента не поддерживает уровень сатурации (насыщения крови кислородом) выше 93%, мы используем кислородную поддержку, причем поток кислорода врачи регулируют индивидуально каждому пациенту.

Если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная, мы начинаем применять антибиотики. Обычно это происходит не раньше, чем на 5-й день заболевания.

Широко применяется противовоспалительная гормональная терапия и препараты, снижающие уровень цитокинового шторма – мощной аутоиммунной реакции организма.

В арсенале врачей появился новый противовирусный препарат – Фавипировир. Он недавно зарегистрирован и включен в последние методические рекомендации по лечению больных COVID-19, которые вступили в силу с 1 октября этого года.

Самое главное - организм сам борется с вирусом, ему просто надо помочь и не допустить осложнений.

- Когда к вам поступает пациент, как вы диагностируете у него коронавирусную инфекцию?

- В приемном отделении работают самые опытные врачи-инфекционисты, которые проводят дифференциальную диагностику. Они знают, как отличить пневмонию, вызванную COVID-19, от бактериальной. Если нужно, в приемном отделении берут кровь и делают экспресс-анализ.

Признаки COVID-19 – двусторонняя полисегментарная пневмония, «матовое стекло» на компьютерной томограмме. Опытный врач увидит их даже на рентгеновском снимке. У пациента может быть высокая температура и дыхательная недостаточность, чувство заложенности за грудной, у некоторых – потеря обоняния и вкуса. Иногда бывает тошнота, боль в животе, сыпь. Как видите, клинические проявления очень разнообразны. Очень важно знать, имел ли человек контакт с больным COVID-19, был ли он в очаге инфекции. COVID-19 очень заразен.

- Хватает ли коек для пациентов в тяжелом состоянии?

- Пациентов сейчас достаточно много, ведь это заболевание лечится долго. Больницы постепенно заполняются. Всегда должен быть резерв свободных коек, поэтому, как только их количество уменьшается, Министерство здравоохранения принимает решение об открытии дополнительных мест. Во всех стационарах у нас не менее 70% коек с кислородом.

- Куда госпитализируют детей с COVID-19?

- К нам, в инфекционную больницу. Дети болеют, но гораздо меньше, чем взрослые. За все время у нас был только один ребенок в тяжёлом состоянии, который провел в реанимации более двух месяцев. Ребенок находился на ИВЛ, у него развились осложнения центральной и периферической нервной системы. Мы буквально вытащили его с того света, и очень рады этому.

- Много ли времени требует реабилитация после перенесенной коронавирусной пневмонии?

- По-разному. Я сама болела COVID-19, и выписалась на работу, когда у меня поражение легких было чуть меньше 50% - это много. Но я устала лечиться дома и решила, что родные стены больницы мне помогут. И вот прошло 3 месяца с момента выписки из стационара, я сделала флюорографию легких. Она показала, что грубых нарушений нет.

Чтобы быстрее восстановиться, рекомендуются обычные общеукрепляющие меры - двигательная активность, дыхательная гимнастика, диафрагмальное дыхание, массаж. Желательно есть больше фруктов и овощей, дополнительно принимать витамины, особенно витамин С – обычные дешевенькие драже.

- Если человек был в контакте с больным COVID-19, надо ли ему сразу делать тесты, чтобы исключить или подтвердить инфекцию?

- В этом нет смысла. Анализ, сделанный через 3 дня, скорее всего, ничего не покажет, ведь инкубационный период продолжается до 14 дней. То же самое касается иммуноферментного анализа крови (ИФА), который показывает наличие антител к COVID-19.

Первые антитела появляются не в первые дни заболевания, причем их концентрация может быть настолько мала, что тест-система их не определит. В конце инкубационного периода, на 8-10 день, можно однократно сделать мазок на коронавирус.

- Скоро ли вакцина от COVID-19 будет доступна всем?

- Создать такое количество вакцины, чтобы охватить 100% населения, очень сложно, да и не нужно, ведь к прививкам тоже есть показания и противопоказания. Если будет достаточная иммунная прослойка – 60% людей, у которых будут антитела – эпидемия пойдет на убыль. Но когда это будет, я не знаю.

В России уже привито 800 человек, тяжелых осложнений у вакцины пока не выявлено. Мы в Калуге уже получили первые 42 дозы вакцины для медицинских работников. Прививки будут делаться только добровольцам. Желающих, поверьте, уже очень много.

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