Имя им легион: как так получилось, что Калуга футбольная на некалужанах держится

Футбол, как и любой другой вид спорта, журналисты все чаще укладывают в сухую математическую обертку. Эмоция и страсть на поле, радость и горечь на трибунах получают вполне дифференцируемую функцию успеха. И от чего только не зависят эти самые победы и очки, ради которых игроки убивают себя на тренировках и перепахивают поле лучше заграничного трактора перед посевной.

В случае с футбольным клубом «Калуга» все немного проще. Как такового успеха наша команда за 10 с лишним лет существования не достигла. Хотя главную функцию клуб вроде как выполняет, - он является маяком для выпускников калужских футбольных школ.

Только, как выясняется на дистанции, этот огонек надежды на успешную карьеру больше привлекает иногородних гастролеров, нежели собственных воспитанников.

Мы говорим именно про дистанцию в 10 с лишним лет. За это время через «Калугу» прошли 75 (!) иногородних игроков и их сладкоголосых агентов.

А ведь в 2010-м начиналось все для «Калуги» совсем неплохо.

Первый гол ФК «Калуга». Евгений Бондарь

2010. Калужское становление

Первый год в профессиональном футболе для новорожденного клуба выдался сложным. Его руководители, как неопытные родители, привыкали к тревожной жизни. То, что мы не успели хорошо познакомиться с изнанкой трансферного российского рынка, даже пошло чаду на пользу. Агенты просто не успели привезти в Калугу большого числа легионеров.

Потому на поле появлялась калужская молодежь, сдобренная такими опытными игроками, как Сергей Митин и Евгений Лосев. Правда, последние довольно быстро что-то не поделили с тренерским штабом и уехали из Калуги.

Но опыта от этого меньше в команде не стало - клуб подписал 35-летнего голеадора Эдуарда Зацепина. Поисками толкового нападающего наша команда, кстати, будет заниматься в течение всей своей пока еще не очень длинной истории. Как не уставал повторять один из тренеров «космонавтов», в Премьер-лиге нет ни одного хорошего российского форварда, чего уж говорить про Второй дивизион. Зацепин свои шесть голов, кстати, забил.

Первые годы ФК «Калуга»

Первый год вообще получился крайне интересным на бомбардирские успехи. Три мяча забил опорный полузащитник Андрей Жердев, который попутешествовал потом по России-матушке, даже в Молдавии поиграл. Сейчас Жердев вновь в составе «Калуги». Правда, совсем мало играет. Смотря на последние матчи обнинского «Кванта», кажется, что там полузащитник помог бы больше.

По три мяча забили будущий любимец калужской публики Александр Русских и... защитник Денис Сидоров.

В 2010-м в «Калугу» пожаловало легендарное московское «Торпедо». Так спустя четыре года в город вернулся настоящий большой футбол. Ведь с закрытия ФК «Локомотив» в 2006-м Калуга футбольная мыкалась только в любителях.

«Торпедо» в 2010 году уступило на переполненном стадионе одноименной школы на Малинниках. «Калуга» победила будущего чемпиона и заняла в своем первом сезоне 10-е место.

Болельщики видели на поле по большей части знакомые лица: Новиков, Баранов, Блинов, Иванов, Жердев, Бондарь, Виноградов, Баранцов, Аверичев, Мельников, Сидоровы...

Многие калужане из этого списка задержались в профессиональном футболе ненадолго. Но становление клуба было многообещающим. Калужские болельщики имели все основания рассчитывать на прогресс местных молодых игроков.

Сергей Анохин атакует ворота липецкого Металлурга.

2011/2012. 35+

2011 год стал в целом переломным для российского футбола. Чиновники долго спорили и решили, что лучше теперь жить не от весны к осени, а от осени к весне. Так, мол, вся Европа играет. Только вот забыли, наверное, бонзы российского футбола школьное математическое правило: от перестановки слагаемых сумма не меняется. Изменился лишь сезон 2011/2012. Стал он очень долгим и длился практически полтора года.

ФК «Калуга» изменения не испугали, наш клуб по-прежнему старательно искал нападающего. Только, видимо, предлагали молодой команде исключительно форвардов из серии 35+. А эта серия, мягко скажем, на любителя.

На замену 36-летнему тамбовчанину Эдуарду Зацепину пришел 35-летний уроженец Волгограда Илья Бородин. Несмотря на возраст, свои девять голов (четыре с пенальти) форвард забил. И спокойно себе побрел на пенсию.

А вот крен на заезжих футбольных артистов в этом сезоне стал крайне очевиден. Их количество увеличилось почти в два раза. 18 легионеров, которые по большей части определяли игру команды. Из калужан стабильно на поле появлялись лишь Блинов, Баранов и Оганесян. Итог известен – девятое место, позади Губкина, Лисок и Старого Оскола. Большинство калужан даже не скажут из каких областей эти города.

Пошла ли легионеризация «Калуге» на пользу? Вряд ли. Из калужской молодежи место на поле нашли Арсен Оганесян и Ярослав Мельников, эпизодически на замену выходили Сергей Сулик и Сергей Баранцов.

Легионеры в ФК «Калуга»

Сезон Число игроков Число легионеров 2010 31 10 2011/2012 32 18 2012/2013 25 15 2013/2014 31 23 2014/2015 35 20 2015/2016 27 7 2016/2017 30 8 2017/2018 33 13 2018/2019 33 12 2019/2020 24 10 2020/2021 26 12

Выступления ФК «Калуга»

Сезон Количество команд Место 2010 16 10 2011/2012 14 9 2012/2013 16 5 2013/2014 16 6 2014/2015 16 6 2015/2016 14 8 2016/2017 13 10 2017/2018 14 12 2018/2019 14 6 2019/2020 14 9 2020/2021 16 8

2012/2013. От винта

Этот сезон получился, наверное, самым богатым за все годы существования футбольного клуба «Калуга». Состав команды укоротился сильно, а вот легионеров меньше не стало. К тому же увеличились их финансовые аппетиты.

«Космонавты» на пару лет получили звездную опытную пару центральных защитников в лице Алексея Храпова и Романа Винтова. Из саратовского «Сокола» в середине сезона пришел нападающий Карен Саргсян. В центре поля прописались Алексей Тринитатцкий и Владимир Булатенко.

Оправдали себя вложенные средства? «Калуга» показала лучший результат в истории. Заняла пятое место.

Так и что теперь? Разве за это дают медали или переводят в более высшие дивизионы? Нет. Благодаря победам на стадионе немного прибавилось болельщиков. Но и это эффект временный.

Свой лучший сезон «Калуга» выдала в неподходящее время. В тот год воскрес тульский «Арсенал», отлично себя чувствовали «Факел», «Сокол» и «Металлург». Они и оказались выше в турнирной таблице. Первые две команды и вовсе ставили себе целью повышение в классе.

А ведь калужане по рождению выжили из себя в этом сезоне максимум. Сергей Анохин, Арсен Оганесян и Дмитрий Баранов наколотили на троих 27 голов!

Могла «Калуга» всколыхнуть город и в Кубке России. Наша команда сначала прошлась по уже несуществующим ныне профессиональным клубам. Она обыграла «Подолье», «Орел» и «Витязь».

Чиновники и полицейские наверняка вздрогнули, когда в Калугу приехало столичное «Торпедо» со своей армией фанатов. «Автозаводцы» и остановили «космонавтов». А ведь если бы мы тогда выиграли, в наш не самый в последнее время футбольный город пожаловал бы, скажем, «Спартак» или «Зенит».

Кстати, спас калужскую полицию от наплыва фанатов уроженец Людинова Иван Родин. Полузащитник «Торпедо» забил единственный мяч в матче 1/32 финала и «Калуга» вылетела из Кубка.

Калужане празднуют гол Романа Винтова.

2013/2014. Вратарь Лунев

Этот футбольный год стал апогеем в истории с легионерами в «Калуге». В составе тогда было 23 приезжих игроков из 31 заявленного футболиста. При этом вратари-калужане Максим Блинов и Сергей Сулик не сыграли ни минуты, а Павел Гуров и Станислав Васичкин за весь сезон провели на поле 436 минут на двоих.

Из местных стабильно продолжали играть лишь Баранов и Оганесян, да вернувшийся на родину Александр Скворцов.

Справедливости ради надо сказать, что пару игроков из этой огромной легионерной обоймы выстрелили и в российском футболе уровнем выше.

Прежде всего, это вратарь Андрей Лунев. Воспитанник ФШМ «Торпедо» обязан своей блистательной карьерой не только таланту и трудолюбию, но и футбольному клубу «Калуга». И, конечно, тренеру вратарей Юрию Перескокову. С ним Лунев из Калуги перебрался в российскую Премьер-лигу в Уфу. А потом оказался в питерском «Зените» и сборной России.

Еще один легионер, который сразу обратил на себя внимание калужской футбольной общественности, нападающий Владимир Ильин. В «Калуге» он за 5 матчей забил 4 гола и был таков. Сейчас Ильин играет в грозненском «Ахмате».

Менее скромно, но все же в Премьер-лиге, выступает Максим Барсов. За «Калугу» он забил 2 гола, а вот в «Сочи» отметился уже 19 мячами.

В этот год «Калуга» финишировала на шестом месте. Она отстала от лидера на 24 очка и от бронзового призера на 15.

Проход Калуги и Орла.

2014/2015.

Легионеров и в этом сезоне было не меньше. Хотя на трибунах все чаще стало слышно: «Выпускай своих», этот призыв не сработал.

Агенты по-прежнему свозили в Калугу десятки игроков. В новом пополнении было 20 человек, но героев российского футбола среди них не нашлось. Можно вспомнить разве что юркого Вадима Минича, который в составе «космонавтов» за сезон отметился 10 голами.

Несколько крепких игроков до сих пор выступают в Футбольной национальной лиге. Атакующий полузащитник Дмитрий Барков после вояжа в Эстонию и Таджикистан прописался в Хабаровске, Николай Калинский играет в Нижним Новгороде, а Владислав Сысуев пылит за ивановский «Текстильщик».

ФК «Калуга» побеждает тульский «Арсенал».

2015-2020. Перманентная «Калуга»

Вторую пятилетку наш клуб проводит крайне стабильно. Стабильно в середине турнирной таблицы. Болельщики в большей массе уже ничего не ждут от команды. Человек 300-400 ходит на стадион в Анненках. По привычке что ли. Даже намека на борьбу за медали, которые, правда, тоже ничего не дают, в Калуге нет.

При таком раскладе и легионеры-то не нужны. Так, 2-3 игрока с большой буквы, чтобы молодежь научили уму-разуму. Хотя с этой ролью отлично справляются калужские ветераны Юрий Дубровин и Дмитрий Баранов.

Только вот воспитывать особо некого. Посмотрите хотя бы на новый сезон 2020/2021. Когда повсюду бушует коронавирус, финансирование клубов урезается, спонсоры сами на ладан дышат, в «Калуге» по-прежнему не могут без своих дежурных 10-12 легионеров.

При этом именно они и проводят львиную долю времени на поле. Из 11 футболистов «Калуги», которые сыграли больше 500 минут в этом сезоне, только четыре воспитанника местных спортивных школы. Конечно, радостно за перспективных Николая Суханова, Сергея Храпова, Дмитрия Демина и Дениса Романюка. Но 7+4=11 – пример не для клуба, ставящего дежурную цель - побеждать в каждом матче. Обнинский «Квант» использует другую схему 11+0=11. И живет по средствам, воспитывая при этом свою молодежь.

Арсен Оганесян уходит от подката.

Ошибку в функции успеха калужского футбола надо исправлять. Время самое подходящее. В регионе после 10 лет сменился министр спорта, областную школу по футболу возглавил бывший игрок и тренер «космонавтов» Николай Сидоров, калужским «Торпедо» руководит Эдуард Демин, обнинский «Квант» по-прежнему бесперебойно поставляет талантливых выпускников.

Лучшего времени, чтобы сесть и решить, наконец, уравнение успеха, придумать сложно.