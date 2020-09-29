День города Тулы глазами калужанина: туристические бобики, живые скульптуры и троечники

В Тулу на день города и 500-летие кремля мы с друзьями решили поехать после пресс-тура, организованного в начале сентября местными властями и на котором мне удалось побывать в преддверии праздника.

Уж больно интересно стало, как наши соседи проводят такие мероприятия? Ведь, стыдно признаться, кроме Дня города Калуги на других подобных праздниках не был ни разу.

Помимо этого, авторитет тамошнего губернатора таков, что спонсорских денег в регион вливается столько, что торжества обещали быть запоминающимися и яркими.

А ещё - креативными. Хотя бы потому, что сама идея – в некруглую дату (874-летие со дня основания города), отпраздновать самую что ни на есть круглую (полутысячный юбилей кремля), креативна сама по себе.

Чтобы не утомлять читателя обилием буковок, переходим к наглядным материалам. Там есть весёлые.



К примеру, вот такие электробобики, которые рассекают по набережной реки Упы.

Когда я опубликовал это фото в «Фейсбуке», тульская коллега рассказала, что у всех туристов он вызывает восторг и попросила меня поделиться мнением, почему так? Отвечаю – потому что разрыв шаблона.

В повседневной жизни любой полицейский автомобиль это настолько неприятное для нервов и кошелька место, что покататься в нем, да еще сзади, в здравом и трезвом уме никому не захочется. А тут – и трезвый ещё, и с головой все в порядке, но так и подмывает дверочку открыть да на заднее сиденье присесть.

Покататься, так сказать, по окрестностям, осмотреть достопримечательности. Благо посмотреть на набережной есть что.

Да простят меня тульские органы правопорядка за стёб (я ж по-доброму), но местному отделению полиции с такими-то бобиками впору турбюро при ведомстве открывать. Успех гарантирован!



Самовар, дама и мужик близ осадных дворов в кремле. Все экскурсии и мероприятия здесь в этот день были бесплатными. Но чтобы попасть туда, надо было регистрироваться заранее.



В анонсе тульского праздника мы писали о музеефикации места раскопок. Вот что получилось в итоге. Культурные слои видны очень ярко и отчетливо, а макет храма наглядно показывает каким был оригинал, стоявший на этом месте столетия назад.



А еще мы случайно попали к мунитам, которых многие причисляют к секте.

Семейная пара из нашей компании – Игорь и Лена - недавно обвенчалась и к семейным ценностям относится крайне серьезно. Потому когда Елена увидела шатер, в котором обещали провести обряд, скрепляющий семейные узы, изъявила желание его обязательно пройти. Мы присоединились за компанию.

В процессе обряда скрепляющего винопития, представлявшего собой употребление сока, ведущие показали фотографию раскосого мужчины в окружении женщин и детей со словами: «Начало нашему движению положил южнокорейский проповедник Мун, у которого было 14 детей».

В этот момент я услышал какой-то щелчок и тихий сдавленный возглас. Это челюсть Игоря начала движение к полу, а его глаза беззвучно увеличились в диаметре. Крайне заинтригованный этой реакцией, выйдя из шатра, первым делом поинтересовался, что это было?

- Мун – это секта, - огорошил он. – Я в юности знакомился с их учением, и уж думал, она давно исчезла. 14 детей у него потому, что он с адептами сношается. Почитай в википедии.

Почитал. И вы почитайте: Церковь объединения. Действительно, есть свидетельства того, что ритуал очищения у Муна включает в себя три фазы полового контакта, а многие эксперты причисляют мунитов к сектантам. Хотя есть и такие, кто считает их хранителями семейных ценностей, развивающим и популяризующим институт семьи. Впрочем, правы, скорее всего, обе стороны. Одно другому ведь не мешает.

Кстати, обряд, который проводили в том шатре, точь-в-точь соответствует обряду «святого вина», о котором написано в википедии по ссылке выше. Только вместо смеси из 21 ингредиента, в оригинальном составе которой присутствует кровь или сперма Муна (такие вот затейники эти муниты), как уже было сказано, давали обычный сок.

Но на этом общение с адептами южнокорейского гуру не закончилось. После обряда они предложили абсолютно бесплатную фотосессию на фоне баннера семьи, любви и верности, в ходе которой поинтересовались, куда им скинуть наши фотографии? В ватсап (дайте телефончик), или на почту (дайте емейл).

С радостью поделился с этими милыми людьми своим "мылом" и все эти дни с нетерпением ждал, когда же до меня дотянутся коварные щупальца мунитов?

Увы, ни фотографий, ни инвайтов в секту мне до сих пор так и не пришло. А после этой статьи наверняка уже и не придет.

Обидно даже стало. Лицо у меня, что ли, несектантогеничное?

Но хватит букв, вернемся к фото.

Отличная задумка - стена, идя вдоль которой можно познакомиться с историей кремля от основания до наших дней. Забавно, что в начале сентября на пресс-туре на этой стене в одном месте была опечатка. Я ее не успел сфотографировать, а когда пришел через полчаса на то же место, ее уже исправили. Потрясающая оперативность.

Пряничная лавка обшита пряниками. Они самые что ни на есть настоящие! Я потрогал.

Это и все что ниже - историческая фотозона. Любой желающий мог присесть на трон и сфотографироваться с царем и царевной, а также с другими персонажами.

Народная забава - вбить гвоздь кувалдой с одного удара.

Клоуны кривлялись и других заставляли.

Улица Металлистов. До начала ее реконструкции в здешних домах не было ни водопровода, ни канализации. Теперь есть все.

Глядя на это вспоминается Брно. Подобное оформление навеса от солнца есть и в других европейских городах, но впервые мы такое увидели именно в этом чешском городе.

Тем временем на проспекте Ленина хулиганы прохожих на шарики ловили.

Живые скульптуры не только стояли, как им и положено...

...но и танцевали с прохожими.

Сеять зло занятие утомительное.

Дылда-предсказатель.

Сенсационный кадр. У клоуна передоз сладкой ватой. Следующий пациент на подходе.

Тула без самовара - город на ветер.

И последний кадр - с вечернего концерта Карауловой и Майданова.

Здесь не могу не вспомнить диалог ведущего с некоей девочкой:

- А ты как учишься?

- Отлично!

- А если честно?

- Неполная хорошистка.

Все-таки троечники - самый смекалистый народ. А вот на пульте в этот день явно были либо полные хорошисты, либо махровые отличники. Потому что смекалки исправить неполадки со звуком, когда на сцену вышел Майданов, им не хватило. В итоге вокал был еле слышен и сильно смазан.

Но общее впечатление от праздника этой промашке смазать не удалось. Туле - зачёт. Думаю, другие калужане, которые были на Дне города Тулы и его кремля, с этой оценкой согласятся. Лично я в толпе заприметил одного известного в нашем городе человека, жена встретила коллег по работе, еще один человек из нашей компании - знакомых из калужского минкульта (если приехали по работе идеи воровать, то им тоже зачёт. Ведь хорошую идею ради любимого города украсть - не грех).

В заключение так и напрашивается сравнение тульского Дня города с калужским. Но это совершенно бессмысленное занятие. Потому что конкурировать с человеком с такими связями и возможностями как тульский губернатор, врядли по силам его коллегам.

Хотя попробовать все же стоит. Если не в финансовых вливаниях, то хотя бы в выдумке. Она в Калуге, судя по тому, как в этом году организовали выпускной, начинает появляться.

Тьфу-тьфу-тфьу, чтобы не спугнуть.