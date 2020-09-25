Осень без неврозов: советы психолога

Сентябрь подходит к концу и пора отпусков тоже. Клинический психолог Михаил Обухов рассказал, как без стресса вернуться к работе и пережить наступление холодов.

Будьте неуязвимы

— Михаил, выход на работу после отпуска можно назвать стрессом?

— Любая перемена — ​это стресс. Есть эустресс, ​«хороший стресс», и дистресс, который может приводить к каким-­то дисфункциям. Надо учитывать и личные особенности человека. Особенность одних людей позволяет им воспринимать перемены как должное и относиться к ним адекватно, а личностные особенности других таковы, что всё, что ни случится, будет их разбалансировать. Людей второго типа, к сожалению, больше.

— С чем это связано?

— Это связано с культурой отдельной страны и отдельного народа. Корни явления — ​национальные. Этнопсихология хорошо изучила этот вопрос. И локальная задача каждого человека — ​перевоспитываться.

— Как с минимальными последствиями пережить стресс выхода на работу?

— Рекомендация одна — ​разобраться с мотивацией. Есть два уровня мотивации: ​причина (почему я это делаю) и цель (зачем я это делаю). Существует и ценностный уровень, который звучит ещё более пафосно: ради чего я это делаю, и верхний, ​смысловой, ​уровень, отвечающий на вопрос: какой в этом смысл. Если я с утра встал с определённой идеей, весь день её вынашиваю и засыпаю с ней, у меня всё подчинено этому. Это называется внутренним стержнем, точкой сборки. Вокруг чего пляшет вся ваша жизнь? Если у человека главное — пиво и телевизор, то всё крутится вокруг этого. Всё, что он вынужден делать по работе, происходит для того, чтобы эту идею осуществить. И, естественно, будет внутренний конфликт, выгорание и т. д.

— Бывает, что, выйдя на работу после отпуска, мы сталкиваемся с негативными изменениями, например, зарплату срезали или дополнительными обязанностями нагрузили. Тогда поводов для беспокойства становится больше.

— Мир не обязан под нас подстраиваться. Поэтому те, кто одержим идеей справедливости, страдают. Она не обязана быть. И, говоря о личности, никто меня насильно на эту работу не тащил и, соответственно, никто на ней не держит. Если я там нахожусь, стало быть, есть причины. Тогда зачем я по этому поводу дёргаюсь?

— Люди боятся потерять работу, особенно в этом году.

— Это обобщение. Я не боюсь, мне всё равно. Человек, который ничего не боится потерять, неуязвим. Единственная задача человека — ​перевоспитание, которое будет процессом длиною в жизнь. Когда человек принимает правила игры, мир к нему начинает по-­другому относиться.

Никто не рождается неуязвимым, следовательно, надо такие качества в себе вырабатывать. Это индивидуальная ответственность — улучшать себя, чтобы не бояться, например, потерять работу. Работы — немерено! Другое дело, что у нас есть свои представления о ней: этим я заниматься не буду, туда не пойду. Нас Вселенная вообще-­то не всегда спрашивает, хотим мы чего-­то или не хотим, она предлагает, а мы либо берём, либо нет. Если мы защищаем невротизм в людях, то да, ​все боятся потерять работу и пусть дальше боятся. Любое недовольство происходящим — ​это невроз. Когда человека что-­то не устраивает, ​это невроз.

— К чему он может привести?

— Или к хорошему, или к плохому. Либо человеку надоедает страдать, и он начинает что-­то делать, чтобы избавиться от этого. Либо начинает менять не себя, а реальность вокруг. Люди выдающиеся, гениальные или просто сумасшедшие меняют реальность. Такими людьми осуществляется прогресс. Но вот счастливы ли они при этом, не знаю.

Обращайте внимание на мелочи

— Когда наступают рабочие будни, жизнь часто превращается в функционирование: каждый день одно и то же.

— У человека есть выбор: либо жизнь как функционирование и какие-­то «плюшки» в виде заработка, новых девайсов, должностей. Либо он говорит: «Мне всё это не надо, буду работать грузчиком, сторожем, но в основном заниматься тем, чем хочу». Он будет ходить пешком и пользоваться кнопочным телефоном и окажется более счастлив, чем тот, кто ездит на машине и имеет крутой айфон, но при этом вся его жизнь — ​функционирование. Есть правила игры: если мы хотим «плюшек», надо понимать, какую цену придётся платить.

— Но это может привести к деградации.

— Нет. Людям внушили: если не развиваться в социальном смысле, начнётся деградация. Развиваться надо в духовном смысле. И это никак не связано с работой, деньгами, отпусками. Это совершенно другое измерение, куда не все попадают. Люди приняли за развитие непонятные новые навыки, например, знание нескольких иностранных языков. Но правда ли вам надо развиваться в эту сторону? Какая жизнь для вас — настоящая? Если настоящая жизнь — это ​пафосная работа и боязнь её потерять, а в отпуске лежать на пляже в Турции, то надо понимать, что вы будете упахиваться, чтобы якобы отдыхать. Да и будет ли это отдыхом? А тот, кто решил жить простой жизнью, ему достаточно попить хорошего чаю, наслаждаясь процессом, и не надо городить огород из сложных навыков.

— В жизни вообще важно обращать внимание на приятные мелочи…

— Даже не на приятные, а просто — на мелочи. Иногда человек начинает тянутся к приятному и избегать неприятного. Это его «расщепляет». Если всё воспринимать нейтрально, открываются новые перспективы и мир становится другим.

Экономьте энергию

— Сейчас к стрессу от выхода на работу после отпуска добавляется и осенняя хандра.

— Не надо поддаваться стереотипам. Конечно, на человека много чего влияет: ​фазы луны, движение звёзд, чёрные кошки. Есть такая специфика. Конечно, накладывается ещё и физиология, эндокринология. Но задача человека не поддаваться процессам, которые выводят его из баланса. Для этого надо, прежде всего, иметь мотив. Любая рекомендация психолога разобьётся об отсутствие мотивации. Кстати, человеку может быть не выгодно жить спокойно и благополучно. Есть люди, которые ценят страдания, даже эксплуатируют их, наслаждаются ими, привлекают внимание других. Им помогать не надо. Можно найти уйму причин, почему так происходит. Но если человек знает, что есть альтернатива, а он ею не пользуется, надо переставать ему сочувствовать.

— Как сохранить душевное равновесие и жить в гармонии с осенью?

— Перестать дёргаться. Резкие перемены сейчас не нужны. Не стоит разводить лишнюю суету, растрачивать энергию. Надо себя целостно ощутить и притормозить активность до тех пор, пока не будет понятно, что есть силы, чтобы что-­то менять. Не делать того, что истощает. Есть ключевое слово — ​мера. Всё надо делать в меру: работать и отдыхать — в меру, плакать и смеяться — в меру и т. д.. И надо воспитать в себе бережное отношение к окружающим, тогда смена времён года будет проходить более благополучно.