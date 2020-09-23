Алексей Дулишкович: «Находите общий язык с управляющими компаниями»

Отключите отопление, почините крышу, с платёжками на воду разберитесь и лифт отремонтируйте. О чём ещё просят калужане государственную жилищную инспекцию.

Лето прошло. Зима близко. А с ней приближается и отопительный сезон и сезонное же вскрытие болячек калужского ЖКХ. В преддверии этого сложного для коммунального хозяйства сезона, мы встретились с начальником государственной жилищной инспекции Алексеем Дулишковичем и поинтересовались, что наболело у калужан, как писать жалобы и почему сейчас управляющие компании не штрафуют за нарушения.

Решить проблему может рюмка водки

— Много у вас работы?

— В 2019 году в жилищную инспекцию обратились 85 тысяч человек. Итог этого года пока не подводили, но за 6 месяцев поступило более 30 000 заявлений, — ​говорит Дулишкович. — ​Львиную долю проблем удалось решить. Делятся наболевшим по почте, телефону колл-центра, в соцсетях. Обращение можно составить как угодно. Главное, чтобы был обратный адрес, номер телефона, ФИО. Гневные письма не всегда помогают в решении проблемы.

Если, к примеру, в многоэтажке 2–3 недели не работает лифт, ​за него можно не платить. Для этого необходимо подать нам заявление и составить акт, который должен подписать старший по дому. То же самое касается перегоревших в подъезде лампочек и чистоты лестничных пролётов. Обращайтесь к нам, если сомневаетесь в качестве оказанных услуг. Бывает, что строка «уборщица» или «дополнительные услуги» в платёжке есть, а порядка нет.

— То есть вы советуете не писать гневных писем?

— Коммунальная беда может прийти в любой дом, независимо от профессии, занимаемой должности, уровня достатка и жилищных условий. К примеру, год назад я с семьёй вернулся из отпуска и оказалось, что в квартире нет воды. Ну ничего. Разобрались, не впадая в панику.

Иногда решение вопроса лежит на поверхности. Порой, достаточно оглядеться вокруг, выпить рюмку водки с соседом, чтобы разобраться в проблемах дома или подъезда. Как говорил Карлсон, дело-то житейское. Ну а если понимаете, что не справитесь с напастями, ​звоните, пишете, приходите.

Был недавно такой случай. На приём пришла женщина и, рыдая, рассказала о кругленькой сумме, которая набежала ей за воду. С вопросом разобрались за 5 минут. Надо было всего лишь позвонить в расчётно-кассовый центр.

Между строк

— Вообще насколько сложно разбираться в коммунальных проблемах калужан?

— Мы стараемся вникать в каждую проблему. Научились читать обращения между строк. Хотя всем угодить трудно. Одним тепла не хватает, другим оно мешает жить. Обращался к нам калужанин с просьбой отключить отопление. Не хочу, говорит, за него платить. Жарко. Но отключить тепло в одной квартире многоэтажки невозможно. Приходится, конечно, искать компромисс, но как быть, если соседи между собой договориться не могут? Для кого-то +28 — ​холод собачий, а кому-то +18 — ​африканская жара. Для тех, кто не в курсе: зимой температура воздуха в квартире должна быть не ниже +18 градусов и не выше +20, в угловых квартирах — не ниже +20 и не выше +24.

Тут как в магазине: одним чиабатту подавай, другим — ​ ржаные сухарики. Кто-то дома сидит, изредка выходит во двор погулять с детьми, поэтому им важно, чтобы двор был прибран, детская площадка была в хорошем состоянии. А кто-то вернулся поздно вечером, лёг спать, утром — ​снова бегом на работу, и им важнее всего погода в доме: ​чтобы были свет, вода, газ, крыша не протекала.

Тайны следствия и унесённые ветром крыши

— Как вас занесло в ГЖИ? Вы ведь большую часть жизни проработали в органах.

— Почти 20 лет моя жизнь была связана с расследованием убийств, изнасилований и других тяжких преступлений — ​ работал в прокуратуре, возглавлял отдел следственного управления, дослужился до звания полковник юстиции. Думал, что много чего повидал и услышал. Точку в карьере следователя поставил, когда понял, что эмоционально выгорел.

Но, как выяснилось, дела житейские не менее серьёзны, чем уголовные дела. В этом году рейтинг жалоб возглавил ремонт кровли. Калуга наводит марафет к 650-летию, во многих домах был капитальный ремонт, коррективы в который внесла погода. Кое-где строители устанавливали временные кровли, не устоявшие под порывами ветра. Общими усилиями справились с этой бедой.

— Кто чаще жалуется?

— 80% обращений в ГЖИ — ​заявления жителей Калуги. В районах области научились выстраивать отношения с управляющими компаниями. В сельской глубинке дворы такие, что любо-дорого посмотреть. И красоту вокруг люди создают сами, понимая, что дом не заканчивается за дверью квартиры.

В помощь — Бог и прокуратура

— Что из себя представляет ЖКХ региона?

— В регионе — 192 управляющих компании. К трём из них есть вопросы, и даже принято решение о лишении лицензии, готовятся иски в суд. Но явных бездельников и отъявленных негодяев не выявлено.

А пример, достойный подражания есть: ​жители микрорайона Кубяка в жилищную инспекцию практически не обращаются, так как нашли общий язык со своими управляющими компаниями.

Управляющие компании это ​бизнес, пусть небольшой, но бизнес. Кошмарить его сейчас нельзя. Согласно постановлению правительства РФ, в связи с пандемией штрафовать управляющие компании до конца 2020 года запрещено. К слову, штраф жилищной инспекции приличный: 200–350 тысяч рублей. Наказать рублём можно, заручившись согласием прокуратуры, если есть угроза жизни и здоровью людей, как, например, в доме № 80 по улице Суворова, где в одной из квартир на втором этаже рухнул потолок. Случилось это из-за ветхих балок. Кстати, от возраста домов коммунальные проблемы не зависят. Беда старых зданий — ​протекающие крыши. В новостройках другая напасть — ​инженерные сети нового образца. Немного в Калуге специалистов, умеющих грамотно управлять этими сетями.

Домоуправление человеку друг или враг?

— Помимо крыш, лифтов и подъездов, на что ещё жалуются?

— Государственная инспекция занимается проблемами не только квартир, но и офисов, магазинов, расположенных в многоэтажках. Это связано с изменениями в жилищном кодексе, которые вступили в силу в 2020 году. И 10 числа каждого месяца жилищная инспекция тонет в море обращений, связанных с начислением платы за услуги ЖКХ.

Ежедневно приходится рассматривать 50–60 заявлений, хотя тарифы устанавливает областное министерство конкурентной политики. Изменить тарифы мы не вправе, но помогаем разобраться в учёте предоставляемых ресурсов. Люди обращаются в жилищную инспекцию, потому что не находят общий язык с управляющими компаниями. Наверное, должны пройти годы, чтобы к ним перестали относиться, как к пресловутым ЖЭКам и ЖРЭО, общение с которыми, порой, заканчивалось испорченным настроением и потрёпанными нервами. Жалуется нам, жалуются и на нас. У меня два начальника — ​губернатор и главный государственный жилищный инспектор РФ.

— А вот об этом поподробнее…

— Пока меня на ковёр не вызывали. Наверное, потому что стараюсь трудиться добросовестно. Родители научили доводить до конца любое начатое дело. Иногда, конечно, хочется пожить, образно говоря, в энергосберегающем режиме. На рыбалку съездить, фильм хороший посмотреть, у плиты постоять. Готовить умею и люблю, ведь вырос я на Кавказе. У меня два фирменных блюда — ​плов и шашлык

Кстати, Кавказ славится не только кухней и гостеприимством. Там принято держать данное слово. Это помогает и в работе, и в жизни.

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