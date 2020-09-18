Воспоминания и впечатления они зашифровывают в картины

В Доме музыки тарусские художники представили совершенно сказочные работы.

Эти картины — ​на грани магического реализма, символизма и авангарда. В каждой из них — ​настоящая жизнь художника. К примеру, взять хотя бы рыжего кота. Он существует в реальности, дома у художницы Марии САМОЛЁТОВОЙ. И она знает, что длинными зимними ночами ему снится тёплое лето. Мария живёт в частном доме в посёлке Заречье, рядом с Тарусой. И в своих уютных, добрых картинах зашифровывает всё, что с ней происходит, свои переживания и воспоминания.

Мария Самолётова своими картинами «принуждает» всех к счастью.

«Сны кота» Марии Самолётовой.

«Летящие над городом музыканты» Марии Самолётовой. Картина о состоянии души и вдохновении.

— Свой стиль я называю «поэтический реализм», — ​объясняет Мария. — ​Я люблю поэзию, метафоры и воспринимаю жизнь через образы. А вдохновляюсь буднями и обычными людьми. Будни не такие уж и серые на самом деле. Живя в Питере, я поняла, что жизнь прекрасна и мне хочется это транслировать. Я просто принуждаю к счастью! Люблю выявлять в жизни, в людях символы, детали и потом переносить их на свои работы. Сейчас целый год у меня — ​любовь к синему цвету. И особенно глубокий синий мне нравится в мозаике. Не так давно я увлеклась ею, встретив в Тарусе мозаичиста Марко Бравура. Он мне помог, дал технические советы. В некоторых панно я совместила живопись и смальту. Когда творю, я просто улетаю, испытываю такой кайф! Можно набирать картину сразу цветом. Конечно, нужно ещё подготовить материал, наколоть, но не нужно совмещать оттенки. Мозаику можно раскладывать целый день, забыв обо всём.

Иконописная техника

Символы любит использовать в своих работах и художник Михаил ПИЛИПЕНКО.

Михаил Пилипенко. «Пастух»: он собирает стадо в расколотом на кусочки мире.

Михаил Пилипенко рисует темперой.

— Я закончил Абрамцевское училище по металлу. Занимаюсь живописью и эмалью, — ​говорит Михаил. — ​Мои работы — ​это композиции на основе моих мыслей. Использую необычную технику: ​темперу на левкасе (грунт на дереве). Традиционная иконописная техника. Яичную темперу готовлю сам. Ещё использую смесь масла и сусального золота на холсте. Сначала делаю множество этюдов. Например, одного домика в Тарусе сделал этюдов 80. Но свои работы пишу в декоративном стиле. За счёт экспериментов, дающих выразительный эффект, зрителю интересно смотреть на них. Они вызывают положительные впечатления. Коллекционеры, у которых есть мои работы, говорят, что, когда возвращаются домой после тяжёлого, плохого дня, посмотрят на картину — и жизнь налаживается.

Интересует и христианская тематика. Читаю Писание и рисую, используя символы. Например, «Три лодки» — ​картина с евангельской темой, но, если человек об этом не знает, всё равно она заставляет размышлять, философствовать. Или полотно «Пастух». Долгое время у нас был сосед, который пас коз. И у меня есть несколько его реалистичных портретов. Здесь же ​много ​символов. Мир, как некая мозаика, расколотое зеркало. И пастух собирает стадо, чтобы привести куда-­то, — мы с вами знаем, куда.

Важна каждая травинка

Художник-­график Евгения БОНДАРЕНКО признаётся, что хотела сломать то, что из неё вылепили в классической школе, и смотреть на мир по-­другому.

Евгения Бондаренко и её серия «Травы».

— Я беру вещи, которые уже есть под рукой, и на них рисую. Это бумага или остатки после укладки пола: ​дубовая доска, гербарий. Я живу в Тарусе, в частном доме. Меня окружает безумно красивое поле, и я пытаюсь передать его разными способами, поймать красоту природы, научиться её запечатлевать.