Эпидемия обмана в разгар пандемии: число мошенничеств в Калуге выросло

350 афер зарегистрировано в Калуге с ­начала года.

Держи ухо востро. Гляди в оба. Ешь мёд, да берегись жала. Наши предки знали толк в мудрости. Но в эпоху стремительного развития прогресса большинство людей много времени уделяет Интернету, а не чтению книг и изу­чению культурного наследия.

Пословицы и поговорки теперь можно услышать разве что на конкурсе фольклора. А жаль. Народная мудрость, как ни странно, может пригодиться в сложной житейской ситуации, когда Интернет и новейшие гаджеты становятся не источником информации, а поводом обратиться в полицию.

Количество краж и мошенничеств с использованием коммуникационных технологий увеличилось в регионе в два раза. С начала года под предлогом списания денег с банковских карт совершено 516 преступлений. Используя объявления о купле-­продаже, мошенники провернули 350 афер.

Жулики-­невидимки

Мошенники знают тысячу и один способ обмануть доверчивых калужан. Несмотря на призывы сотрудников полиции быть бдительными, жители региона попадаются на удочку желающих поживиться за чужой счёт. По словам стражей порядка, аферисты разыгрывают целые спектакли, представляясь сотрудниками коммунальных служб, собеса, военкомата.

Если пару лет назад жертвами мошенников становились горожане почтенного возраста, в наши дни влипнуть в неприятную историю могут и представители молодого поколения. Один из самых процветающих в последнее время видов мошенничества — ​обман при помощи банковских карт, ​уверяют полицейские.

По телефону аферисты представляются сотрудниками банков или службы безопасности кредитных учреждений и сообщают о списании денег с карты. Цель звонка — ​довести абонента до паники, выведать паспортные данные, номер карты и CVC-код. По мнению стражей порядка, растерянные люди в это время, как правило, находятся дома или на работе и понятия не имеют, что с их счетов исчезают накопления. Нередко мошенники используют SIM-­карты с кодом Москвы.

Триста тысяч за телефонный звонок

Широкий общественный резонанс получила история, произошедшая в конце августа в Обнинске.

Житель наукограда обратился в отделение полиции и рассказал, что ему позвонила женщина, которая, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщила, что с его счёта несанкционированно списывают деньги. Голос в телефонной трубке звучал убедительно.

В душе доверчивого гражданина не возникло и тени сомнения. Женщина рекомендовала перевести деньги в электронные банковские ячейки. Не зная, что станет финальным аккордом беседы, мужчина согласился воспользоваться услугами банка. В итоге он подтвердил три предложенных кода и получил SMS с одобрением заявки на кредит в размере 390 тысяч руб­лей.

На одном конце ­провода возник вопрос: «Как такое могло произойти?», на другом ​предложили пообщаться с представителем финансового отдела. Лжесотрудники банка заверили: таким образом действуют мошенники. Чтобы отменить заявку на кредит, необходимо завершить оформление документов. В итоге на счёт обнинца было зачислено 199 тысяч руб­лей. Однако после этого по указанию мошенников он перевёл на продиктованный ими номер счёта ещё 120 тысяч руб­лей.

На этом телефонные переговоры прекратились…

Попытки дозвониться по номеру, с которого мошенники выходили на связь, успехом не увенчались. Сумма причинённого ущерба ­составила больше 300 тысяч руб­лей.

Полмиллиона за доверчивость

Жертвой мошенников стала и 69-летняя жительница Людиновского района. Несколько дней мошенники по телефону атаковали пожилую женщину и, представляясь сотрудниками банка, предложили пенсионерке защитить накопления от незаконного списания.

Мол, для проведения псевдобанковской операции необходимо лишь подтвердить паспортные данные и реквизиты счёта. Аргументы звучали настолько убедительно, что женщина решила воспользоваться предложенной услугой.

В результате с её банковской карты было списано 509 тысяч руб­лей.

Крупное вознаграждение за мелкий ремонт

Звонят мошенники не только по телефону, но и в дверь.

В Калуге жертвой аферистов, которые представились сотрудниками горгаза, стала пожилая женщина. Она впустила двух незваных гостей, сообщивших о плановой проверке газового оборудования. Когда «специалисты» рекомендовали за небольшую плату устранить выявленные неполадки, хозяйка квартиры согласилась.

Увидев, откуда пенсионерка достаёт деньги, мошенники отвлекли её внимание и похитили 160 тысяч руб­лей. Пропажу сбережений женщина обнаружила лишь после ухода незваных гостей. По этому факту возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Афера по объявлению

Возбуждением уголовного дела завершилась и безобидная на первый взгляд покупка в Интернете.

30-летняя жительница Обнинска решила приобрести гаджет. Выгодный вариант женщина нашла на одном из сайтов и позвонила по указанному номеру телефона. Обсудив детали сделки, продавец переслал потерпевшей ссылку, которую необходимо использовать для оплаты покупки.

В итоге с её счёта списали 45 тысяч руб­лей. Желанный гаджет был в несколько раз дешевле. Связаться с недобросовестным продавцом не удалось — ​телефон оказался отключен. Покупку не доставили, деньги не вернули.

По мнению полицейских, проявить бдительность стоит и беседуя с незнакомцами, и при заказе товаров в Интернете. Всемирная паутина порой оказывается паутиной лжи и обмана. Попасть в ловушку может каждый.

Хотя, просматривая в прессе сводки происшествий и слушая обзор криминальных событий по радио или телевидению, мы, как правило, думаем: со мной такого не случится.

По какому сценарию обычно действуют ­мошенники, каков психологический портрет жуликов и удаётся ли полицейским задержать аферистов по горячим следам — ​расскажем в одном из следующих выпусков «Калужского перекрёстка».

Комментарий специалиста

Елена Лесик — ​начальник пресс-­службы УМВД РФ по Калужской области

— Сотрудники полиции призывают калужан быть бдительными. Не сообщайте по телефону информацию о банковских картах, не называйте пин-­коды, пароли, не подтверждайте паспортных данных.

Мошенники не только без труда спишут деньги со счёта, но и оформят на доверчивого гражданина крупный кредит. Если интуитивно вы чувствуете, что на связи мошенник, ​положите трубку. Обратитесь в полицию по телефону «02», с мобильного набирайте «102» или позвоните по телефону «Горячей линии», номер которой указан на обратной стороне банковской карты.

Расскажите о новом виде мошенничества родным и друзьям. Возможно, в эту минуту кто-­то из ваших знакомых перечисляет деньги аферистам. Стоит отметить, что звонят они из разных уголков страны.

Важно

Получая SMS о блокировке банковских карт и об услугах, цель которых — ​защита сбережений, необходимо прояснить ситуацию.

Сотрудники банков никогда не запрашивают персональных данных клиентов. Если у клерков возникают сомнения, что операции по карте совершает владелец, банк первым делом блокирует карту, а потом разбирается в ситуации, но не наоборот.

Кстати, провернуть махинацию мошенники могут и без разговоров. Чтобы поживиться за чужой счёт, они нередко используют SIM-­карты с утерянных телефонов. ◘