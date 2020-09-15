ЖКХ – живите, как хотите: дом-конфетка снаружи оказался известно чем внутри

Калужане расшифровывают известную аббревиатуру по-своему, но не перестают надеяться на помощь властей.

В квартире рухнул потолок, протекает крыша, сгнили полы – это лишь малая часть проблем ЖКХ, о которых в нашу редакцию сообщают читатели газеты и сайта.

Две недели назад мы писали о ЧП в доме № 6 по улице Георгиевской в Калуге. Напомним: в одной из квартир рухнул потолок. Спустя неделю после публикации мы получили письмо от жителя дома №80 по улице Суворова. В квартире на втором этаже обвалился потолок. Разбираемся, кто виноват и что делать?

Месть фашистов или проза жизни?

На первом этаже - сказки Шахерезады, на втором – реальная жизнь.

Двухэтажку эту в 1955 году построили взятые в плен солдаты Вермахта. На первом этаже с недавних пор - кальянная. Ночное заведение, по словам жителей, хлопот не доставляет. Голова болит о другом. С 2007 года на дом сыплется одна беда за другой. То стена треснет, то потолок рухнет, то кусок фасада отвалится. Волей-неволей поверишь в нечистую силу или месть пленных фашистов, построивших дом.

Коммунальная беда в квартиру № 7 пришла минувшей весной, в разгар пандемии. 29 апреля отвалился небольшой кусок штукатурки, но тревогу хозяин квартиры забил 17 августа, когда потолок рухнул.

Алексей Кузнецов обратился за помощью в управляющую компанию и государственную жилищную инспекцию Калужской области. Пожелания просты: установить причину обрушения потолка и наметить план действий. Алексей Кузнецов переживает не только за крышу дома своего, но и за электропроводку. Вдруг короткое замыкание произойдёт – беспокоится Алексей Владиславович. Стоит отметить, что минувшим летом в этом доме был ремонт.

- Снаружи – красота, – говорит Алексей Кузнецов. - Фасад дома покрасили, балконы в порядок привели, дверь в подъезде заменили, кровлю починили. Не исключено, что во время ремонта крышу повредили, она начала протекать и, возможно, поэтому потолок рухнул.

- Чтобы достучаться до коммунальных служб надо бросить работу и бегать по инстанциям – сетует хозяин квартиры. - Было бы неплохо, если бы городской Голова Калуги поручил чиновникам изредка покидать рабочие кабинеты, чтобы узнать, как люди живут. Хорошо, что у меня богатый словарный запас, поэтому нет желания выражать эмоции нецензурной бранью. Ругаться-то не хочется. Хочется понять, во что мне ремонт обойдётся. Квартира ведь приватизированная. Отвечаю за неё я. Вот придёт комиссия и скажет, потолок рухнул по моей вине, но моей вины нет. Спасибо, что откликнулись на письмо. Очень надеюсь на «Калужский перекрёсток». Может после выхода статьи дело сдвинется с мёртвой точки.

Сочинение на тему ЖКХ

За комментарием мы обратились к начальнику государственной жилищной инспекции Калужской области Алексею Дулишковичу.

- Мы ответили на обращение А.В. Кузнецова, но письмо ему, вероятно, пока не дошло. Дом № 80 по ул. Суворова отремонтирован в рамках профильной программы. По какой причине рухнул потолок – выясним. Мы свяжемся с управляющей компанией, которая отвечает за содержание дома. Забегая вперёд, скажу, что согласно распоряжению Владимира Путина, до конца года жилищная инспекция не вправе привлекать к ответственности недобросовестных коммунальщиков. Связано это с пандемией. Компания, в ведении которой находится дом, говоря простым языком, государственная. Штрафов МБУ «СЖО» не боится, так как финансируется из бюджета, из бюджета и штрафы платит.

Я возьму этот вопрос на контроль – резюмирует Алексей Дулишкович. Надеюсь, в ближайшее время разберёмся с этой проблемой. Ремонт, думаю, будет несложный.

Москва. Кремль. Путину

Несложный ремонт в этом доме уже был. В 2013 году из-за протекающей крыши пострадал потолок в квартире №6, в которой по договору социального найма живёт Борис Архипович Махиня.

- Неприватизированные квартиры содержать в порядке должны местные власти, но когда возникла необходимость отремонтировать потолок, мне пришлось суетиться и обращаться в разные инстанции. До суда дело дошло. Путину собирался написать. Губернатора о помощи просил. В итоге потолок отремонтировали. Может, потому что я – заслуженный строитель Калужской области, – шутит Борис Архипович.

- У нас ведь хитро всё устроено, – сетует пенсионер. - Отправишь письмо городскому Голове, а его раз – и повысили. Обращение остаётся без ответа.

Ой, – вздыхает Махиня в заключение. - Культурные стали чиновники. Раньше говорили «пошёл вон», а теперь - «приходите завтра».

Переписку с чиновниками различных уровней жители дома №80 по улице Суворова бережно хранят. На всякий случай. Накопившихся бумаг хватит, пожалуй, на спецвыпуск нашей газеты.

P.S.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что специалисты жилищной инспекции проверили состояние балок в доме. Выяснилось, что потолок в квартире № 7 рухнул из-за ветхой крыши.

Находиться в помещении опасно для жизни. Решается вопрос о временном выселении.

Управляющая компания получила от жилищной инспекции предостережение о недопущении нарушений закона. Алексей Кузнецов вправе рассчитывать на материальную компенсацию. Для этого необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию.

P.P.S.

Утром вторника, 15 сентября, Алексей Кузнецов позвонил нам и сообщил, что после обращения в наше издание, к нему засобиралась проверка из прокуратуры и ГЖИ. Будем надеяться, это принесет свои плоды. Мы обязательно расскажем о них.