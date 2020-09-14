В гордуму Калуги прошел самовыдвиженец и яблочник

В понедельник, 14 сентября, калужский избирком опубликовал предварительные итоги выборов губернатора, депутатов заксобрания и гордумы.

Как мы уже писали, на губернаторских победил Владислав Шапша, на выборах в заксобрание первое место по спискам и 19 мест по одномандатным округам получила партия власти. Большинство в городской думе также за «Единой Россией».

По уточненным данным избиркома, они получат 30 процентов от 10 мест, распределяемых по партийным спискам, и 22-23 из 25 по одномандатным.

С последними получается некоторая заминка, так как в одном из округов победил справедливоросс Андрей Смоловик, который выиграл выборы и в заксобрание. Так что ему придется отказаться от одного из кресел и тогда его получит тот, кто занял второе место в его округе.

Врядли Смоловик предпочтет областному парламенту городскую думу, так что почти наверняка в гордуму проходит Ольга Васильевна Дубасова – единоросска, занявшая второе место.

Публикуем список тех, кто войдет в состав городской думы.

Боринских Федор Анатольевич ЕР Захаров Роман Анатольевич ЕР Иванов Александр Георгиевич ЕР Диденко Карп Карпович ЕР Кононова Наталия Аркадьевна ЕР Середин Павел Вадимович ЕР Одиночников Александр Владимирович ЕР Ставиская Марина Владимировна ЕР Капитонова Эльвира Рафаиловна ЕР Коняхина Татьяна Ивановна ЕР Нефедов Андрей Александрович ЕР Линков Андрей Анатольевич ЕР Сотсков Константин Валерьевич ЕР Платов Максим Юрьевич Самовыдвиженец Павлов Сергей Владимирович ЕР Смоловик Андрей Евгеньевич Справедливорос или Дубасова Ольга Васильевна ЕР Борсук Виктор Васильевич ЕР Васильев Михаил Викторович ЕР Голубев Андрей Леонидович ЕР Бирин Сергей Петрович ЕР Иванов Андрей Викторович ЕР Коптеев Роман Владимирович ЕР Мартынова Светлана Павловна ЕР Колесников Алексей Николаевич Яблоко Макаров Андрей Николаевич ЕР

Уточненные данные избиркома по голосованию за партийные списки на выборах в гордуму Калуги.

Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 30.07%

Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 12.32%

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 11.53%

Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ" 10.02%

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 8.84%

Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" 7.51%

Тем временем

Все новости о том, как проходили выборы 13 сентября в Калужской области можно почитать тут: "Выборы"