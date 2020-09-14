В гордуму Калуги прошел самовыдвиженец и яблочник

В понедельник, 14 сентября, калужский избирком опубликовал предварительные итоги выборов губернатора, депутатов заксобрания и гордумы.
Как мы уже писали, на губернаторских победил Владислав Шапша, на выборах в заксобрание первое место по спискам и 19 мест по одномандатным округам получила партия власти. Большинство в городской думе также за «Единой Россией».
По уточненным данным избиркома, они получат 30 процентов от 10 мест, распределяемых по партийным спискам, и 22-23 из 25 по одномандатным.
С последними получается некоторая заминка, так как в одном из округов победил справедливоросс Андрей Смоловик, который выиграл выборы и в заксобрание. Так что ему придется отказаться от одного из кресел и тогда его получит тот, кто занял второе место в его округе.
Врядли Смоловик предпочтет областному парламенту городскую думу, так что почти наверняка в гордуму проходит Ольга Васильевна Дубасова – единоросска, занявшая второе место.
Публикуем список тех, кто войдет в состав городской думы.
Уточненные данные избиркома по голосованию за партийные списки на выборах в гордуму Калуги.
Тем временем
Все новости о том, как проходили выборы 13 сентября в Калужской области можно почитать тут: "Выборы"
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