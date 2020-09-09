Вода плохая – анализ хороший. Как такое возможно?

Вопрос о качестве воды на Правом берегу в Калуге, в частности в микрорайоне «Кошелев», жители поднимают регулярно и недавно обратились к нам в редакцию с очередной жалобой.
«Пропил квартиру»
В июле этого года в социальных сетях вновь появились сообщения о том, что воду из крана в Кошелеве невозможно использовать не только для приготовления пищи, но и для бытовых нужд. Мы спросили жителей Правобережья об их претензиях к качеству воды, а также о том, в какую сумму обходится её очистка или покупка привозной воды.
— За 6 лет я пропил квартиру. В прямом смысле этого слова, — написал в социальных сетях один из них.
— В последние года два качество воды стало заметно хуже, особенно летом, — рассказывает житель микрорайона «Кошелев» Николай. — Вода желтоватого оттенка, это видно, когда набираем ванну купать ребёнка. Чувствуется тухлый запах, особенно когда включаем горячую воду. Для очистки воды стоит стационарный фильтр с тремя картриджами, а перед ним — большой бумажный фильтр для грубой очистки. Картриджи меняем раз в три месяца, а бумажный можно менять хоть каждый месяц. Обеспечение семьи из четырёх человек нормальной водой обходится примерно в 2000 рублей в месяц, не считая оплаты коммунальных услуг.
— Если хотя бы один раз вскипятить воду из-под крана, термопот приходится чистить от накипи лимонной кислотой, — пишет Алеся, живущая на улице Фомушина. — Горячая вода ещё хуже, чем холодная. Иногда ощущаю запах железа. Вода сильно сушит кожу лица и рук, вплоть до появления трещин. Пришлось обратиться к дерматологу. Врач сказал, что это из-за того, что после рождения ребёнка мне приходится больше контактировать с водой. Каждые пять дней мы покупаем 20-литровую бутыль питьевой воды, в месяц на это уходит около 500 рублей. Плюс то, что платим по квитанции за воду и водоотведение.
— Мы живём на Правом чуть больше года. Вода из крана всё время отвратительная, а в летний период особенно, — рассказывает Татьяна, жительница Сиреневого бульвара. — Мы пользуемся фильтром-кувшином, чтобы очистить воду для питья и приготовления пищи. Каждые 2–3 месяца приходится менять сам кувшин, потому что на его стенках образуется зелёный налёт. Картридж меняем два раза в месяц, хотя по инструкции его полагается менять каждые два месяца. За 2019 год мы потратили на очистку воды около 7000 рублей на семью из двух человек, это без коммунальных платежей.
Наша читательница Екатерина, живущая на улице Генерала Попова, в июле обратилась с жалобой на качество воды в Калугаоблводоканал. Лаборатория предприятия провела анализ воды: все показатели находятся в пределах нормы.
Мы решили, а почему бы и нет? И провели независимое исследование кошелевской воды в Тульской испытательной лаборатории, которая является подразделением Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.
Пробы водопроводной воды нам предоставил сотрудник редакции, проживающий в калужском микрорайоне «Кошелев» на улице Петра Тарасова.
Неужели всё хорошо?
Вкус и привкус, а также запах при лабораторном исследовании не отмечен. Мутность воды — 1,5 ЕМФ (единиц мутности по Формазину), ГОСТ для питьевой воды — не более 2,6 ЕМФ. Цветность воды — 7,2 градуса цветности при допустимом пределе для питьевой воды — не более 20 градусов. Цвет воде могут придавать железо и марганец, а также органические примеси. В нашем образце воды массовая концентрация железа — 0,103 мг\л (норма — не более 0,3 мг\л), а марганца — менее 0,01 мг\л (норма — не более 0,1 мг\мл).
Сухой остаток показывает содержание в воде растворённых веществ. Питьевая вода может содержать не более 1000 мг/л сухого остатка. В нашем образце — 440 мг/л.
Содержание нитратов, нитритов, сульфатов и хлоридов в несколько раз меньше предельно допустимой концентрации, а нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ — в сотни раз меньше ПДК.
Перманганатная окисляемость — ещё один важный показатель качества воды, который характеризует содержание в ней органических примесей. Норма — не более 5 мг\л, в нашем образце — 0,85 мг\л.
Показатель рН, количественно выражающий кислотность, в исследованном образце воды — 7,3 (он может быть в пределах от 6 до 9, при рН=7 — среда нейтральная).
Жёсткость воды — 6,4 мг-экв/л, норматив — не более 7.
Общее микробное число, которое отражает количество бактерий в миллилитре воды, равно нулю. Колиморфные бактерии отсутствуют, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не обнаружены.
Одним словом, придраться не к чему.
Всё дело в трубах?
Почему нарекания на качество воды у жителей есть, а анализ показывает, что все показатели в норме?
Прокомментировать эту ситуацию мы попросили кандидата химических наук, доцента, заведующего кафедрой «Экология и промышленная безопасность» КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Константина АНФИЛОВА.
— Я сам сталкиваюсь с теми же проблемами, что и опрошенные вами жители Правобережья, — утверждает Константин Львович. — Люди действуют абсолютно правильно, используя фильтры и системы доочистки воды, хотя это и связано с дополнительными расходами. Должен сказать, что сейчас мало в каких регионах мира можно смело пить водопроводную воду, хотя когда-то это было обычным делом.
Анализ показывает, что данная проба воды соответствует всем нормативам. Поскольку исследование проводила независимая аккредитованная лаборатория, сомневаться в достоверности этого результата не приходится.
Единственный показатель, который приближается к предельно-допустимому значению, но не превышает его — жёсткость. Вода в Окском бассейне жёсткая, потому что там, где протекают реки и ручьи, много горных пород, содержащих известняки. Они насыщают воду растворимыми гидрокарбонатами, которые при нагревании превращаются в карбонаты и выпадают в осадок. В реках, которые протекают среди твёрдых, плохо растворимых пород, вода мягкая, например, в Неве.
Нельзя однозначно сказать, что жёсткая вода — это плохо, а мягкая — хорошо. В жёсткой воде содержится много ионов магния и кальция, которые необходимы, в частности, для работы нервной системы и сердца. С водой мы получаем приличное их количество. В Японии есть регионы, где сердечно-сосудистые заболевания практически не встречаются именно потому, что в воде много кальция.
Качество водопроводной воды не всегда одинаково, на него влияет множество факторов. Могу предположить, что основная причина жалоб на качество воды — состояние водопроводной сети. Поскольку вода в системе не всегда движется, на стенках труб оседают содержащиеся в ней примеси, образуется ил и развиваются микроорганизмы. Это может быть одной из причин неприятного запаха.
Водопроводную сеть постоянно ремонтируют, при этом в трубы попадает грязь, ржавчина, окалина от сварки, а трубы после этого, естественно, никто не промывает. После ремонта, даже если он был не в вашем доме, а где-то на магистрали, вода из крана течёт грязная, приходится её сливать.
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