Вода плохая – анализ хороший. Как такое возможно?

Вопрос о качестве воды на Правом берегу в Калуге, в частности ​в микрорайоне «Кошелев», жители поднимают регулярно и недавно обратились к нам в редакцию с очередной жалобой.

«Пропил квартиру»

В июле этого года в социальных сетях вновь появились сообщения о том, что воду из крана в Кошелеве невозможно использовать не только для приготовления пищи, но и для бытовых нужд. Мы спросили жителей Правобережья об их претензиях к качеству воды, а также о том, в какую сумму обходится её очистка или покупка привозной воды.

— За 6 лет я пропил квартиру. В прямом смысле этого слова, — ​написал в социальных сетях один из них.

— В последние года два качество воды стало заметно хуже, особенно летом, — ​рассказывает житель микрорайона «Кошелев» Николай. — ​Вода желтоватого оттенка, ​это видно, когда набираем ванну купать ребёнка. Чувствуется тухлый запах, особенно когда включаем горячую воду. Для очистки воды стоит стационарный фильтр с тремя картриджами, а перед ним — большой бумажный фильтр для грубой очистки. Картриджи меняем раз в три месяца, а бумажный можно менять хоть каждый месяц. Обеспечение семьи из четырёх человек нормальной водой обходится примерно в 2000 рублей в месяц, не считая оплаты коммунальных услуг.

— Если хотя бы один раз вскипятить воду из-под крана, термопот приходится чистить от накипи лимонной кислотой, — ​пишет Алеся, живущая на улице Фомушина. — ​Горячая вода ещё хуже, чем холодная. Иногда ощущаю запах железа. Вода сильно сушит кожу лица и рук, вплоть до появления трещин. Пришлось обратиться к дерматологу. Врач сказал, что это из-за того, что после рождения ребёнка мне приходится больше контактировать с водой. Каждые пять дней мы покупаем 20-лит­ровую бутыль питьевой воды, ​в месяц на это уходит около 500 рублей. Плюс то, что платим по квитанции за воду и водоотведение.

— Мы живём на Правом чуть больше года. Вода из крана всё время отвратительная, а в летний период особенно, — ​рассказывает Татьяна, жительница Сиреневого бульвара. — ​Мы пользуемся фильтром-кувшином, чтобы очистить воду для питья и приготовления пищи. Каждые 2–3 месяца приходится менять сам кувшин, потому что на его стенках образуется зелёный налёт. Картридж меняем два раза в месяц, хотя по инструкции его полагается менять каждые два месяца. За 2019 год мы потратили на очистку воды около 7000 рублей на семью из двух человек, ​это без коммунальных платежей.

Наша читательница Екатерина, живущая на улице Генерала Попова, в июле обратилась с жалобой на качество воды в Калугаоблводоканал. Лаборатория предприятия провела анализ воды: все показатели находятся в пределах нормы.

Мы решили, а почему бы и нет? И провели независимое исследование кошелевской воды в Тульской испытательной лаборатории, которая является подразделением Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора.

Пробы водопроводной воды нам предоставил сотрудник редакции, проживающий в калужском микрорайоне «Кошелев» на улице Петра Тарасова.

Неужели всё хорошо?

Вкус и привкус, а также запах при лабораторном исследовании не отмечен. Мутность воды — ​1,5 ЕМФ (единиц мутности по Формазину), ГОСТ для питьевой воды — ​не более 2,6 ЕМФ. Цветность воды — ​7,2 градуса цветности при допустимом пределе для питьевой воды — ​не более 20 градусов. Цвет воде могут придавать железо и марганец, а также органические примеси. В нашем образце воды массовая концентрация железа — ​0,103 мг\л (норма — ​не более 0,3 мг\л), а марганца — ​менее 0,01 мг\л (норма — ​не более 0,1 мг\мл).

Сухой остаток показывает содержание в воде растворённых веществ. Питьевая вода может содержать не более 1000 мг/л сухого остатка. В нашем образце — ​440 мг/л.

Содержание нитратов, нитритов, сульфатов и хлоридов в несколько раз меньше предельно допустимой концентрации, а нефтепродуктов и поверхностно-активных веществ — ​в сотни раз меньше ПДК.

Перманганатная окисляе­мость — ​ещё один важный показатель качества воды, который характеризует содержание в ней органических примесей. Норма — ​не более 5 мг\л, в нашем образце — ​0,85 мг\л.

Показатель рН, количественно выражающий кислотность, в исследованном образце воды — ​7,3 (он может быть в пределах от 6 до 9, при рН=7 — среда нейтральная).

Жёсткость воды — ​6,4 мг-экв/л, норматив — ​не более 7.

Общее микробное число, которое отражает количество бактерий в миллилитре воды, равно нулю. Колиморфные бактерии отсутствуют, патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не обнаружены.

Одним словом, придраться не к чему.

Всё дело ​в трубах?

Почему нарекания на качество воды у жителей есть, а анализ показывает, что все показатели в норме?

Прокомментировать эту ситуацию мы попросили кандидата химических наук, доцента, заведующего кафедрой «Экология и промышленная безопасность» КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана Константина АНФИЛОВА.

— Я сам сталкиваюсь с теми же проблемами, что и опрошенные вами жители Правобережья, — ​утверждает Константин Львович. — ​Люди действуют абсолютно правильно, используя фильтры и системы доочистки воды, хотя это и связано с дополнительными расходами. Должен сказать, что сейчас мало в каких регионах мира можно смело пить водопроводную воду, хотя когда-то это было обычным делом.

Анализ показывает, что данная проба воды соответствует всем нормативам. Поскольку исследование проводила независимая аккредитованная лаборатория, сомневаться в достоверности этого результата не приходится.

Единственный показатель, который приближается к предельно-допустимому значению, но не превышает его — ​жёсткость. Вода в Окском бассейне жёсткая, потому что там, где протекают реки и ручьи, много горных пород, содержащих известняки. Они насыщают воду растворимыми гидрокарбонатами, которые при нагревании превращаются в карбонаты и выпадают в осадок. В реках, которые протекают среди твёрдых, плохо растворимых пород, вода мягкая, ​например, в Неве.

Нельзя однозначно сказать, что жёсткая вода — ​это плохо, а мягкая — ​хорошо. В жёсткой воде содержится много ионов магния и кальция, которые необходимы, в частности, для работы нервной системы и сердца. С водой мы получаем приличное их количество. В Японии есть регионы, где сердечно-сосудистые заболевания практически не встречаются именно потому, что в воде много кальция.

Качество водопроводной воды не всегда одинаково, на него влияет множество факторов. Могу предположить, что основная причина жалоб на качество воды — ​состояние водопроводной сети. Поскольку вода в системе не всегда движется, на стенках труб оседают содержащие­ся в ней примеси, образуется ил и развиваются микроорганизмы. Это может быть одной из причин неприятного запаха.

Водопроводную сеть постоянно ремонтируют, при этом в трубы попадает грязь, ржавчина, окалина от сварки, ​а трубы после этого, естественно, никто не промывает. После ремонта, даже если он был не в вашем доме, а где-то на магистрали, вода из крана течёт грязная, приходится её сливать.