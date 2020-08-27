Татьяна Астахова рисует Калугу на глине

Художник, керамист Татьяна Астахова прогулялась по старинным калужским улочкам, и вот что из этого вышло.



У Татьяны уже была потрясающая серия работ «Окна в прошлое»: ​калужские окна старинных домов с резными наличниками, ставнями, необычными рамами она запечатлела в керамике. Как считает художник, окна — ​глаза домов, они многое видели и способны рассказать о людях, живущих в домах.

Теперь — ​новые работы, и посвящены они Дню города. Выставку «Вдохновляясь Калугой» можно увидеть в Доме мастеров до 3 сентября. На авторской керамике — ​уютные уголки любимых всеми улиц. Некоторые калужане найдут здесь и свои дома.

— Воскресенская, Никитина, Баумана, Первомайская. Здесь ещё остались старинные дома, которым по 150 лет. Многие из них — ​в плачевном состоянии и, возможно, скоро исчезнут, — ​говорит Татьяна. — ​Рядом с железнодорожным техникумом, на ул. Вилонова есть необычный дом. У меня такое ощущение, что его строили немцы, там интересная архитектура. И в этом доме до сих пор живут люди. Или взять палаты Коробовых — ​памятник ХVII века. Я увидела фото, сделанное в 1892 году. Там это здание смотрится совершенно по-­другому, есть деревянное крыльцо. Фото мне очень понравилось своей теплотой, я подумала: «Надо же, какой контраст! Ведь сейчас палаты Коробовых — в красно-­белых тонах и производят совсем другое впечатление». Я взяла это фото за основу, поэтому и дата там стоит — 1892 г., так палаты Коробовых выглядели тогда. Есть задумка сделать ещё одну работу, показать, какими мы их видим сейчас.

Все работы — ​новые, сделанные в 2019-2020 году. Но есть одна керамика 2017 года, когда я и начала экспериментировать со стеклом. На ней — ​дом на ул. Воскресенской, 11. (Дом был построен в 1877 году на месте старого, каменного. Его владельцем был врач Иван Ребрик. В 1883 году усадьбу приобрела Ольга Гончарова (жена племянника Натали Пушкиной), которая сдавала его разным людям. А в 1909 году Писаревы открыли в нём Калужское теософское сообщество, пропагандировавшее идеи всемирного братства).



Палаты Коробовых, перенесённые на изразец с фото 1892 года.​

Дом на ул. Воскресенской, 11. Усадьба Ребрика, Гончаровых, Писаревых.

Дом на Первомайской. Глазурь, стекло.



Семейная традиция

Татьяна Астахова выросла в творческой семье. Её дедушка и отец работали с деревом. У дедушки — точный глаз, он занимался сложнейшим видом мозаики, ​инкрустацией. Папа делает деревянные игрушки, работает с формой, фантазирует.

— Когда встал вопрос, куда поступать, мы с мамой поехали в Абрамцевское училище. Там меня впечатлили мастерские и сама атмосфера. Заинтересовала керамика. Но мама не хотела, чтобы я училась далеко. В Калуге, в училище культуры и искусства как раз открывалось отделение керамики. Мама сказала: «Поступай туда». У меня были замечательные педагоги. А художественно-­промышленный университет им. Строганова дал базу, научил работать с разным материалом.

Дом на ул. Первомайской, 20.



Результат непредсказуем

— Здесь, в Доме мастеров — камерная экспозиция. Представлены графика, блюда ручной работы и изразцы. Но изразцы декоративные, которые можно повесить на стену или встроить в стену. В 2011 году, работая на комбинате в Москве, я начала задумываться над тем, как перенести графику на изразец. Сделать это было сложно. Материал диктует свои условия. Если брать изразцы ХVIII века, это была всё-таки роспись пигментом. Я решила взять за основу эту традиционную подглазурную роспись на форме изразца и мои творческие эксперименты, ​роспись под стекло. Интересно то, что ты никогда не знаешь, как поведёт себя материал, результат бывает непредсказуем. Иногда и техника правильная, а получается совсем не так, как себе представляешь, по-­другому, неожиданно, но как здорово!

На выставке есть и несколько графических работ: ​старинные улочки Калуги. Эта графика потом воплотится в материал. Я хотела показать, как рождается авторская керамика. Сначала художник готовится, идёт на пленэр, рисует. А потом эти эскизы переносятся на глину.