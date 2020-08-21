Юбилейное ностальжи: Калуга митингующая

На прошлой неделе мы напечатали несколько фотографий калужанки Светланы БОГУЧАРСКОВОЙ, автором которых является её отец. А на этой неделе она передала нам целый архив фотографий, сделанных им же в конце девяностых - начале нулевых.
Несколько отдельных альбомов посвящены митингам, которые проходили в 2000 — 2002 годах. Против чего конкретно бастовали калужане на снимках не подписано, об этом можно только догадываться по транспарантам и лозунгам.
И в конце августа, который в новейшей истории России известен как время потрясений и смуты, мы решили дать тематическую подборку Калуги митингующей.
Если вдруг вы вспомните события, которые изображены на фотографиях ниже, год, в котором они проходили, расскажите об этом в комментариях! Давайте сохранять память о Калуге вместе!
Протестные настроения в те годы были так сильны, что людей на митинги собиралась полная площадь.
На Старом торге яблоку негде было упасть.
Главными зачинщиками протеста в те годы были коммунисты.
Немногочисленный митинг у драмтеатра. Судя по всему – в поддержку чего-то. Увы, но на фотографиях нашей читательницы нет поясняющих пометок, потому о цели тех или иных акций приходится только догадываться. Может, вы знаете? Напишите об этом в комментариях!
Судя по лозунгам и транспарантам, этот митинг у здания горуправы организован профсоюзом учителей.
Человек своего времени.
Первомай, закончившийся митингом.
Это не митинг, а демонстрация. Судя по времени года – либо первомайская, либо великооктябрьская. И кинотеатр "Космос" ещё стоит...
И в заключение - ещё одна демонстрация - на 9 Мая.
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