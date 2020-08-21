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Юбилейное ностальжи: Калуга митингующая

Сергей ПЕТРОВ , Фото из архива Светланы БОГУЧАРСКОЙ.
Опубликовано: 21.08.2020 10:20 4 817
Юбилейное ностальжи: Калуга митингующая

На прошлой неделе мы напечатали несколько фотографий калужанки Светланы  БОГУЧАРСКОВОЙ, автором которых является её отец. А на этой неделе она передала нам целый архив фотографий, сделанных им же в конце девяностых - начале нулевых.

Несколько отдельных альбомов посвящены митингам, которые проходили в 2000 — 2002 годах. Против чего конкретно бастовали калужане на снимках не подписано, об этом можно только догадываться по транспарантам и лозунгам.

И в конце августа, который в новейшей истории России известен как время потрясений и смуты, мы решили дать тематическую подборку Калуги митингующей.

Если вдруг вы вспомните события, которые изображены на фотографиях ниже, год, в котором они проходили, расскажите об этом в комментариях! Давайте сохранять память о Калуге вместе!

Протестные настроения в те годы были так сильны, что людей на митинги собиралась полная площадь.

На Старом торге яблоку негде было упасть.

Главными зачинщиками протеста в те годы были коммунисты.

Немногочисленный митинг у драмтеатра. Судя по всему – в поддержку чего-то. Увы, но на фотографиях нашей читательницы нет поясняющих пометок, потому о цели тех или иных акций приходится только догадываться. Может, вы знаете? Напишите об этом в комментариях!

Судя по лозунгам и транспарантам, этот митинг у здания горуправы организован профсоюзом учителей.

Человек своего времени.

Первомай, закончившийся митингом.

Это не митинг, а демонстрация. Судя по времени года – либо первомайская, либо великооктябрьская. И кинотеатр "Космос" ещё стоит...

И в заключение - ещё одна демонстрация - на 9 Мая.

Все выпуски проекта можно найти на этой странице: "Юбилейное ностальжи". Спецпроект к 650-летию КалугиОбратная связь

Уважаемые читатели!

А у вас сохранились эксклюзивные фотографии Калуги былых времен? Присылайте фото нам в редакцию, и мы обязательно опубликуем их в рамках нашей акции. Давайте вместе сохраним в памяти мгновения любимого города!

Ждем ваших писем:
на электронную почту: perekrestok@kp.kaluga.ru
по адресу: 248000, Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36, редакция «Калужского перекрестка»

Обязательно укажите, в каком году и где именно была сделана фотография.

Сергей ПЕТРОВ , Фото из архива Светланы БОГУЧАРСКОЙ.
Опубликовано: 21.08.2020 10:20 4 817
Тэги: общество юбилейное ностальжи юбилей калуги
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