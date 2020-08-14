Юбилейное ностальжи: губернаторский звон, яма под фонтан и конкурс стритизерш

Наша акция к 650-летию Калуги в рамках которой мы публикуем снимки старой Калуги, пополняется новыми фотографиями от калужан.

Они не только узнают себя на снимках двадцатилетней давности, но и охотно делятся своими фотоархивами старой Калуги.

В прошлом номере мы печатали фотографии старого автовокзала от читателя Игоря Клочева, а в этом свои фото нам прислала калужанка Светлана БОГУЧАРСКОВА.

- Мой отец с 1996 года и до ликвидации был руководителем общественной приемной при Представителе Президента РФ в Калужской области и руководителем Калужского областного отделения межрегионального общественного объединения «Народный дом», - пишет она. - В силу специфики работы, он много снимал митинги, общественные события города.

Среди присланных ею фото – уникальная фотография из парка культуры и отдыха.

- Это фото моей бабушки, мамы моего отца, еще, конечно, довоенное, - поясняет Светлана. - Бабушка говорила, что ей там тридцати нет. А она 1917 года рождения была. Значит - не позднее 1937 года? Выходит так…

Помимо фотографий Светланы, мы завершаем публиковать фото 90-х от фотокорреспондента Сергея КОНСТАНТИНОВА и возвращаемся к фотографиям из нашего архива.

2000 год. Церемония освящения колокола собора в парке. Губернатор Сударенков звонит в него перед началом водружения на колокольню. Кстати, обошелся этот колокол в 2,5 миллиона рублей (около 90 тысяч долларов).

2003 год. Начало строительства фонтана у драмтеатра.

2000 год. Где-то в Калуге.

2000 год. Закрытие байкерского сезона в деревне Белая.

2000 год. Один из компьютерных клубов Калуги. Их те времена было множество по всему городу. Они были забиты молодежью под завязку.

В год миллениума нашему корреспонденту удалось поснимать на конкурсе стриптиза, который проходил в Калуге. Самое приличное фото оттуда мы вынесли в заглавную.

2000 год. Калужские милиционеры отмечают свое возвращение целыми и невредимыми из командировки в Чечню, где тогда проходила контртеррористическая операция.

Уникальная фотография из СИЗО на Салтыкова-Щедрина. Загремевший туда зек-нигериец обучает английскому языку своих, скажем так, коллег по бизнесу.

В двухтысячном очереди в отдел приватизации жилья были поистине огромными. Люди стояли в них часами, чтобы оформить жилье в собственность.

Да и на почте было не протолкнуться...

2000 год. Попрошайка.

2000 год. "Комсомолка" всегда стремилась только вверх!

2003 год. Авторынок на Зерновой.

2000 год. Рынок.

А это все тот же рынок, но уже в 2003-м.

В 2003 году ещё можно было набрать водички в святом источнике в Березуйском овраге. Кто на фото узнали? Пишите в комментариях. Кстати, такое ощущение, что законсервировался человек. Уж 17 лет прошло, а он не изменился)))

Перекресток Московской и Достоевского. 2003 год.

2003 год. Перекресток Ленина и Чижевского.

2003 год. Храм покрова на Рву, как и актер Михаил Кузнецов, со временем не очень-то и меняется))



А завершим наш обзор фотографиями, которые прислала наша читательница Светлана БОГУЧАРСКОВА



Митинг под дождем на Старом торге



Первомайская демонстрация.



Уникальная фотография фонтана в парке. Точный год неизвестен, но не позже 1947-го.

Все выпуски проекта можно найти на этой странице: "Юбилейное ностальжи". Спецпроект к 650-летию Калуги

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