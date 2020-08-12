Как интересно провести выходные: что посмотреть и чем вдохновиться в Тульской области

Границы на замке. Лето заканчивается. А отдохнуть всей семьёй хочется. Для того чтобы насыщенно и небанально провести время, предлагаем вам отправится в Тульскую область.

Пешком по городу

Прежде всего, конечно, стоит заглянуть в Тулу. Местные жители подчёркивают, что их город на год старше Москвы. Самое раннее упоминание о Туле можно обнаружить в Никоновской летописи в 1146 году.

Главная достопримечательность города - Тульский кремль.

Построен он в начале XVI века. Мощные стены из красного кирпича, девять башен, два собора — Свято-Успенский, возведённый в XVIII веке, и Богоявленский кафедральный собор середины XIX века, до сих пор выглядят впечатляюще. При Екатерине II кремль хотели разобрать. Но мудрая императрица не дала. И вот в этом году Тульскому кремлю исполняется 500 лет.

В честь этого события осенью в Туле будет грандиозное празднество.

Думаю, что калужан особенно поразит Казанская набережная у стен кремля. Это потрясающая площадка для отдыха на берегу маленькой, невзрачной речушки Упы.

Здесь проходят выставки под открытым небом, бесплатные мероприятия для детей и взрослых, есть локации для занятий спортом, детские игровые площадки, кафе, множество фотозон. Набережная напоминает парк Зарядье. Через речку перекинуто несколько деревянных мостиков. А вдоль берега установлены красные фонари. Гулять по набережной интересно не только днём, но и вечером. Тула никогда не спит.

Чтобы по-настоящему почувствовать город, увидеть дома, построенные в разных стилях, по Туле лучше ходить пешком. Советская застройка центра города гармонично вписалась в улицы царской России. Большинство из них носят советские названия, переименованы лишь пять. Есть здесь, конечно, улица Толстого и памятник великому писателю. Он установлен напротив ликёроводочного завода, сильно напоминающего наш калужский Кристалл. Туляки шутят, что хоть Толстой и сеял семена вечного и прекрасного, но за вдохновением ходил на ликероводочный.

Но Тульская область - это не только самовар, пряник, музей оружия, Левша, Толстой и кремль.

«Там небеса и воды ясны»

Это ещё и родина поэта Василия Жуковского, учителя Пушкина и наставника императора Александра II, автора гимна «Боже, царя храни». Именно он сделал имя Светлана невероятно популярным, написав одноимённую балладу.

От усадьбы в селе Мишинское Белёвского уезда, где родился и вырос поэт, увы, ничего не осталось.

В советское время здесь был построен Дом культуры. Сейчас открыт музей, посвящённый Жуковскому. Здесь можно узнать романтическую историю появления на свет великого поэта – он был незаконнорожденным сыном пленной турчанки и барина, попробовать, каково это - писать пером, отведать ароматный чай «по-мишински», варенец и печёные яблоки.

Николай Матвеев вместе с конём Русланом катают гостей.

Помогут перенестись в первую половину XIX века и всевозможные мастер-классы. Здесь научат плести белёвское кружево, покажут, как ткали ковры и пояса, валяли шерсть и делали обрядовые куклы.

- Кружево, как лабиринт, постоянно приходится решать логические задачки, - рассказывает кружевница Елена Егорова. - Нельзя расслабляться. Чуть промухоловила, нужный цвет не вплела, всё придётся распускать. Бывает сложнее расплести изделие, чем сплести первоначально.

Любуясь пасторальными пейзажами, открывающимися со смотровой площадки села, понимаешь, откуда Жуковский черпал своё вдохновение. А прокатившись на бричке, в которую впряжён конь Руслан, так и хочется начать декламировать стихи Жуковского: «Там небеса и воды ясны!»

Мастерица Елена Егорова посвятила изучению кружева 30 лет.

Яблочное великолепие

Белёвская земля славится на всю страну своей пастилой. Перед этим блюдом не может устоять ни стар, ни млад. Ведь в пастиле невероятно гармонично сочетаются кислый и сладкий вкусы. Говорят, что в каждом доме в Белёве хранят свои рецепты пастилы.

Кажется, что как только въезжаешь в район, нос начинает улавливать тонкий яблочный аромат. Да и все вывески вокруг говорят о том, что пастила где-то рядом.

Для любителей пастилы заводы устраивают экскурсии. Ходить на них можно и на пустой желудок, ведь здесь не только рассказывают обо всех тонкостях приготовления лакомства, но и дают его попробовать.

Смотреть, как готовится пастила, можно бесконечно. И сколько бы ты не смотрел, кажется удивительным, что для получения этого блюда нужны лишь яблоки и сахар. Говорят, что лучшая пастила получается из антоновки.

А сам рецепт пастилы изобрёл белёвский купец Амвросий Прохоров во второй половине XIX века.

Белёвскую пастилу готовят вручную.

По святым местам

Но не только телесной пищей славится тульская земля. Когда-то в Белёве находилось 30 храмов. А в один из древнейших монастырей Руси - Спасо-Преображенский - дважды приезжал сам Иван Грозный.

В дальнейшем мужской монастырь ждала непростая судьба – набеги воинствующих соседей, вплоть до практически полного разрушения обители, сменялись периодами активного восстановления и щедрых пожертвований.

До войны хотели дважды взорвать монастырь. Во время Великой Отечественной фашисты на монастырь сбросили пять авиабомб. Но ни одна из них не смогла разрушить обитель.

А к Олимпиаде-80 в монастыре даже хотели разместить спортивные объекты.

Один из древнейших монастырей Руси - Спасо-Преображенский.

В советское время в церквях монастыря устроили склады. Так, в Спасо-Переображенском соборе хранили соль. Даже после реставрации соль то тут, то там выступает на стенах храма... Сейчас монастырь возрождается: здесь принимают паломников, проводят фестиваль колокольного звона.

- Особенность Спасо-Преображенского монастыря состоит в том, что для Тульской земли он является единственным сохранившимся архитектурным ансамблем XVI-XIX веков, - рассказывает настоятель монастыря отец Арсений. – Колокольня была возведена в честь победы над Наполеоном. Ей более 200 лет. Обратите внимание, что она один в один повторят колокольную Оптиной пустыни.

В Спасо-Преображенском монастыре дышится легче, а время будто замедляется.

Ещё одно известное место - Свято-Введенский Макарьевский Жабынский мужской монастырь. Здесь бьёт легендарный святой источник. Как утверждают прихожане, достаточно окунуться в него всего лишь раз и все хвори как рукой снимет.

- Те, кто к нам приезжают на инвалидных колясках, уходят на своих ногах, - утверждает отец Арсений. – Но дело вовсе не в воде, а в силе молитвы и покровительстве святого Макария.

Так это или нет, у нас не было возможности убедиться, но вода в источнике, который бьётся из-под ствола 600-летнего дуба, действительно, вкусная.

Гостям предлагают подняться на 300-ленюю колокольню, послушать колокольный звон и полюбоваться открывшимися видами. ​

Купеческий город

Особого внимания заслуживает и сам Белёв. Небольшой, купеческий город, в котором просыпаешься под колокольный звон и крики петухов.

Во время войны половина города была уничтожена. Но центральные улицы, к счастью, уцелели.

Сейчас идёт активная реставрация старинной части Белёва, где расположены купеческие дома и усадьбы. Бродишь по улочкам Белева, любуешься каменно-деревянными домами и понимаешь, как могла бы выглядеть Калуга, если бы в нашем городе также бережно хранили историю.

- Наши власти хотят сделать Белёв туристической Меккой, ведь у нас, что ни камень, то история, - говорят местные жители.

В экспозиции Белевского районного художественно-краеведческого музея хранится метрическая книга, в которой есть запись о рождении Жуковского и портрет поэта, написанный в Париже.

А на днях здесь открыли памятную доску в честь известной художницы Надежды Леже, которая в годы Первой мировой войны вместе с семьей попала в Белев. В первые послереволюционные годы она занималась во Дворце искусств (ныне музей) Белева, в художественной студии. А уже затем в её судьбе была Европа и Париж. Но Надежда никогда не забывала про Белёв.

- В экспозиции нашего музея представлены 78 факсимильных репродукций и 33 скульптурных слепка западноевропейских мастеров, выполненных для нас копиистами Лувра и переданных художницей в дар музею, - рассказывает директор музея Юлия Внукова.

Белёв находится всего в 40 минутах от Козельска, поэтому до революции центральная улица называлась Козельской, ныне - Карла Маркса, а улица Советская раньше называлась Калужская.

Сохранилось в городе здание XIX века, на первом этаже которого располагался трактир «Добрый приют», где останавливался Пушкин, а на втором был театр, в котором «Ревизора» ставила калужская труппа.

Есть здесь загадочный дом князя Львова. По легенде он его построил для любимой женщины, имя которой зашифровал в виде инициалов на вензеле.

На одной из центральных улиц стоит Дом купца Прохорова, который делал пастилу.

Восставшая из руин

Последней точкой нашего маршрута стала усадьба Мосоловых – красивейшее трёхэтажное здание 1828 года постройки. Когда-то имя Мосоловых гремело на всю Россию. Фёдор Мосолов основал на реке Дубне чугуноплавильный завод. Известно, что всего у фабриканта было 16 заводов.

Во время революции семья Мосоловых эмигрировала в Югославию, а их прекрасная усадьба превратилась в многоквартирный дом.

Постепенно усадьба ветшала, разрушалась и с каждым годом всё больше теряла свой первоначальный вид. Жильцы растащили старинную мебель и предметы интерьера, сад фабриканта зарастал, один из двух прудов осушили, второй стал напоминать помойку.

Но в 2014 году жители решили расчистить пруд, восстановить плотину. На субботник вышло 500 человек. Затем возник проект по восстановлению усадьбы и парка.

Усадьба Мосоловых. Трудно поверить, что ещё несколько лет назад она была в полуразрушенном состоянии.

- Для Дубны этот проект - чудо, - рассказывает глава администрации Кирилл Гузов. – На восстановления пруда деньги выделил бюджет, парк расчистили на народные средства - сотрудники предприятий района перечисляли дневную зарплату. Была у нас и невероятно трогательная история: ребенок разбил копилку и принес все свои деньги. Нашли мы и спонсора. Он выделил 30 миллионов рублей. Это позволило в 2016 году расселить усадьбу. Привлекли инвесторов, которые взяли помещения в усадьбе и открыли ресторан с гостиницей.

После окончания реставрации усадьбы Мосолова, там открылся в музейно-туристический комплекс. Здесь можно узнать о становлении металлургического производства в России и дворянского рода Мосоловых.

В среднем, неделю усадьбу посещает 100 человек.

В планах - создание набережной и парка скульптур из металла на воде. И, судя по тому, как активно участвовали в восстановлении усадьбы жители, всё у них получится…

Восстановленный кабинет Петра Мосолова.

Я в Тульской области не первый раз. И сколько ни приезжаешь туда, всегда открываешь её с какой-то новой стороны. Здесь умеют хранить историю, чтят свои традиции и ищут новые формы для привлечения туристов. Наверное, поэтому хочется бывать здесь вновь и вновь.