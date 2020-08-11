Вымогатель, хулиган, расхитители госсобственности и другие: вы чьих будете?

На прошлой неделе в калужском избиркоме закончился приём списков от партий, изъявивших желание принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания Калужской области, которые состоятся 13 сентября.

Именно люди из этих списков получат места в областном парламенте, если калужане проголосуют за партию, которой они принадлежат.

Мы решили посмотреть, откуда взялись все эти люди? Жителей каких регионов калужане будут выбирать фактически вслепую? Ведь в бюллетенях мы не увидим, кто скрывается под флагом той или иной партии, а в период агитации они будут пиарить не весь список, а только своих самых известных политиков. Так сколько в партийных списках калужан, а сколько варягов? Из каких регионов к нам могут прийти те, кто ближайшие 5 лет будет писать законы, по которым нам всем с вами жить? Мы посмотрели на место жительство тех, кого партии решили провести в областной парламент.

Одномандатников не рассматривали, т. к. на общую картину они особо не влияют.

При этом две партии — ​«Родина» и «Добрых дел» — не получили регистрацию от избиркома и в выборах участвовать не будут. Но исключать из обзора их не будем. Ведь, кто пытался, но не попал, тоже интересно.

1. Партия «За справедливость!»

Списков не выдвигала. От этой партии на выборы идёт один-единственный кандидат по одномандатному округу.

2. Региональное отделение партии «Единая Россия».

83 человека, из них

77 — из Калужской области.

4 — из Москвы.

По 1 — из Челябинска и Липецка.

3. «Партия Роста».

Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия Роста».

43 человека, из них

40 — из Калужской области.

3 — из Москвы.

4. КПРФ.

79 человек, из них

75— из Калужской области.

2 — из Московской области.

1 — не указано.

1 — из Тулы.

5. ЛДПР.

84 человека, из них

80 — из Калужской области.

3 — из Москвы.

1 — из Московской области.

6. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

В её списках числится 53 человека, из них

28 — из Москвы.

10 — из Московской области.

2 — из Калужской области.

2 — из Новосибирской области и Ямало-­Ненецкого Автономного округа.

По одному — из Красноярского, Хабаровского и Камчатского края, Мурманской, Волгоградской, Иркутской, Астраханской и Рязанской областей, Санкт-­Петербурга.

7. Коммунистическая партия «Коммунисты России».

79 человек, из них

10 — из Санкт-­Петербурга.

8 — из Рязанской области.

6 — из Москвы.

5 — из Новосибирской области.

по 4 — из Московской области и Северной Осетии.

по 3 — из Тверской, Челябинской, Саратовской областей и Хабаровского края.

по 2 — из Башкирии, Тывы, Кировской, Новгородской и Магаданской областей.

по 1 — из Кемеровской, Брянской, Самарской, Калининградской, Омской, Владимирской, Липецкой, Белгородской, Амурской областей, Ямало-­Ненецкого автономного округа, Ставропольского, Камчатского края, Марий-­Эл, Алтайского, Приморского и Красноярского краёв, Карачаево-­Черкесии, Республики Адыгеи, Коми, Кабардино-­Балкарии.

Из Калужской области нет никого.

8. «Партия прямой демократии».

Всего числится 57 человек

27 — из Калужской области.

10 — из Рязанской области.

По 6 — из Москвы и Новосибирской области.

4 — из Смоленской области

По одному — из Московской, Астраханской, Архангельской областей и Санкт-­Петербурга.

9. Коммунистическая партия социальной справедливости.

45 человек, из них

43 — из Калужской области.

1 — из Липецкой области.

1 — из Москвы.

10. Политическая партия «Новые люди».

105 кандидатов, из них

45 — из Калужской области.

19 — из Смоленской области.

13 — из Московской области.

11 — из Чувашской Республики.

6 — из Москвы.

По 2 — из Нижегородской, Ярославской, Тульской, Брянской областей.

По 1 — из Челябинской, Волгоградской, Пензенской областей.

11. «Родина».

45 человек, из них

12 — из Костромской области.

7 — из Удмуртии.

5 — из Ярославской области.

4 — из Челябинской области.

По 3 — из Кировской, Московской и Калужской областей.

2 — из Москвы.

По 1 — Брянск, Ростов, Ульяновск и Свердловск.

12. Региональное отделение политической партии «За правду».

68 человек, из них

45 — из Калужской области.

7 — из Рязанской области.

7 — из Воронежской области.

5 — из Тульской области.

3 — из Москвы.

1 — из Нижегородской области.

13. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

48 человек, из них

17 — Тульская область.

16 — Челябинская область.

9 — Калужская область.

Москва, Байконур, Ростовская область, Санкт-­Петербург — по 1

Рязанская область —2.

14. «Справедливая Россия».

112 человек, из них

95 — из Калужской области.

12 — из Москвы.

3 — из Калужской области.

По 1 — из Волгоградской и Тамбовской областей.

Кстати

Всего в единый день голосования 13 сентября пройдут выборы глав 20 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов в 11 субъектах РФ. В Калужской области будут самые длинные бюллетени: ​больше чем у нас — ​11 партий-­участников — ​нет нигде.

А паровозы кто?

1. Партия «За справедливость!»

Киселёв Иван Юрьевич.

Гравёр (художник по камню), работает на частного предпринимателя.

Родился 3 апреля 1996 года.

Закончил Калужский кооперативный техникум в 2018 году.

2. «Единая Россия».

Шапша Владислав Валерьевич.

Врио губернатора.

Родился 20 сентября 1972 года в Обнинске Калужской области, закончил Обнинский институт атомной энергетики в 1995 году и Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Государственный университет управления в 2003-м.

3. «Партия Роста».

Рахе Дмитрий Юрьевич.

Директор Автономной некоммерческой организации «Агентство социальных инициатив Калужской области».

Родился 17 ноября 1987 года в деревне Ромодановские дворики Ленинского района Калуги.

В 2011 году закончил Государственное образовательное учреждение высшего професси­онального образования «Московский государственный университет путей сообщения».

4. КПРФ.

Яшкин Николай Иванович.

Директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Жерелево».

Родился 1 января 1960 года в селе Бутчино Куйбышевского района Калужской области. В 1982 году закончил Костромской сельскохозяйственный институт.

5. ЛДПР.

Жириновский Владимир Вольфович.

Депутат Госдумы РФ, руководитель фракции политической партии ЛДПР, ​Либерально-­демократической партии России.

Родился 25 апреля в Алма-­Ате.

Закончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (институт восточных языков).

6. Партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

Партия на выборы не попала.



7. Коммунистическая партия «Коммунисты России».

Сурайкин Максим Александрович.

Председатель центрального комитета партии, депутат законодательного собрания Ульяновской области.

Родился 8 августа 1978 года в Москве, закончил Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), квалификация инженер путей сообщения по организации и управлению.

8. «Партия прямой демократии».

Ледков Максим Владиславович.

Генеральный директор ООО «МТМ Групп Регион» города Обнинска.

Родился 12 декабря 1976 года в городе Новокуйбышевск Самарской области.

В 1998 году закончил Франко-­российский институт делового администрирования.

9. Коммунистическая партия социальной справедливости.

Абросимов Александр Павлович.

Автомеханик ООО «Фольксваген Груп Рус».

Родился 6 октября 1981 года в городе Чимкент Республики Казахстан.

10. Политическая партия «Новые люди».

Артамонов Дмитрий Валерьевич.

Генеральный директор ООО «Гардарика».

Родился 29 октября 1970 года в Липецке. В 2017 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)».

11. «Родина».

Партия на выборы не попала.

12. Региональное отделение политической партии «За правду».

Прилепин Евгений Николаевич.

Зам. руководителя по литературной части МХАТ им. Горького.

Родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Рязанской области. В 1999 году окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

13. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Терехова Наталья Васильевна.

Генеральный директор АО «КалугаТИСИЗ».

Родилась 14 ноября 1963 года в Воротынске. В 1992 году закончила Ленинградскую ордена Ленина лесотехническую академию им. С. М. Кирова.

14. «Справедливая Россия».

Бычков Александр Петрович.

Родился 19 сентября 1961 года в Москве.

Депутат заксобрания Калужской области, президент и генеральный директор Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания ИК Русс-­Инвест».

В 1983 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Это интересно

Посидим, братки?

Также избирком опубликовал данные о тех кандидатах, которые имели судимости, но они были сняты или погашены. Всего таких — 10 человек. Мы посмотрели на партийную принадлежность этих людей и выяснили, что больше всего бывших уголовников в КПРФ — ​4 человека. Далее идут справедливороссы — ​3 человека, по одному судимому баллотируется от партии «Добрых дел» и ЛДПР, а один кандидат с погашенной судимостью за кражу избирается как самовыдвиженец. Наиболее интересный набор статей, причём УК РСФСР, у кандидата от КПРФ. Он настолько шедеврален, что одно только их перечисление в той самой последовательности, в какой список опубликован на сайте избиркома, будоражит фантазию и рисует в голове целую детективную историю. Посудите сами Хищение государственного или общественного имущества, совершённое путем присвоения или растраты либо путём злоупотребления служебным положением.

Обман потребителей.

Должностной подлог.

Сопротивление работнику милиции или народному дружиннику. Ещё один член КПРФ был условно осуждён за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Третий — ​также получил условку за оставление места ДТП с пострадавшим, получившим тяжёлые травмы. Четвёртый, как и первый, был осуждён ещё по УК РСФСР по статьям Выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции.

Хищение государственного или общественного имущества, совершённое путём присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением.

Должностной подлог. Среди справедливороссов три члена этой партии получили судимости за вымогательство, хулиганство и незаконное предпринимательство (по УК РСФСР). Ну а член ЛДПР был судим по статье «Мошенничество, совершённое должностным лицом, либо в крупном размере».