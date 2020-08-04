ЖКХ региона пережило пандемию без потрясений

Председатель комиссии по ЖКХ Законодательного Собрания Татьяна Дроздова приняла участие в итоговом заседании, ­состоявшемся в рамках визита в Калужскую область комиссии Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам.

Его провели заместитель губернатора области Ольга Иванова и председатель комиссии Игорь Шпектор.

В ходе встречи обсуждались проблемы капитального ремонта многоквартирных домов, строительства объектов ЖКХ, переработки ТКО, работы управляющих компаний и другие. С докладами выступили представители профильных министерств и ведомств.

Татьяна Дроздова рассказала о ситуации в сфере ЖКХ региона и о деятельности комиссии.

— Внушительное количество обращений и предложений, которые поступают в органы власти, свидетельствует о том, что в сфере ЖКХ много нерешённых вопросов. Однако федеральные программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, по созданию комфортной городской среды доказали свою эффективность. Мы видим это на примере Калужского региона, что отражается и на социальном самочувствии жителей, — ​подчеркнула депутат.

Говоря о ситуации, связанной с пандемией, она отметила, что в сфере ЖКХ региона этот период прошёл достаточно стабильно.

— Этому способствовали решения, принятые на федеральном уровне по поддержке граждан: отсрочка по начислению пени и штрафов за коммунальные услуги, перенос срока поверки приборов учёта.

Отмечалось, что с июля текущего года произошло плановое изменение тарифов, при этом увеличились не все из них, в частности, на прежнем уровне остался тариф по обращению с ТКО. Рост тарифов в регионе — ниже уровня инфляции.

Особое внимание, по словам депутата, уделялось и будет уделено контролю за использованием газового оборудования в жилых помещениях.

— В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывом бытового газа, Законодательное Собрание области изготовило памятки, которые распространены среди жителей, — ​отметила Татьяна Дроздова. — ​Неоднократно проводили поквартирные обходы с участием специалистов газовых служб, сотрудников МЧС и общественности для обобщения вопросов безопасности в этой сфере.

Подчёркивалось, что положительные отклики с мест вызывает работа «Школы грамотного потребителя», которая разъясняет основные вопросы управления общедомовым имуществом. Активно в регионе развивается движение ТОС, их число постоянно увеличивается и на сегодняшний день составляет 210 организаций. По словам депутата, для многих граждан участие в этой деятельности стало необходимым.

— За период работы члены комиссии рассмотрели больше 80 различных обращений. Заявителям направлены ответы с разъяснениями, — ​добавила Татьяна Дроздова.

В завершение она отметила, что ситуация в сфере ЖКХ региона меняется в лучшую сторону и эту тенденцию необходимо развивать.

Наталья Логачёва проверит качество ремонта дороги

Житель Обнинска обратился с просьбой об оказании помощи в решении проблемы льготного лекарственного обеспечения его дочери. Он пояснил, что препараты, в которых нуждается молодая женщина, закупаются в соответствии с федеральной программой. В ближайшее время ранее приобретённые лекарства закончатся, а без своевременного лечения её жизнь окажется под угрозой.

Наталья Логачёва внимательно изучила представленные документы и пообещала направить запрос в региональное министерство здравоохранения, для того чтобы ускорить решение проблемы.

Житель деревни Садки Перемышльского района обратился по вопросу ремонта дороги в сельском поселении. Отмечалось, что раньше на эти цели были выделены муниципальные средства, выполнены работы по отсыпке дороги щебнем. Однако, по словам жителя, состояние дороги неудовлетворительное.

— Важно разобраться в ситуации и оценить качество дорожных работ, поэтому на следующей неделе мы организуем комиссионный выезд в муниципалитет совместно с представителями районной администрации, — ​сказала Наталья Николаевна.

В ходе встречи также была затронута проблема правильности расчёта платежей по кредиту. Жительнице Калуги, столкнувшейся с этой проблемой, Наталья Логачёва рекомендовала письменно обратиться в банк за разъяснениями.

Решение всех вопросов, затронутых на приёме, депутат возьмёт на личный контроль.

Три проблемы Александр Кривовичев будет решать поэтапно

В среду, 29 июля, депутат областного парламента Александр Кривовичев встретился с жителями деревни Колюпаново. Они рассказали народному избраннику о проблемах, которые их волнуют.

По словам жителей, в деревне не хватает детской спортивной площадки. Местные жители своими силами смогли установить на поле качели, однако для полноценного досуга детей этого явно не хватает. Они попросили депутата оказать содействие в обустройстве площадки.

Вторая проблема — ​слабый напор воды в домах.

Третья — ​плохое состояние дороги в населённом пункте. Люди просят сделать грунтово-­щебёночное ­покрытие и дренажную систему.

В ходе встречи были достигнуты договорённости о составлении кадастрового плана детской площадки и о подготовке проектно-­сметной документации на строительство дороги.

Что касается напора воды, то Александр Кривовичев пообещал обратиться в Водоканал и с помощью специалистов попытаться решить названную проблему.

Семьям в тяжёлом положении помогут собрать детей в школу

Депутат Законодательного Собрания, директор центра социальной помощи семье и детям «Гармония» Полина КЛОЧИНОВА приняла участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Боровского района.

— Один из вопросов, который обсудили члены комиссии, касался оказания помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, — ​рассказала Полина Дмитриевна. — ​Например, представители МЧС предложили установить в жилых помещениях, где проживают семьи, систему обнаружения задымлений и возгораний. Отмечалось, что использование специальных технических средств позволит обезопасить жильё, сохранить жизнь и здоровье людей. Этот вопрос мы проработаем в ближайшее время.

Кроме того, в преддверии начала учебного года обсуждалась акция «Помоги собрать ребёнка в школу», организованная Управлением МВД совместно с министерством труда и социальной защиты региона. Благодаря помощи предпринимателей и неравнодушных граждан мы сможем обеспечить детей из социально незащищённых семей школьными принадлежностями к 1 сентября. Эта акция будет проходить в течение месяца.

Продолжая разговор, Полина Клочинова отметила, что важный вопрос, находящийся в настоящее время на её контроле, касается информирования граждан о мерах получения выплат на детей в условиях пандемии, установленных по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Эта работа проводится совместно с отделом социальной защиты населения администрации Боровского района.

Сослан Такаев пообещал разобраться с управляющей компанией

— Такси отказываются сюда ехать, — ​с этих слов жители дома по улице Никитина, 125, в Калуге начали встречу с депутатом Законодательного Собрания Сосланом Такаевым. Узнав о проблеме, депутат лично выехал осмотреть дворовый проезд и обсудить с активистами текущие проблемы.

— Разбитая дорога с огромными ямами, старые забитые трубы в подвалах, нет нормального освещения и ухода за придомовой территорией — ​это полный бардак, с которым нужно срочно что-­то делать! — ​сказал Сослан Такаев. — ​Мы живём в XXI веке, в городе. А условия ​хуже, чем в деревне. Если управляющая компания не справляется со своими обязанностями, значит, надо гнать её! Люди платят деньги и взамен должны иметь благоустроенный двор. Отправлю депутатские запросы в адрес управляющей компании и лично пообщаюсь с её руководителем, а также с чиновниками, отвечающими за реализацию региональных программ по благоустройству. Через неделю приеду к вам с первым отчётом о проделанной работе.