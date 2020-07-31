Юбилейное ностальжи: купание у белого дома, трамплин в Березуйском овраге и НАТО

Мы продолжаем публиковать фотографии в рамках нашей акции к 650-летию Калуги «Юбилейное ностальжи». И в этом номере – очередная порция от нашего фотокорреспондента Сергея КОНСТАНТИНОВА. Эти фото он сделал в период с 1992 по 2000 год на чёрно-белую плёнку.

В прошлом номере мы публиковали бесценные кадры калужской истории - митинг профсоюзов по поводу невыплаты зарплат на Старом торге, затопленные улицы города, исчезнувшие аттракционы и многое другое.

На этой неделе - продолжение. Опять митинги, очереди, протесты. Но и без позитива, конечно же, не обошлось.

1999 год. Калужане ответили на бомбардировки Югославии митингом у драмтеатра. Заглавная фотография - с этого же мероприятия.

1999 год. Сегодня уже трудно поверить, что были времена, когда любой желающий мог спокойно прийти и искупаться в фонтане во дворе Белого дома на Старом Торге. Сейчас эта территория огорожена забором, на въезде стоит шлагбаум, да и фонтана уже нет.

Только мы с конем по улице идём, то ли с баксом, то ли с евро – не с рублём.

Фото ориентировочно 2000 года. Аэропорт торжественно открыли, а в 2001 закрыли и только через 14 лет он снова начал принимать воздушные суда.

1997 год. Наверное, нет человека, который учился бы в калужской школе и не побывал на экскурсии в Музее истории космонавтики.

1999 год. Редкий кадр – звонарь церкви на ул. Николо-Козинской за работой.

2000 год. Открытие трамплина в Березуйском овраге, где тренировалась ребятня Дворца пионеров.

На этом мероприятии детишкам дал мастер-класс Валерий Кобелев. Калужский спортсмен, участник трех Олимпиад: в 1994 году в Лиллехаммере, в 1998 году в Нагано, и в 2002 году в Солт-Лейк-сити.

1998 год. Тогда можно было встретить дома, где помимо адреса указывали почтовый индекс. Кстати, фото сделано, когда в Калуге выпал первый снег.

Ориентировочно 1998 год. Причал, с которого отходили "Лучи"

Сбор подписей в пользу передачи здания на Кирова детской библиотеке, а не Новоапостольской церкви. В итоге ни церкви, ни библиотеки там не появилось, а открылся Дом музыки.

1999 год. "Фигвам вы тут построите, а не бензоколонку", - как бы говорят жители Железняков на акции протеста. Но построили все-таки бензоколонку.

2000 год. Рок-фестиваль в парке культуры и отдыха. Традиционой кульутре пришлось немножко потерпеть людей в косухах и с патлами до пояса.

Июль 1999 года. Молодежь устроила массовку у горуправы. О причинах и целях мероприятия сегодня можно только догадываться. Может, просто собрались потусить, может, требовать у чиновников мира во всем мире. Если вдруг вы в курсе - расскажите об этом в комментариях.

Дом на перекрестке ул. Воробьевская и Кутузова. Самое-самое начало реконструкции. Теперь здесь расположились калужские чиновники с градоначальником во главе.

1996 год. Магазин "Маяк" в Черёмушках. Обычная для того времени картина.

Октябрь 1998 года. Дефолт смерчем прошёлся по кошелькам всех россиян, в том числе и калужан. Инфляция сожрала сбережения всех слоёв населения (ну, почти всех). Как следствие, на митинги у белого дома выходили и студенты, и рабочие.

Но закончить хотелось бы на позитивной ноте. Вот таким уловом можно было похвастаться в 1995 году. Район воробьёвской переправы. Вес щуки - 8 кг.

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