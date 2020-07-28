Что скрывают строительные леса вокруг Калужского драмтеатра

Вовсю идут реставрационные работы. Директор Калужского драмтеатра Александр КРИВОВИЧЕВ провёл для нас небольшую экскурсию и рассказал о планах на ближайшее будущее.
Фасад здания спрятан за строительными лесами, в коридорах чувствуется запах свежей краски, кресла в зале закрыты чехлами.
— Александр Анатольевич, когда откроется театр? — этот вопрос калужане задают директору, встречая его на улицах.
— Если бы вы знали, как я этого жду! — отвечает Кривовичев. — Жду, когда в эти двери вновь войдут зрители и я почувствую запах духов, услышу шелест платьев, увижу радостные лица и горящие глаза. Театр — живой организм, я очень ясно это ощущаю. У него особая энергетика, и существовать без зрителя он не может.
Последний ремонт в драмтеатре проводили 20 лет назад.
20 лет спустя
Здание театра, построенное в Калуге по проекту архитекторов А.П. Максимовой, Г.В. Напреенко и И.В. Жолтовского в 1958 году, в последний раз реставрировали в 2000-м. Пришло время снова привести его в достойное состояние.
За 20 лет выцвела краска на фасаде, стали разрушаться элементы лепнины и отваливаться штукатурка, случались протечки крыши. Недавно зданию театра присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Это, по словам директора, несколько осложнило ход работ: буквально каждый шаг необходимо согласовывать с Управлением по охране памятников.
При проведении реставрации придерживаются принципа использовать новые материалы, но не менять исторического внешнего облика.
Прежде всего планируют привести в идеальное состояние фасад здания. Через окно в репетиционном зале директор выходит на строительные леса, показывает, как идут работы.
Будет сделана профессиональная архитектурная подсветка фасада. Для этого пригласили специалистов, которые выполняли подобные проекты в Москве и Санкт-Петербурге. Обещают, что будет очень красиво. Директор уже мечтает о том, какое впечатление произведёт обновлённый фасад на театралов.
— Это должно быть так, — говорит Кривовичев. — Зрители подошли к театру, замерли и упали от счастья.
Работы планируют закончить к концу сентября, то есть к открытию нового театрального сезона.
Паркет умер, да здравствует паркет!
Оконные рамы, установленные в 1958 году, давно пришли в негодность. В них появились огромные щели, как следствие — сквозняки и потеря тепла. Много лет назад люди приходили в зрительный зал в верхней одежде, потому что было очень холодно. Проблему удалось решить, установив стеклопакеты в Зеркальном фойе.
Теперь все окна в театре заменят на пластиковые, повторяющие архитектуру и цвет аутентичных окон. А вот дубовые входные двери останутся на своих местах, их со всей тщательностью приведут в порядок.
В Зеркальном фойе предстоит поменять изношенный паркет. Его много раз чистили, шлифовали, заливали эпоксидкой, но ничто не вечно: битумная основа превратилась в пыль, деревянные планки истончились и стали отваливаться.
Новый дубовый паркет изготовят на заказ, его цвет и рисунок должны в точности соответствовать историческому.
Русская сцена с немецкими элементами
На сцене полностью заменят верхнее оборудование — а это 26 километров тросов, более 12 000 блоков и многое другое. Из Германии привезут новые лебёдки и подъёмник декораций системы «ножницы». Все эти годы монтировщики поднимали декорации вручную, потому что в изначальном проекте театра такое устройство не предусматривалось.
Также в облдраме появится современная система видеонаблюдения: около 70 камер разместят вокруг здания, снаружи и внутри. Из соображений пожарной безопасности заменят «одежду» сцены. Занавес, арлекин (верхняя его часть), кулисы, падуги (вспомогательная декорация) теперь будут изготовлены из негорючих материалов.
Зрительный зал сейчас в хорошем состоянии. Здесь регулярно проводят косметический ремонт и генеральную уборку. Хрустальную люстру дважды в год опускают вниз и тщательно моют.
Будут ли зрителей в новом сезоне из-за пандемии коронавируса рассаживать через одного, пока неизвестно.
Репетиции не останавливаются
Несмотря на масштабные ремонтные работы, жизнь в Калужском драматическом бурлит: профучёба, занятия йогой и, конечно же, репетиции. Нам посчастливилось несколько минут наблюдать репетицию спектакля «Восемь женщин». Пьеса написана французским драматургом Робером Тома в 1958 году и уже шла на сцене Калужского драмтеатра. Над новой версией работает режиссёр Дмитрий Бурханкин.
А откроет сезон спектакль «Д’Артаньян и три мушкетёра» в постановке главного режиссёра театра Владимира Хрущёва. Зрители увидят на сцене роскошные костюмы, эффектные поединки и стеклянную пирамиду Лувра.
Перед началом пандемии в театре выпустили два спектакля: комедию-фарс «Любофф» по пьесе Мюррея Шизгала (режиссёр Игорь Черкашин) и высокую комедию «Мизантроп» по Мольеру (поставил Евгений Маленчев). Его премьеру из-за карантина перенесли на октябрь.
До конца года детские спектакли и утренники запрещены, а что будет потом — никто не знает. Но традиционную сказку к Новому году в театре всё равно поставят — и это будет «Емеля».
И если коронавирус не нарушит планов, дети и родители увидят её на новогодних каникулах.
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