Что скрывают строительные леса вокруг Калужского драмтеатра

Вовсю идут реставрационные работы. Директор Калужского драмтеатра Александр КРИВОВИЧЕВ провёл для нас небольшую экскурсию и рассказал о планах на ближайшее будущее.

Фасад здания спрятан за строительными лесами, в коридорах чувствуется ­запах свежей краски, кресла в зале закрыты чехлами.

— Александр Анатольевич, когда откроется театр? — ​этот вопрос калужане задают директору, встречая его на улицах.

— Если бы вы знали, как я этого жду! — ​отвечает Кривовичев. — ​Жду, когда в эти двери вновь вой­дут зрители и я почувствую запах духов, услышу шелест платьев, увижу радостные лица и горящие глаза. Театр — ​живой организм, я очень ясно это ощущаю. У него особая энергетика, и существовать без зрителя он не может.

Последний ремонт в драмтеатре проводили 20 лет назад.

20 лет спустя

Здание театра, построенное в Калуге по проекту архитекторов А.П. Максимовой, Г.В. Напреенко и И.В. Жолтовского в 1958 году, в последний раз реставрировали в 2000-м. Пришло время снова привести его в достойное состояние.

За 20 лет выцвела краска на фасаде, стали разрушаться элементы лепнины и отваливаться штукатурка, случались протечки крыши. Недавно зданию ­театра присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Это, по словам директора, несколько осложнило ход работ: буквально каждый шаг необходимо согласовывать с Управлением по охране памятников.

При проведении реставрации придерживаются принципа использовать новые материалы, но не менять исторического внешнего облика.

Прежде всего планируют привести в идеальное состояние фасад здания. Через окно в репетиционном зале директор выходит на строи­тельные леса, показывает, как идут работы.

Будет сделана профессио­нальная архитектурная подсветка фасада. Для этого пригласили специалистов, которые выполняли подобные проекты в Москве и Санкт-­Петербурге. Обещают, что будет очень красиво. Директор уже мечтает о том, какое впечатление произведёт обновлённый фасад на театралов.

— Это должно быть так, — ​говорит Кривовичев. — ​Зрители подошли к театру, замерли и упали от счастья.

Работы планируют закончить к концу сентября, то есть к открытию нового театрального сезона.

Паркет умер, да здравствует паркет!

Оконные рамы, установленные в 1958 году, давно пришли в негодность. В них появились огромные щели, как следствие — ​сквозняки и потеря тепла. Много лет назад люди приходили в зрительный зал в верхней одежде, потому что было очень холодно. Проблему удалось решить, установив стеклопакеты в Зеркальном фойе.

Теперь все окна в театре заменят на пластиковые, повторяющие архитектуру и цвет аутентичных окон. А вот дубовые входные двери останутся на своих местах, их со всей тщательностью приведут в порядок.

В Зеркальном фойе предстоит поменять изношенный паркет. Его много раз чистили, шлифовали, заливали эпоксидкой, но ничто не вечно: битумная основа превратилась в пыль, деревянные планки истончились и стали отваливаться.

Новый дубовый паркет изготовят на заказ, его цвет и рисунок должны в точности соответствовать историческому.

Русская сцена с немецкими элементами

На сцене полностью заменят верхнее оборудование — а это 26 километров тросов, более 12 000 блоков и многое другое. Из Германии привезут новые лебёдки и подъёмник декораций системы «ножницы». Все эти годы монтировщики поднимали декорации вручную, потому что в изначальном проекте театра такое устройство не предусматривалось.

Также в облдраме появится современная система видеонаблюдения: около 70 камер разместят вокруг здания, снаружи и внутри. Из соображений пожарной безопасности заменят «одежду» сцены. Занавес, арлекин (верхняя его часть), кулисы, падуги (вспомогательная декорация) теперь будут изготовлены из негорючих материалов.

Зрительный зал сейчас в хорошем состоянии. Здесь регулярно проводят косметический ремонт и генеральную уборку. Хрустальную люстру дважды в год опускают вниз и тщательно моют.

Будут ли зрителей в новом сезоне из-­за пандемии коронавируса рассаживать через одного, пока неизвестно.

Репетиции не останавливаются

Несмотря на масштабные ремонтные работы, жизнь в Калужском драматическом бурлит: профучёба, занятия йогой и, конечно же, репетиции. Нам посчастливилось несколько минут наблюдать репетицию спектакля «Восемь женщин». Пьеса написана французским драматургом Робером Тома в 1958 году и уже шла на сцене Калужского драмтеатра. Над новой версией работает режиссёр Дмитрий Бурханкин.

А откроет сезон спектакль «Д’Артаньян и три мушкетёра» в постановке главного режиссёра театра Владимира Хрущёва. Зрители увидят на сцене роскошные костюмы, эффектные поединки и стеклянную пирамиду Лувра.

Перед началом пандемии в театре выпустили два спектакля: комедию-­фарс «Любофф» по пьесе Мюррея Шизгала (режиссёр Игорь Черкашин) и высокую комедию «Мизантроп» по Мольеру (поставил Евгений Маленчев). Его премьеру из-­за карантина перенесли на октябрь.

До конца года детские спектакли и утренники запрещены, а что будет потом — ​никто не знает. Но традиционную сказку к Новому году в театре всё равно поставят — и это будет «Емеля».

И если коронавирус не нарушит планов, дети и родители увидят её на новогодних каникулах.