Собрания собственников многоквартирных домов теперь можно проводить онлайн

Актуальные изменения в сфере ЖКХ обсудили участники расширенного заседания профильной комиссии под председательством депутата областного парламента

Открывая заседание, она отметила, что в настоящее время в сфере ЖКХ многое меняется, в том числе повышается прозрачность тарифообразования, внедряются современные цифровые технологии.

— Удалённый режим работы в период распространения коронавируса показал, что за цифровым форматом в ЖКХ — ​будущее, и над этим нам всем предстоит работать в перспективе, — ​подчеркнула Татьяна Дроздова. — ​Население часто не знает о законодательных изменениях, поэтому возникают конфликты и жалобы. Наша задача — ​проинформировать и помочь жителям разобраться.

Представитель министерства строительства и ЖКХ региона Василий Тетерин напомнил об изменениях законодательства, продиктованных распространением пандемии коронавируса.

В частности, согласно постановлению Правительства РФ ограничены начисления пени и штрафов гражданам по оплате услуг ЖКХ до 1 января 2021 года. Другое изменение связано с отсрочкой поверки приборов учёта коммунальных услуг.

Василий Тетерин также пояснил, что в период пандемии уменьшилось число граждан, которые оплачивали коммунальные услуги через кассы, при этом увеличилась количество онлайн-платежей. Сокращение поступлений в целом незначительное.

Возникали также сложности с проведением собраний собственников многоквартирных домов. Об этом рассказал начальник Государственной жилищной инспекции области Алексей Дулишкович.

— Изменения в законодательстве теперь позволяют проводить собрания в режиме онлайн, — ​отметил он. — ​Жители, которые не владеют навыками работы на компьютере, могут заполнить бюллетени в бумажном виде и передать их оператору собрания, который внесёт этот бюллетень в электронном виде на портал.

Особой темой обсуждения стало тарифообразование. Представитель министерства конкурентной политики региона Галина Кузина отметила, что индексация тарифов производится ежегодно с 1 июля.

— С июля текущего года также произошло плановое изменение тарифов, при этом не увеличился тариф по ­обращению с ТКО, — ­­​пояснила она.

По её словам, рост тарифов в регионе — ниже уровня инфляции, параметр тарифного ограничения в целом по коммунальным платежам составляет 3,6%.

В завершение обсуждения отмечалось, что новации в сфере ЖКХ комиссия ­намерена отслеживать постоянно и оперативно ­информировать о них ­жителей Калужской ­области.

Закон

«Инициативное бюджетирование» получило поддержку на федеральном уровне

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон, предложенный в Госдуме фракцией «Единая Россия», о «народном» бюджетировании.

— Считаю это очень важным и знаковым моментом, — ​прокомментировал решение первый заместитель председателя Законодательного Собрания области Александр Ефремов. — ​В Калужской области инициативное бюджетирование практикуется уже несколько лет. Мы строим детские площадки, реконструируем братские могилы, решаем вопросы по уличному освещению и водоснабжению — в общем, реализуем те проекты, до которых раньше не доходили руки у муниципалитетов из-­за отсутствия необходимых средств. Всего лишь два условия: ​поддержка проекта населением, небольшое софинансирование местной власти — и из области направляется грант в размере до одного миллиона руб­лей каждому заявившемуся в программу муниципалитету. Можно использовать этот механизм каждый год. Наш, ​калужский, ​принцип оказания финансовой поддержки для реализации инициатив граждан подтверждён теперь и на федеральном уровне, им смогут воспользоваться все регионы.

Инициатором проекта может выступить группа людей численностью не менее 10 человек старше 16 лет. До внесения проекта в местную администрацию его должны рассмотреть и обсудить на сходе или собрании граждан. В текущем году 194 муниципальных образования нашего региона стали участниками программы.

Совет молодых депутатов, который Александр Ефремов возглавляет уже несколько лет, проводит семинары с депутатами и местными администрациями в районах области, чтобы разъяснять, какой замечательный инструмент они могут использовать, причём многократно.

В Малоярославецком районе, например, в этом году в областную программу по инициативному бюджетированию вошло уже 26 проектов из 16 поселений.

— Программа будет продолжаться. Теперь эти нормы закреплены в федеральном законодательстве, а значит, будет больше возможностей по строительству или ремонту социальных объектов на местах, — ​подчеркнул Александр Ефремов.

Пандемия

Оксана Черкасова: «Решение не открывать детские загородные лагеря — ​взвешенное и правильное»

На недавнем заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков было решено не открывать загородные детские лагеря.

Ситуацию прокомментировала депутат регионального парламента, руководитель рабочей группы, занимающейся контролем ситуации по школьному питанию, Оксана Черкасова.

— Прошедший учебный год был непростым, в том числе в связи с переходом на дистанционное обучение. Всем нам хотелось, чтобы ребята полноценно отдохнули, провели каникулы с пользой не только на пришкольных площадках, но и в летних лагерях. Однако, к сожалению, ситуация с коронавирусом остаётся достаточно напряжённой.

Безусловно, благодаря совместным усилиям властей и медиков наметилась положительная тенденция к сокращению числа заболевших. Постепенно снимаются различные ограничения, а наша система здравоохранения успешно справляется с новыми случаями заражения. Но говорить о том, что болезнь совсем отступила, ​явно преждевременно. Специалисты не исключают второй волны эпидемии, поэтому нам нужно продолжать соблюдать разумные меры предосторожности. В связи с этим решение не открывать детские загородные лагеря я считаю взвешенным и правильным. Здоровье наших детей — ​это самое главное, поэтому мы должны сделать всё возможное, чтобы снизить риски заражения.

Прошу родителей с пониманием отнестись к решению комиссии, в состав которой входят специалисты профильных ведомств и представители общественных объединений. Они приняли это решение исключительно в целях безопасности наших детей и нас с вами.

Дороги

Депутат помог с дорогой к «Красной заре»

Депутат регионального парламента Андрей Литвинов провёл дистанционный приём граждан Кировского района.

К нему обратились члены садоводческого некоммерческого товарищества «Красная заря», расположенного в черте райцентра. Они попросили народного избранника решить вопрос с грейдированием дороги от деревни Малые Савки до дач, а также центральной дороги дачного посёлка.

Андрей Литвинов при содействии администрации района оперативно решил вопрос, и в тот же день грейдер был направлен в СНТ.

Благое дело

Виктор Бабурин помог калужанину с телефоном

Слова благодарности в адрес председателя Законодательного Собрания высказал житель Калуги, депутат областного парламента IV созыва Александр Дмитриевич Власов.

На прошлой неделе он обратился к Виктору Бабурину с просьбой оказать содействие в решении вопроса с ремонтом телефонной линии и с возобновлением работы стационарного телефона.

Председатель связался с директором Калужского филиала «Ростелеком» ­Наталией Каляцкой. В результате вопрос оперативно решили.

Благоустройство

Депутат расширит детскую площадку

Обустроить детскую площадку и сделать ливнёвки — ​такое решение приняли на общем собрании жильцов многоквартирного дома в Калуге по улице Постовалова, 7.

Активисты рассказали о волнующих их вопросах депутату Законодательного Собрания области Сослану Такаеву.

— После дождей двор заливает, система забита, нет нормального стока воды, — ​поделились бедой жители.

Депутат осмотрел двор и взял все проблемные моменты на личный контроль.

— Детской площадки, которая есть, безусловно, недостаточно для нормального досуга детей. Обязательно нужно добавить горку и пару игровых элементов. Вопрос с ливнёвками также будем решать совместно со специалистами городского хозяйства. Такое положение дел недопустимо, — ​резюмировал ­Сослан Такаев.